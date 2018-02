– Vi klarer ikke se at det som ligger der nå skal gå ut over norsk selvråderett, sier direktør Ole Børge Yttredal i Norsk Industris energi– og miljøavdeling til NRK.

ROLIG: Direktør Ole Børge Yttredal i Norsk Industri klarer ikke se at EUs energibyrå ACER skal true industriarbeidsplasser i Norge. Foto: Tone Buene / Norsk Industri

De siste ukene har debatten om EUs såkalte tredje energimarkedspakke rast i mediene og på Stortinget. Særlig har spørsmålet om Norge skal slutte seg til EUs energibyrå ACER fått mye oppmerksomhet. I går var det høring på Stortinget om saken.

Kritikerne frykter at ACER kan pålegge Norge å bygge flere strømkabler til utlandet og at dette i så fall vil drive opp strømprisene her til lands. Videre at høyere strømpriser vil ramme kraftkrevende industri og føre til tap av arbeidsplasser. Regjeringen har kalt kritikken en kortslutning.

– Dette er to forskjellige spørsmål. Det er hevet over tvil at flere utenlandskabler vil føre til høyere priser, men ACER har ikke noe med det å gjøre, sier Yttredal.

Han representerer store, strømslukende selskaper som blant annet Hydro, Elkem, Norske Skog og Alcoa – selskaper som har mye å tape på høyere strømpris.

Yttredal sier ACER først og fremst skal jobbe for at kraftmarkedet skal fungere bedre i Europa, og at Norge også er tjent med det. Derfor vil han at Norge skal slutte seg til energibyrået.

– Allerede i dag må vi ta mye av det som kommer fra EU, så da er det bedre å sitte rundt bordet og ha innflytelse enn å stå utenfor, sier han.

De ansatte er bekymret

BEKYMRET: Områdeansvarlig Barbro Auestad i Industri Energi er redd høyere strømpriser på sikt skal føre til nedleggelse av industri i Norge. Foto: Hallvard Norum / NRK

Kritikken mot energipakken og ACER kommer blant annet fra Nei til EU, Senterpartiet, SV og deler av LO og Arbeiderpartiet. Områdeansvarlig Barbro Auestad i LO-forbundet Industri Energi, som representerer mange av de ansatte i den kraftkrevende industrien, er urolig:

– Vi vet ikke hva dette vil utvikle seg til å bli i framtida. Dette er en institusjon som vil få endret mandat og større regelverk etter hvert, sier Auestad til NRK.

Hun lar seg ikke berolige av at arbeidsgiverne ser ut til å ta selve ACER-tilknytningen med stor ro.

– Vi er imot ACER og vi er imot overføring av myndighetsmakt til EU, sier hun.

– Lar EØS gå foran ansatte

KRITISK: Leder Kathrine Kleveland i Nei til EU mener tilslutning til EUs energibyrå betyr å gi fra seg kontroll i kraftpolitikken. Foto: Hallvard Norum / NRK

Leder Kathrine Kleveland i Nei til EU lar seg heller ikke berolige av at den kraftkrevende industrien tilsynelatende har lave skuldre når det gjelder ACER.

– Det bekymrer meg at de ikke er bekymret. Det må være EØS-entusiasmen som går foran ansvaret for egne ansatte, sier Kleveland til NRK.

Dette mener Yttredal i Norsk Industri er å blande kortene.

– ACER er en fordel både for arbeidsgivere og ansatte, sier han.

SAVNER FOKUS: Leder Oluf Ulseth i Energi Norge mener enkelte forsøker å avspore debatten. Foto: Hallvard Norum / NRK

Leder Oluf Ulseth i Energi Norge, som er kraftprodusentenes interesseorganisasjon, sender EØS-ballen tilbake til Kleveland:

– Vi opplever at Nei til EU og noen fagforeninger bruker denne saken til å snakke om andre ting de ikke liker, enten det er EØS-avtalen eller kabler. Det er ikke spørsmålet her, sier Ulseth til NRK.

Ap kan gi regjeringen flertall

POSITIV: Stortingsrepresentant Espen Barth Eide (Ap) mener tilslutning til EUs energibyrå neppe vil by på store problemer for Norge. Foto: Hallvard Norum / NRK

Stortingsrepresentant Espen Barth Eide (Ap) er saksordfører når Energi– og miljøkomiteen på Stortinget behandler saken om EUs tredje energimarkedspakke. Han er blant dem i Ap som er positive til ACER, og han mener gårsdagens høring var opplysende.

– Det kom ganske klart fram at det EU nå gjør gjennom ACER er det samme som vi har gjort i Norden i mange år. Så for meg virker dette relativt udramatisk, sier Eide til NRK.

Han vil likevel be om en skriftlig avklaring fra Olje– og energiminister Terje Søviknes (Frp) når det gjelder beslutningsmyndighet om nye utenlandskabler.

– Det er viktig å få slått fast vår suverene rett til å beslutte om det skal bygges nye kabler og eventuelt om krafteksporten skal øke. Det er et syn som både vi og LO deler, sier Eide.