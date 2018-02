Solberg sa at Norge har vært pådriver for endringene i NATO.

– Jeg mener at det NATO vi nå ser i endring, blir et betydelig bedre og styrket NATO, sa Solberg.

NATOs kommandostruktur skal endres. Det betyr blant annet at det blir en egen kommando for Nord-Atlanteren og at de maritime ressursene i NATO-landene skal koordineres og utnyttes bedre. Solberg mener at den nye strukturen blir bedre med tanke på fellesoperasjoner.

– Vi har vært spesielt opptatt av situasjonen i våre nærområder og Nord-Atalanteren som jo er avgjørende for norsk sikkerhet, sa Solberg (H).

– Sterke bånd mellom NATO og Norge

Generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg, snakket tidligere på dagen på den årlige sikkerhetskonferansen til Den norske Atlanterhavskomité hvor han sa at verden har blitt farligere og at vi står overfor en mer krevende sikkerhetssituasjon.

I OSLO: Nato-sjef Jens Stoltenberg besøkte i formiddag Den norske Atlanterhavskomité Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

På pressekonferansen med statsminister Erna Solberg sa Stoltenberg at sist han besøkte Norge, var da han var med og tok i mot F35-kampfly på Ørlandet. Han sa at det er et eksempel på hvordan Norge bidrar til NATO.

Han understreket videre at Norge er et viktig medlemsland:

– Båndene mellom NATO og Norge er sterke, sa NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

Samtidig la han også vekt på hvor viktig det blir at alliansens medlemsland nå begynner å satse på forsvaret igjen.

– Etter mange år med kutt har en rekke land begynt å øke forsvarsbudsjettene. Etter at NATO i 2014 vedtok at medlemslandene skulle øke forsvarsutgiftene og gradvis komme opp til et forsvarsbudsjett på 2 prosent av brutto nasjonalbudsjett, så er vi glad for å se denne økningen, sa Stoltenberg.

Norge klarer ikke målet om å bruke 2 prosent på forsvaret

Mens statsminister Erna Solberg fikk spørsmål om hvor fornøyd hun var med at Norge i sitt siste statsbudsjett kun avsetter 1,56 prosent til forsvar, mente hun at dette måtte sees i sammenheng med den økonomiske utviklingen.

– Vi øker bevilgningene og skal fortsette å vokse inn mot 2 prosent, sa Solberg, som mente dette måtte sees i sammenheng med veksten i norsk økonomi.

Stoltenberg sa på sin side at Norge er det eneste av NATOs medlemsland med grense mot Russland som ikke har nådd 2 prosentmålet.

Han påpekte at økonomisk vekst ikke er noe negativt.

– Vekst er ingen ulempe. Det er en fordel som gjør det lettere å bruke penger på forsvar, helse og annet, når kaka totalt sett er større. Vekst bør derfor gjøre det lettere å nå målet om 2 prosent, sa Stoltenberg.

Kampen mot terror, Afghanistan og Nord-Koreas atomprogram var andre saker som ble diskutert på møtet mellom Stoltenberg og Solberg, fortalte de på pressekonferansen.