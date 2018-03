Støre om Listhaug-saken: Ap stiller seg bak mistillitsforslag

Etter sterk kritikk av Listhaug i Stortinget i dag, uttaler Støre seg til pressen.

– Ap kommer til å stemme for mistillit mot justisminister Sylvi Listhaug, sier Støre til NRK.

Støre sier det ikke var Aps plan da de møtte opp til diskusjon om saken i Stortinget i dag.

– Det var ikke vårt opplegg da vi kom i Stortinget i dag, vi slutter oss til den sterke kritikken, men etter å ha hørt justisministeren i dag, hvor hun nærmest blir slept til en unnskyldning som det kan stilles spørsmålstegn ved, og sett opp mot ei uke der man har insistert på at Ap er mer opptatt av terroristers sikkerhet enn nasjonens sikkerhet, så kan ikke Ap stemme nei til mistillit, sier han.

Listhaug sa unnskyld i Stortinget flere ganger, men verken Ap eller KrF virka helt fornøyd med unnskyldninga.

Det omstridte utspillet fra Listhaug på Facebook ble lagt ut etter at et politisk forslag - om å kunne ta passet fra fremmedkrigere uten domstolsbehandling, ble nedstemt i kommunalkomiteen for en uke siden.

«Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonal sikkerhet,» skrev Listhaug på et bilde av tungt bevæpnede, maskerte krigere – etterfulgt av «lik og del».

NRK erfarer: Lite sannsynlig med flertall for mistillit

Dersom et mistillitsforslag får flertall i Stortinget, betyr det at nasjonalforsamlinga ikke har tillit til statsråden, og vedkommende må gå av.

KrF-leder Knut Arild Hareide og Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum er begge orientert om at Ap stiller seg bak mistillitsforslaget, men få minutter etter Støres uttalelse hadde de ikke tatt stilling til hva de selv gjør.

Etter det NRK får opplyst er det lite sannsynlig at regjeringas støtteparti KrF vil stemme for mistillit mot Listhaug, men heller nøye seg med å bli med på daddelvedtaket (formelt vedtak om sterk kritikk) mot Listhaug som forventes å bli vedtatt i Stortinget torsdag kveld.

SV-leder Audun Lysbakken sier til NRK at SV vil støtte mistillitsforslaget.

Listhaug: Har sagt det jeg har å si

– Frp mente tidligere i dag at det ikke var en påstand, men faktum at det var slik. At en justisminister ikke forstår hva det kan utløse av reaksjoner der ute av holdninger, kan ikke vi ha tillit til, sier Støre torsdag ettermiddag.

Tirsdag kveld beklaga statsminister Erna Solberg (H) på vegne av regjeringa, for at et innlegg på Facebook-sida til justisministeren, har såra folk.

Like etter Solbergs beklagelse, uttalte Støre at han synes det er påfallende at Listhaug selv ikke hadde sagt unnskyld.

Justisminister Sylvi Listhaug forlot Stortinget i usedvanlig raskt tempo like før klokken 16 torsdag, uten å kommentere mistillitsforslaget som også Ap stiller seg bak.

Da Listhaug var ferdig i salen, marsjerte hun bestemt forbi pressen og rakt inn i en av heisene ned til garasjen under Stortinget.

– Jeg har sagt det jeg har å si, sa Listhaug.

SV: Etter dagens opptreden...

– SV vil stemme for mistillitsforslaget mot Listhaug. Etter dagens opptreden av Listhaug i Stortinget mener vi det nødvendig. Statsråden svekket seg selv med sin uvilje mot å komme med en klar unnskyldning, sier Lysbakken.