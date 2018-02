Giske tar oppgjør med varslene i brev til sentralstyret

NRK har fått tilgang på et brev der Giske gjengir fem av varslene som felte han. Han bestrider tre av dem. I brevet gir han det han kaller en kortfattet versjon av sitt syn, og han beklager sin opptreden i to av varslingssakene.

«Det er svært beklagelig at det blant sakene som partiet mener er brudd på regelverket, er varsler med påstander jeg mener ikke medfører riktighet» skriver Giske.

Han sier han og partiet har behov for å sette sluttstrek og gå videre.

«Skal vi klare det må vi unngå videre spekulasjoner og konflikt. Varslene mot meg blir satt i bås med svært alvorlige saker i andre partier og nestlederen sier at hun er rystet som jurist. Mer åpenhet er det eneste som kan bidra til at vi kan legge dette bak oss» skriver han videre.

Brevet ble sendt torsdag til Arbeiderpartiet og partiets 20 sentralstyremedlemmer.

Reagerer på Tajiks opplesing av varsel

Når Giske trekker frem uttalelsen til nestlederen, sikter han til at Hadia Tajik på Facebook skrev at hun som menneske og jurist var rystet over varslingssakene.

På sentralstyremøtet i partiet 2. januar trosset hun også partilederen ved at hun leste opp fra to av varslingssakene mot Giske. Dette hadde varslerne selv bedt henne om å gjøre. Giske mener dette bare viser den ene siden av saken.

«En nødvendig konsekvens er at sentralstyret får en helhetlig informasjon om innholdet i de fem sakene der det er konkludert med brudd på partiets retningslinjer», skriver Giske i e-posten til sentralstyret.

Støre: – Gir ikke et dekkende bilde

Ap-leder Jonas Gahr Støre avbildet under partiets ekstraordinære landsstyremøte i slutten av januar. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Fem av sakene Giske tar opp i brevet, er de sakene der partiet har konkludert med at han har brutt partiets regelverk mot seksuell trakassering.

Partileder Jonas Gahr Støre sier brevet med versjonen til Giske ikke viser hele bildet.

– Denne fremstillingen gir ikke et fullt ut dekkende bilde av innholdet i de nevnte sakene, og heller ikke dekker omfanget av saker som partiet har behandlet, kommenterer Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG.

Støre eller partisekretær Kjersti Stenseng ønsker foreløpig ikke å kommentere saken ytterligere overfor NRK.

REAGERER: Line Oma, fra Oslo Ap, var en av dem som varslet om Giske. Hun mener Giskes versjon inneholder flere feil, enkelte av dem kan også bevises, sier hun. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Varsler: – Giske er på bærtur

En av dem som varslet om Trond Giske sin upassende oppførsel og gikk offentlig ut med sin historie var Oslo Aps Line Oma.

Hun var 23 år og praktikant på den norske ambassaden i Indias hovedstad New Delhi, der Giske var på offisielt besøk som nærings- og handelsminister.

Ifølge brevet fra Giske var Oma svært flørtende. I en sms til NRK skriver hun at dette ikke stemmer.

– Jeg tror han ikke husker særlig godt, fordi det er flere feil i forklaringen, og det var ikke flørt fra min side sier hun.

Giske mener de to hadde en hyggelig tone sammen dagen etter, da hun var guide for Giske. Han skriver videre at hun sendte han flere hyggelige e-poster i ettertid. Derfor oppfattet han at kontakten mellom dem ikke var uønsket eller ubehagelig.

– Giske er på bærtur. Han var i Nepal dagen etter og jeg var ikke guide for han. Det er med andre ord beviselig feil, skriver hun.

Denne hendelsen er, sammen med det andre varselet som er offentlig kjent, en av de sakene Giske har beklaget.

SLÅSS VIDERE: Trond Giske seier han i 35 år har slåss for partiet og dei verdiane han står for i 35 år, noko han vil fortsette med i mange år til. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Vil fortsette i Arbeiderpartiet

Trond Giske er fortsatt sykmeldt og har ikke mulighet til å gi kommentar, sier hans personlige rådgiver Bård Flaarønning.

7. januar skrev Giske på Facebook at han trakk seg som nestleder i Arbeiderpartiet. I brevet han sendte torsdag, skriver Giske at han ennå ikke har sendt det formelle brevet til partiet om det. 29.januar konkluderte sentralstyret med at det er unaturlig for Giske å fortsette i sentralstyret.

I brevet skriver Giske at det aller viktigste for han er å ta selvkritikk for episoder, at han ikke har vært bevisst på sin rolle og at han tar tilbakemeldingene, har lært og forandret seg.

«Samtidig vil jeg understreke at jeg alltid har prøvd å respektere andres grenser. Jeg har tatt et nei for et nei, og respektert signalene som er blitt gitt. Men situasjoner hvor maktforhold og alder spiller inn, krever en større bevissthet. Kraften i metoo-kampanjen bringer nye, viktige erkjennelser, og jeg støtter opp om den både personlig og politisk».

Han avslutter med at han vil bidra så godt han kan til at partiet kan samles og arbeide videre med politikk.

«Jeg har jobbet for dette partiet og slåss for de verdiene jeg mener det bør stå for i 35 år, og vil fortsette med det i mange år til. Jeg er rørt og takknemlig for all støtte, omsorg og varme fra mange av dere i sentralstyret og mange andre i partiet og fagbevegelsen over hele landet. Det har betydd mye.»