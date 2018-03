Etter seks dagers massivt press, gikk justisministeren på talerstolen i Stortinget i dag for å beklage det kontroversielle Facebook-innlegget hun publiserte forrige fredag.

Ministeren måtte opp og beklage fire ganger, ettersom hun fikk reaksjoner på at unnskyldningen ikke var god nok.

Til slutt hadde Listhaug bedt om unnskyldning eller kommet med uforbeholdne unnskyldninger åtte ganger.

– Når man ikke tar imot en unnskyldning, da er man etter min oppfatning på jakt etter Sylvi Listhaug. Nå er det full jakt på Sylvi Listhaug. Det synes jeg ikke noe om, sier fylkesleder Frank Sve i Listhaugs hjemfylke Møre og Romsdal til NRK.

UVERDIG: Frank Sve reagerer på mistillitsforslaget og mener man bør kunne godta en unnskyldning. Foto: Roar Strøm / NRK

– De leter med lupe for å finne grunner til å ikke akseptere unnskyldningen, sier Sve.

– På tide å gå videre

Sve sier det er vanlig med tøffe tak i politikken, men at det også er vanlig å kunne be om unnskyldning og gå videre.

– Jeg synes unnskyldninga, fra både Listhaug og regjeringa, må være mer enn nok til å gå videre. Jeg håper at flertallet ikke faller for fristelsen til å spinne videre på dette, bare fordi det er Sylvi Listhaug det er snakk om, sier Sve, som mener justisministeren nå har fått nok pepper.

– En skal huske på at Sylvi også har familie. Det er en person som heter Sylvi Listhaug. Jeg føler det er lett for å glemme nettopp det at det er en person.

– Du mener det er personangrep det som skjer nå?

– Det må være grenser for hva en person skal få andre veien også. Det kommer for eksempel ganske mye spesielt mot Sylvi Listhaug på Facebook nå, sier Sve.

Mener AP bevisst feiltolket innlegget

Fylkesleder i Akershus Frp og vararepresentant til Stortinget, Liv Gustavsen (Frp), sier hun er opprørt over behandlingen av Listhaug.

TRIST: Det er ingen vinnere i denne saken, sier Liv Gustavsen.

– De er ute etter Listhaug hele tiden. Det er det man ser, at de er veldig vare på henne, sier Gustavsen til NRK.

– Jeg synes Ap benytter anledninga til å feiltolke innlegget fra Listhaug. Derfor synes jeg nok er nok. Nå får de heller konsentrere seg om politikk, sier Gustavsen.

– Synes du innlegget hun la ut var greit?

– Det har jeg ingen kommentar til nå, hun har sagt unnskyld til de som ble såret.

Fylkesleder i Nordland Frp, Allan Ellingsen, mener også at enkelte bevisst har valgt å misforstå Listhaugs Facebook-innlegg og dra det ut av proporsjoner.

INNAFOR: Allan Ellingsen mener Listhaugs innlegg var innafor og forstår ikke hvorfor det er knyttet opp mot 22. juli.

– Det begynner i en Facebook-status som beror på en høyaktuell politisk sak. Det var den saken hun uttalte seg om. I så måte ser jeg ikke hvorfor den skal blandes inn i andre settinger slik den er gjort.

– Som for eksempel Utøya?

– Ja, som for eksempel Utøya. Så ser jeg at hun har sagt unnskyld hvis noen føler seg støtt, da burde det holde, sier Ellingsen.

– Synes du innlegget hun kom med, som starta det hele, var innafor?

– Ja. Mer får du ikke av meg, sier Ellingsen, før han legger på.

– Uverdig mistillitsforslag

Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim tror årsaken til at Arbeiderpartiet ikke godtok unnskyldningen var personlig.

– Jeg tror nok ikke Sylvi Listhaug har stått så høyt i kurs hos Ap fra før, så det er sikkert flere andre ting som spiller inn på akkurat det. Men at de stadig har vært på Sylvi tidligere også, helt uten grunn, det er tilfelle, sa Helgheim i Dagsnytt 18 i ettermiddag.

I etterkant av dagens debatt i Stortinget kunngjorde Arbeiderpartiet at de, sammen med SV, stiller seg bak Rødts mistillitsforslag mot Listhaug.

– Det er trist at ble en så stort sak, og at man måtte dra det så langt at det vurderes mistillit. Det er ingen vinnere i denne saken, sier Liv Gustavsen.

– Jeg synes ikke det er verdig å stille seg bak et mistillitsforslag om dette. Det skal være frisk debatt i politikken. Når en gir en beklagelse, så må den kunne bli tatt imot, sier Frank Sve.