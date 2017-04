Her poserer Ubaydullah Hussain med hatpredikanten Anjem Choudary

Bildet ovenfor er hentet fra filmen «Den norske islamisten» som sendes i Brennpunkt onsdag kveld, og er tatt under en reise til London sommeren 2014.

Der deltar Hussain og et annet Profetens Ummah-medlem blant annet på en forelesning med Choudary i et kjellerlokale i den britiske hovedstaden. Predikanten har blitt kalt en av de mest hatefulle i Storbritannia.

– Det er litt annerledes å sitte blant dem. Vi har mye kontakt med dem fra Norge, men å sitte blant dem er annerledes, sier Hussain i dokumentaren som er laget av Adel Khan Farooq og Ulrik Imtiaz Rolfsen.

Ubaydullah Hussain ble tirsdag dømt i Oslo tingrett til ni års fengsel for medlemskap i og rekruttering til terrorgruppa IS. I dommen skriver retten at «mye tyder på at Anjem Chaudry har fungert som en rådgiver og mentor for det norske miljøet, og særlig Hussain.»

PÅ MØTE MED HUSSAIN: Terrordømte Brusthom Ziamani var ifølge dokumentaren også til stede i kjellerlokalet i London. Foto: FRA «DEN NORSKE ISLAMISTEN» / CURRY FILM/VOLT FILM

«Den nye Jihad-John»

Med på møtet i London var også andre profilert islamister, blant dem den da 18 år gamle briten Brusthom Ziamani, som i 2015 ble dømt til 22 års fengsel for å ha planlagt en terrorhandling. Hans plan var ifølge BBC å halshugge en britisk soldat.

En annen av deltagerne var, ifølge filmen, Siddharta Dahr som tre måneder senere skal ha reist til Syria med kone og barn. Ifølge BBC dukker Dahr senere opp som en av bødlene i en propagandavideo publisert av IS, og i britiske tabloider har han blitt omtalt som «den nye Jihad-John».

I LONDON: Ubaydullah Hussain på et møte med det som angivelig skal være Siddharta Dahr, mannen som har blitt omtalt som «den nye Jihad-John». Foto: FRA «DEN NORSKE ISLAMISTEN» / CURRY FILM/VOLT FILM

Anjem Choudary har hatt nær tilknytning til det norske islamistmiljøet, og har besøkt Norge flere ganger. Han holdt tidligere jevnlig kontakt med Profetens Ummah via Skype og har drevet koranlære og studiesirkler via tjenesten PalTalk på internett, slik også mulla Krekar gjorde før han ble fengslet.

Choudary var i Norge under rettssaken mot mulla Krekar, og oppfordret blant annet folk til å kidnappe nordmenn for å få Krekar løslatt.

– Vi har daglig kontakt, uttalte Ubaydullah Hussain til NRK i september 2015.

Ett år etter ble Choudary dømt til fem og et halvt års fengsel, blant annet for å ha oppfordret til å støtte IS. Den britiske avisen The Guardian har tidligere omtalt ham som en som har inspirert minst 100 britiske jihadister.

– Ikke spesielt etisk vanskelig

En 20 år gammel mann som ble dømt for å forsøkt på å verve seg til IS, medvirker også i Brennpunkt-dokumentaren. Det samme gjør også konvertitten Thom Alexander Karlsen, som døde bare få måneder etter at han hadde sluttet seg til IS i Syria i mars 2015.

BRENNPUNKT-REDAKTØR: Odd Isungset. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Råmateriale til filmen ble beslaglagt av PST som en del av etterforskningen av saken mot Hussain og 20-åringen. Saken endte i retten, og i november 2015 fastslo Høyesterett at PST ikke fikk innsyn i det upubliserte materialet.

– Dette har ikke vært spesielt etisk vanskelig. Vi har fått tilgang til et materiale som viser et miljø som er særdeles interessant, det har blitt lagd en film om dette miljøet, og den skal vi vise, sier redaksjonssjef i NRK Brennpunkt, Odd Isungset.

Hussain ble i tingretten dømt for å ha rekruttert sin 20 år gamle meddømte, men frikjent for rekruttering av Karlsen.

– Denne dokumentaren får folk vurdere selv. Vi viser det materialet som PST beslagla, men jeg er ikke den rette til å vurdere om det hadde kunnet påvirket rettssaken, sier Isungset.

NRK har vært i kontakt med PST som ikke ønsker å kommentere saken før de har sett dokumentaren.