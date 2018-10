KrF-veteran som ba Hareide gå: – Har fått uendelig mye støtte

– Jeg har fått veldig mange henvendelser og veldig mye støtte. Uendelig mye støtte, vil jeg si. Både på meldinger og personlig, sier Timenes til NRK.

Mandag kveld deltok den erfarne lokalpolitikeren på et partimøte i Lillesand hvor temaet var bioteknologi. En av mange saker som gjør at mange på Sørlandet synes KrF skal bli i den borgerlige folden.

HAR BEDT HAREIDE GÅ: Anne Ma Timenes er hovedutvalgsleder og fylkestingspolitiker for KrF i Vest-Agder. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Timenes sier der til NRK at hun tviler på at Hareide er partileder særlig mye lenger enn til det ekstraordinære landsmøtet om en knapp måned:

– Jeg tror det blir veldig vanskelig for Knut Arild nå. Jeg tror det, fordi det har vært for mye storm for lenge, og det blir utrolig vanskelig både for ham selv og for partiet å finne den roen som behøves med ham som leder. Det er en veldig krevende situasjon for organisasjonen dette.

65-åringen er hovedutvalgsleder og fylkestingsmedlem for KrF i Vest-Agder, og er en kjent profil for KrF i partiets nest viktigste fylke etter Rogaland. Hun bad allerede i august Hareide om å gå av som partileder, og viste da blant annet til håndteringen av den interne homovielsen i partiet som en viktig årsak.

På Debatten forrige uke opprettholdt hun kravet om et lederskifte. To dager etter Hareides bok, som var en over 200 sider lang begrunnelse for rådet han gav partiet sitt fredag.

Selv er hun tydelig på at hun mener KrF må inn i Erna Solbergs regjering.

Bollestad freder sjefen hun er uenig med

Tilstede på det samme møtet i Lillesand mandag kveld, var KrFs 2. nestleder Olaug Bollestad. Hun vil ikke høre snakk om noe lederdebatt i partiet - ennå.

FREDER: Nestleder Olaug Bollestad mener partiet ikke skal ta stilling til noe lederspørsmål nå. Foto: NRK

– Den diskusjonen er ikke tilstede hos oss i det hele tatt. Nå har vi en intern debatt om hvordan vi skal finne best samarbeidsform for å få fotavtrykk for mest mulig av vår politikk. Det er det landsmøtet vårt skal avgjøre. Noen debatt om partilederen er ikke tema, sier Bollestad.

– Men det kan bli tema?

– Ja, da får den tiden komme, men der er vi overhodet ikke nå. Jeg er stolt over at vi har en leder som evner og tåler at vi kan ha uenighet internt, og det er en helt utenkelig debatt å skulle snakke om hans posisjon der vi er nå, sier Bollestad.

Skjebnesvangert landsmøte

Fredag holdt KrF-leder Knut Arild Hareide en tale der han rådet sitt eget parti til å felle Erna Solbergs regjering og i stedet danne regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Begge partiets nestledere, Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad, er uenige med Hareide i samarbeidsspørsmålet. De to vil ha KrF inn i den sittende regjeringen sammen med Høyre, Frp og Venstre.

KrF har innkalt til ekstraordinært landsmøte på Gardermoen fredag 2. november. Der skal 193 delegater fra hele landet avgjøre saken.