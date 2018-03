Bekkevold ber Listhaug om å trekke seg

«Hvis Sylvi Listhaug ønsker sin egen regjering alt godt, så kunne hun kanskje gått til landets statsminister og sagt at hun trekker seg!» Det skriver stortingsrepresentanten fra Telemark i et innlegg på sin åpne Facebook-profil.

Han skriver videre at han mener at det ville ha gitt den sittende regjeringen arbeidsro.

«Kanskje kan både storting og regjering konsentrere seg om alle de viktige politiske sakene vi tross alt har til behandling! Trist at landets justisminister tar så mye oppmerksomhet!!», fortsetter han.

NRK har kontaktet Bekkevold. Han sier at han ikke har noen ytterligere kommentar enn den han har gitt VG.

Til VG skriver han i en SMS at: «Jeg mener oppriktig at landet ikke er tjent med å ha en justisminister som opptrer så splittende».

Han understreker også overfor avisa at han sier dette for sin egen regning, og at han har respekt for om KrF sin stortingsgruppe kommer frem til en annen konklusjon.

Får støtte

Fylkesleder i Oppland KrF, Toril Kristiansen, sier til NRK at for henne har Listhaug-begeret rent over.

STØTTER MISTILLIT: Toril Kristiansen mener at KrF bør støtte et mistillitsforslag mot justisministeren.

– Jeg lurer på om hun egentlig har tyngde nok og visdom nok til å ha en så viktig posisjon som å være statsråd for et justisdepartement. Jeg forventer mye mer av en statsråd enn jeg opplever at hun kan fylle opp, sier Kristiansen.

Hun mener at KrF bør støtte et mistillitsforslag mot justisministeren.

– En statsråd skal være mye mer samlende i måten å lede departementet på, og å være en lederfigur i samfunnet, fortsetter hun.

Hun får støtte fra gruppeleder i Oslo KrF, Eirik Lunde.

Han skriver på Facebook at:« Listhaug gjennom en rekke splittende ord og gjerninger har revet ned den tilliten som er nødvendig for å utføre jobben som landets justisminister».

Til slutt i innlegget skriver han:

«Det beste hadde vært om statsministeren og regjeringspartiene ryddet opp. Hvis det ikke skjer, kan ingen være forundret dersom Stortinget tar affære».

GIR NY SJANSE: Fylkesleder i Møre og Romsdal KrF, Tore Johan Øvstebø, mener at et mistillitsforslag mot Listhaug ikke er en god løsning nå, men kanskje senere. Foto: Synnøve Hole / NRK

Fylkesleder i Listhaugs hjemfylke, Møre og Romsdal, Tore Johan Øvstebø, er uenig med sine tre partikollegaer. Øvstebø sier til NRK at et mistillitsforslag og en mulig regjeringskrise ikke er en god løsning i denne saken.

– Jeg mener at den refsen og kritikken hun har fått har vært så tydelig. Da regner jeg med at hun forholder seg til det, og endrer stilen, sier han om justisministeren.

Øvstebø sier imidlertid at han ikke ser bort ifra at det kan komme et mistillitsforslag mot Listhaug senere, om hun ikke tar innover seg at dette ble helt feil.

Avgjørelse fredag

FORSTÅR: Knut Arild Hareide har ennå ikke konkludert i saken om mistillit mot justisminister Sylvi Listhaug. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Torsdag kveld ville ikke KrF-leder Knut Arild Hareide si om partiet kommer til å støtte mistillitsforslaget som er fremmet av Rødt. Forslaget støttes av både Arbeiderpartiet og SV.

Senterpartiet og KrF har ikke bestemt seg om de vil støtte forslaget, som behandles i Stortinget neste tirsdag. Men Knut Arild Hareide har innrømmet at hans tillit til Listhaug er svekket.

– Et mistillitsforslag er et svært alvorlig spørsmål som vi ikke har fått mulighet til å diskutere i vår stortingsgruppe. Vi er nødt til å se på alle delene av det før vi konkluderer, og det er ikke gjort. Det er til vurdering, naturlig nok, sa Hareide i Debatten i NRK torsdag kveld.

Fredag skal KrF ta stilling til om partiet vil støtte mistillitsforslaget mot Listhaug.

Listhaug unnskyldte seg

Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug måtte torsdag opp på Stortingets talerstol flere ganger for å be om unnskyldning for Facebook-innlegget der hun anklager Arbeiderpartiet for å være mer opptatt av terroristers rettssikkerhet enn Norges sikkerhet.

– Jeg vil si unnskyld til dem som føler seg såret av kommunikasjonen i denne saken, sa Listhaug første gang hun entret talerstolen.

Til slutt hadde Listhaug sagt unnskyld totalt åtte ganger.

– Jeg vil unnskylde kommunikasjonen i denne saken fordi den har såret personer som har opplevd den grusomme terroren 22. juli. Og med det håper jeg, president, at man tror meg på at jeg faktisk mener det fra dypest i mitt hjerte, lød en av de siste unnskyldningene.

Sylvi sine unnskyldninger Du trenger javascript for å se video.

Stortinget vedtok i ettermiddag et forslag som kritiserer justisminister Sylvi Listhaug for det kontroversielle Facebook-innlegget om Arbeiderpartiet og terroristers rettigheter.

Forslaget ble vedtatt med 53 mot 47 stemmer og er det ellevte såkalte «daddelvedtaket» i Stortinget siden 1945.