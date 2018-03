Her skaper Solberg full forvirring om Acer

Forvirringen dreier seg om den planlagte 650 kilometer lange strømkabalen North Connect, som skal trekkes fra Norge, langs bunnen av Nordsjøen, til Skottland.

Arbeidet med to andre kabler er allerede i gang. Men en forutsetning for Aps støtte i Acer-saken er at andre kabler settes på vent til disse to prosjektene er evaluert.

Da statsminister Erna Solberg (H) svarte på spørsmål i saken i Stortingets spørretime i går, oppfattet imidlertid flere at hun ga grønt lys for North Connect og andre kabler.

Statsminister Erna Solberg (H) møter pressen etter onsdagens spørretime, der Acer var blant temaene. I dag samles stortingspolitikerne for å avgjøre saken. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Forvirring

Aps landsstyre vedtok at man skal «innhente erfaringer med de to kablene som nå bygges av Statnett, før nye utenlandsforbindelser kan vurderes». Men i avtalen med regjeringen heter det bare at det skal «gjøres grundige analyser før nye forbindelser kan etableres.»

– Det betyr egentlig det samme. Vi har gått gjennom dette med statsministeren, og det er ingen endring i betydning, sa Else-May Botten (Ap) i Dagsnytt 18 i går.

Men i Stortingets spørretime tidligere på dagen oppfattet flere et helt annet budskap. Rødt-leder Bjørnar Moxnes, som blant annet frykter dyrere strømpriser og færre arbeidsplasser som følge av en slik utbygging, ba Solberg avklare om hun vil la North Connect vente.

– Vi kommer ikke til å vente til vi ser effekten av nye, vi kommer til å fatte vedtak knyttet til den søknaden som ligger. Men så er det slik at nye kabler utover det må vi fatte etter hvert etter utviklingen, svarte Solberg.

SPURTE: Rødt-leder Bjørnar Moxnes ville ha svar fra Erna Solberg. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Statsministeren understrekte samtidig at hun vil følge avtalen som er inngått i Stortinget. Da Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum spurte om det samme, svarte Solberg slik:

– Konsesjonsbehandlingen av North Connect vil gå videre som planlagt, i henhold til de prinsipper og forutsetninger som avtalen med Arbeiderpartiet innebærer. Det kommer til å ligge til grunn for konsesjonsbehandlingen.

– Feiltolkning

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad tolket dette som at regjeringen ikke vil vente på erfaringer fra dagens prosjekter, før man setter i gang North Connect.

– Erna Solberg faller Arbeiderpartiet i ryggen. I Aps vedtak står det helt tydelig at erfaringene fra de to kablene som er under bygging av Statnett, skal gjennomgås før nye utenlandskabler blir etablert. Men nå sier Solberg at hun ikke kommer til å vente, men fatte vedtak som planlagt, sa hun i Dagsnytt 18 i går.

Solberg mener på sin side at hennes meningsmotstandere bevisst feiltolker det hun sa fra Stortingets talerstol.

– Jeg ser at noen forsøker å feiltolke svarene jeg ga om hvilken betydning EUs tredje energimarkedspakke vil få for North Connects konsesjonssøknad for en ny utenlandskabel mellom Norge og Skottland, skriver hun på Facebook.

– Regjeringen vil følge opp Stortingets vedtak om tredje energimarkedspakke i tråd med regelverket og de føringene vi er blitt enige med Arbeiderpartiet og MDG om, inkludert behandlingen av søknaden for North Connect, understreker hun.

Også olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) sier til VG at planleggingen av North Connect-kabelen vil fortsette som før.

Etter avtalen med Ap og MDG er det flertall i Stortinget for å innføre EUs tredje energimarkedspakke. Stortingsrepresentantene skal stemme over saken senere i dag.