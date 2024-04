NVE skal vurdere situasjonen i Ørsta

Flere fra Ørsta kommune er nå på plass i Hovdebygda hvor to bolighus sent lørdag kveld ble evakuert. Ordfører Per Are Sørheim (H) sier situasjonen er rolig, og at det har vært stabilt natt til søndag.

– Men det har vært bevegelser i terrenget, og vi må finne årsaken til det. Det må fagfolk gjøre.

Han forteller at de nå tar dronebilder av stedet, og skal sende de til NVE som skal ta en vurdering.

– De skal ta en rask vurdering på eventuelle videre tiltak, og hvor fort de i tilfelle skal gjennomføres.

De to bolighusene er fremdeles evakuert, og det er foreløpig usikkert hvor lenge.