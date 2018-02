Sunniva Andreassen står fram som en av Giske-varslerne: – Han har pisket opp til omkamp

Andreassens møter med Trond Giske er en av fem saker hvor Arbeiderpartiets ledelse har kommet til at Giske har brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering.

Tidligere har Andreassen kun gitt sin versjon anonymt av møter med Giske i Nordlys og i en kronikk i Aftenposten.

I et brev sendt til Arbeiderpartiets sentralstyre slår Giske tilbake mot prosessen som har ført at han har måttet gå av som nestleder, og oppsummerer fem av varslersakene mot ham.

Det reagerer Andreassen kraftig på, og sier brevet er den direkte foranledningen til at hun nå velger å stå frem med sin historie.

– Jeg er provosert og føler meg helt utmattet av denne prosessen. Jeg trodde saken var ferdig da konklusjonen kom.

– Dette har tatt mye mer tid og oppmerksomhet enn det fortjener. Jeg har et liv og en familie. Da brevet kom, opplevde jeg det som å piske opp til en omkamp, sa Andreassen i forkant av Dagsnytt 18.

– Jeg reagerer fordi jeg føler det som et nytt forsøk på å bagatellisere varslersakene og de historiene som blir fortalt.

Trond Giske har beklaget sin oppførsel under møtene med Andreassen i et brev til Aps sentralstyre. Les mer av Trond Giske tilsvar til sentralstyret lenger nede i saken.

NRK har vært i kontakt med Giskes rådgiver, Bård Flaarønning, som opplyser at Giske er sykmeldt, og derfor ikke har anledning til å kommentere saken ytterligere.

Se hele fredagens Dagsnytt 18-sending, der Sunniva Andreassen forteller om sine møter med Trond Giske. Du trenger javascript for å se video. Se hele fredagens Dagsnytt 18-sending, der Sunniva Andreassen forteller om sine møter med Trond Giske.

– Strøk meg opp etter ryggen

Andreassen, som i dag er 28 år, står nå frem for å fortelle om sine møter med Giske i 2008 og 2009. Ved det første møtet, i 2008, var Andreassen 18 år og AUF-medlem. Hun sier hun traff Giske, som da var kulturminister, i forbindelse med et nachspiel etter AUFs landsmøte i Oslo.

– Etter landsmøtet var vi en gjeng AUF-ere som festet på et utested. Etter at vi var på ustedet skulle vi videre på et nachspiel. Da vi kom frem til der nachspielet skulle være, jeg ble invitert opp til ham for å hente drikkevarer til nachspielet. Jeg var 18 år og skjønte ikke helt hvilke hentydninger som lå i det.

– Når vi kommer opp i leiligheten blir det klart hvilke hensikter han hadde. Det sjokkerte meg, fordi han var en tillitsperson. Det virket ustabilt og helt absurd. Han forsøkte å kysse, og han strøk meg opp etter ryggen, under skjorta. Han ville liksom at vi skulle bli der, sier.

– Ble du redd?

– Ja, jeg ble redd. Da vi kom opp i leiligheten var det tydelig at det ikke var Trond Giske lenger, det var en voksen gammel mann.

I en kronikk i Aftenposten i begynnelsen av januar skrev hun at hun sa fra om episoden til en AUF-sekretær, og mener partiet burde gjort mer for å følge opp episoden.

– Sa du fra til noen om dette?

– Ja, jeg gjorde jo det. Jeg fortalte at jeg syntes at jeg hadde blitt utsatt for noe ekkelt, men det var ingen som tok tak i det og fulgte det opp. Det ble en hendelse som ble lagt død, og jeg la det bak meg og gikk videre. Jeg prøvde å slutte å tenke på det.

Sunniva Andreassen snakker med NRKs journalist før hun er med i Dagsnytt 18. Foto: Truls Antonsen / NRK

– Ville drikke øl og kysse

Den andre episoden Andreassen reagerer på skjedde i Tromsø i 2009. Ifølge Andreassen sendte Giske først en melding og fortalte at han var i Tromsø.

Andreassen, som da var lokallagsleder, sier hun benyttet anledningen til å spørre Giske om han ville holde en innledning på et AUF-medlemsmøte, noe Giske takket ja til. Senere på kvelden skal Giske ifølge Andreassen ha dukket opp på et utested med 18-årsgrense.

– Senere på kvelden sendte han melding og spurte hvor jeg var. Jeg svarte, og han dukket opp på det utestedet. Det var så upassende, fordi det var en 41 år gammel kulturminister som stod der, omgitt av fulle videregåendeelever.

Andreassen sier hun følte et behov for å få Giske vekk fra utestedet, fordi det ikke så bra ut at han var der.

– Så skjønte jeg at han bare måtte ut av offentligheten. For å få til det måtte jeg følge ham til hotellet og på rommet.

– Hva skjedde da?

– Da ville han jo henge og drikke mer øl og kysse.

I kronikken i Aftenposten fra januar skriver Andreassen også at belastningen i kjølvannet av de to hendelsene gjorde at hun forsvant ut av politikken i 2009, som 19-åring.

I desember 2017 tok Andreassen kontakt med Ap-ledelsen for å fortelle sine historier om Giske. Hun avviser at det ligger et politisk motiv bak varslene.

– Jeg har ingen politiske verv, jeg har ingen maktkamp å føre. Det er mer et spørsmål om verdier og hvilket samfunn vi skal ha. Jeg er villig til å kjempe denne kampen, fordi det ikke er greit at unge kvinner skal behandles på denne måten.

GISKES VERSJON: Trond Giske tar opp varslingssakene i et nytt brev til sentralstyret i Arbeiderpartiet. I brevet beklager han også sin oppførsel overfor Sunniva Andreassen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Vesentlige detaljer mangler

I et omfattende brev til Arbeiderpartiets sentralstyre tar Trond Giske fredag et kraftig oppgjør med prosessen som førte til at han måtte gå som nestleder.

Gjennom sine advokater har Giske også laget et sammendrag av de fem varslersakene hvor partiet konkluderer med brudd på regelverket.

Ap-leder Jonas Gahr Støre og varsler Line Oma har allerede uttalt at sammendragene ikke gir det fulle bildet av sakene. Andreassen sier til NRK at deler av hendelseforløpet i hennes første møte med Giske ikke er riktig gjengitt.

– Vesentlige detaljer er utelatt. Det heter at vi dro fra nachspielet for å hente mer og drikke. Det stemmer ikke, fordi vi ikke var innom nachspielet.

– Det kan hende han (Giske, journ. anm.) gjør det, fordi det forskjønner historien for hans del, særlig når han tar med at noen sier «det var god stemning mellom dem». Det er med på å si at jeg hadde et ansvar for det selv, sier Andreassen.

Giske har også videreformidlet en en epost sendt til ham fra en kvinne som var til stede på nachspielet i 2008 til flere medier. I eposten skriver kvinnen at hun oppfattet det som at det var «god stemning» mellom Andreassen og Giske.

I en uttalelse fra Giskes advokater avvises det at detaljer fra hendelsesforløpet er utelatt bevisst i brevet til sentralstyret.

– Vårt notat er utarbeidet på bakgrunn av skriftlige notater gjort under innsynet i varslingssakene 12. januar. Fra vår side har det vært meningen ikke å utelate noen sentrale detaljer, heter det i uttalelsen fra advokatene Christopher Hansteen og Frode Sulland.

Sunniva Andreassen mener versjonen Trond Giske har gitt til Aps sentralstyre mangler vesentlige detaljer. Foto: Truls Antonsen / NRK

Giske beklager

Møtene med Andreassen er en av to varslersaker Giske har beklaget sin egen oppførsel. Giske skriver i brevet at han har erkjent at han var for beruset under møtene, og at hans oppførsel var upassende «ut fra posisjon og aldersforskjell».

Giske skriver at han har «beklaget sin upassende oppførsel overfor henne, og gitt kvinnen sin uforbeholdne unnskyldning».

Samtidig som Giske sier han aksepterer kvinnens historier, skriver han også at han ikke husker noen forsøk på fysisk tilnærming. Giske fikk heller «aldri noen forståelse av at møtene ble opplevd som ubehagelig av kvinnen», heter det i brevet NRK har fått tilgang til.

Den andre saken der Giske erkjenner upassende oppførsel gjelder et møte med Line Oma i New Delhi i 2010. Oma fortalte sin historie til NRK i begynnelsen av januar.

– Jeg tenker at om jeg ikke hadde fortalt historien min offentlig, så hadde han forsøkt å tilbakevise den også. Det er et åpenbart mønster her. Når man står fram og forteller historien til offentligheten, så blir det vanskelig for ham å tilbakevise hva som har skjedd, sier Andreassen til NRK.

Les også: Giske tar oppgjør med varslene i brev til sentralstyret