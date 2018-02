Her er #metoo-spørsmålene Jens nekter å svare på

Jens Stoltenberg var leder i Arbeiderpartiet i den perioden flere av varslene mot Trond Giske stammer fra. Likevel nekter Stoltenberg å svare på spørsmål om egen rolle som partileder.

På sin første pressekonferanse i Norge etter at varslingssakene mot Giske ble kjent, stilte NRK tre konkrete spørsmål:

Kjente du til ryktene rundt Trond Giske da du var partileder? Hva gjorde du? Føler du ansvar for situasjonen som har oppstått?

– Den type spørsmål ble håndtert av partisekretærene i min tid, de har kommentert det og jeg har ikke noe føye til utover det, sa Stoltenberg i etterkant av sikkerhetskonferansen til Den norske Atlanterhavskomité.

Varslet om Giskes oppførsel da Jens var leder

Én av dem som har varslet om uønsket oppmerksomhet fra Giskes side, er tidligere AUF-er Sunniva Andreassen som fortalte sin historie på Dagsnytt 18 før helgen.

Hun fortalte om to episoder der Giske skal ha gitt henne uønsket oppmerksomhet.

Ved det første møtet, i 2008, var Andreassen 18 år og AUF-medlem. Hun sier hun traff Giske, som da var kulturminister, i forbindelse med et nachspiel etter AUFs landsmøte i Oslo.

Den andre episoden Andreassen reagerer på skjedde i Tromsø i 2009.

Sunniva Andreassen er én av varslerne som har fortalt om Trond Giskes oppførsel.

Andreassen sier hun varslet AUF om forholdet, men at lite eller ingenting skjedde. Hun valgte siden å slutte i politikken.

I desember 2017 tok Andreassen kontakt med Ap-ledelsen for å fortelle sine historier om Giske. Hun avviser at det ligger et politisk motiv bak varslene.

Giskes rådgiver Bård Flaarønning ga NRK beskjed om at Giske er sykemeldt og derfor ikke kunne kommentere saken da Andreassen fortalte sin historie i Dagsnytt 18, men han har beklaget sin oppførsel under møtene med Andreassen i et brev til Aps sentralstyre.

Støre med stikk til Stoltenberg

Partileder Jonas Gahr Støre i Ap kom med et tydelig stikk til forgjengeren Jens Stoltenberg. Foto: CHRISTIAN KRAAKENES / NRK

På en pressekonferanse mandag 8. januar i år ble nåværende arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre konfrontert med at det har gått rykter om Giskes oppførsel i flere år og om han burde forholdt seg til ryktene tidligere. Da sa Støre:

– Det får jeg kanskje gå en runde til med meg selv om, i så fall burde også tidligere ledelser kanskje også ha gjort det, med klar adresse tidligere Ap-leder Jens Stoltenberg.

I Dagsnytt 18 senere samme dag sa Støre:

– Jeg tror vi alle har fått en påminnelse om av vi må være mer oppmerksomme på denne typen ting. Usikkerhet rundt sånne historier bør nok føre til at vi spør mer inngående, enn vi har gjort. Det kan gjelde meg, og det kan gjelde mine forgjengere, også i andre partier.

Programleder Fredrik Solvang fulgte opp med å spørre om svaret var ment som en kritikk av tidligere Ap-partileder Jens Stoltenberg. Støre svarte da at han tror «vi alle kan gå i oss selv».

Vil fortsatt ikke svare

Stoltenberg sier følgende da han ble spurt om at Støre har bedt forgjengerne om å se tilbake:

– Jeg kommer ikke til å gå inn i det som er en norsk debatt. Uansett hva jeg sier, kommer det til å bli satt inn i en pågående norsk debatt, derfor kommer jeg ikke til å delta i den. Dette er spørsmål som ble håndtert av partisekretæren, og de har sagt det som er å si om den perioden, gjentok Stoltenberg til pressen.

Den tidligere norske statsministeren og Ap-lederen ble spurt om hvorfor han ikke ville utdype temaet mer enn som så, gitt at han var øverste leder for partiet i tiden hvor flere av varslene mot Giske stammer fra, også de to varslersakene hvor Giske har tatt selvkritikk og bedt om unnskyldning for sin opptreden.

Giske var kultur- og kirkeminister fra oktober 2005 til oktober 2009, og deretter næringsminister frem til oktober 2013.

Stoltenberg var Giskes overordnede i hele denne perioden, både som leder av Arbeiderpartiet (2002-2014) og som statsminister (2005-2013).

– Jeg bestemte meg da jeg dro fra Norge at jeg ikke ville være en del av norsk politisk debatt. Og jeg kan ikke forestille meg hvordan jeg skal kunne mene noe om politiske spørsmål i min tid, som ikke umiddelbart blir satt inn i en aktuell pågående debatt, sa Stoltenberg, med indirekte referanse til den fortsatt pågående diskusjonen og striden om Trond Giskes oppførsel og konsekvensene av den som partiet har trukket.

Stoltenberg legger til at han ikke følger debatten tett nok til å kunne gi presise svar.

– Da måtte jeg være mye mer detaljert og orientert om alle nyanser og sider av debatten. Dessuten føler jeg det vil være en gal rolle, så alle aktuelle spørsmål blir besvart at dem som hadde ansvar for de sakene da jeg var leder, sa Stoltenberg.

Den tidligere partilederen sier han forstår at spørsmålene stilles.

– Det er en legitim ting. Men jeg mener også at mine vurderinger om hvordan jeg svarer på de spørsmålene er de rette.

– Kunne du ha skrevet den boken du skrev for et par år siden nå, uten å nevne meetoo, ville pressekorpset vite.

– Jeg tror at hvis jeg begynner å svare på det spørsmålet, vil jeg gjøre det jeg har bestemt meg for ikke å gjøre. Dere har stilt det samme spørsmålet noen måneder, men dere kommer også til å få det samme svaret, både nå og de kommende månedene, sa Stoltenberg.