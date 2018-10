Hareide forsvarer hemmelig avstemming

– Det er nå en gang sånn at en skal stemme etter sin egen overbevisning, om hva som er best for landet og for KrF. Jeg vet også om delegater som er usikre. Det er det lov til å være, sier Knut Arild Hareide til NRK.

Etter at Østfold holdt sitt fylkesårsmøte tirsdag kveld, viser den endelige oversikten før det avgjørende landsmøtet fredag at blå side leder med 99 mot 90 delegater.

Hareide vil ikke endre spillereglene nå

Siden delegaten Ingunn Karijord fra Møre og Romsdal fastholder at hun vil stemme blankt dersom partiet bestemmer seg for å gå inn i regjering, må Hareide overbevise fem delegater dersom hans syn om en regjering med Ap, Sp og KrF skal vinne frem.

Som NRK skrev i går, krever en rekke blå og gule sentralstyremedlemmer nå åpen votering på landsmøtet. Den opprinnelige planen fra landsstyret, altså sentralstyret, stortingsgruppen og fylkeslederne, var at veivalget skulle avgjøres anonymt og skriftlig.

NRK har snakket med en rekke KrF-ere på såkalt rød side som mener kravet kommer fordi blå side vil sikre seieren og gjøre det vanskeligere for folk å ombestemmer seg.

UENIG: Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan mener en skriftlig, hemmelig avstemming kan skape splid og mistro i partiet. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

På spørsmål om hva han foretrekker av skriftlig og åpen votering, svarer Hareide:

– Jeg tror begge deler kan fungere godt, men et samlet sentralstyre og et samlet landsstyre var enige om skriftlig votering. Det er på den bakgrunn årsmøtene i fylkene har valgt sine delegater, sier han og fortsetter:

– Jeg forstår argumentet om at det å endre spillereglene i siste fase vil være uheldig. Dette er det landsstyret som har bestemt, og det er landsstyret som skal diskutere dette i morgen.

– Mange føler seg forpliktet

En samlet partiledelse og alle fylkeslederne har sagt at ingen sendes til landsmøtet med bundet mandat. De står med andre ord fritt til å stemme som de vil.

Men samtidig har ledelsen vært en aktiv pådriver for at landsmøtene skal sende representative delegasjoner, der også mindretallets syn blir ivaretatt. Alle fylker, bortsett fra Rogaland der 15 av 16 delegater er blå, har derfor valgt delegasjoner som speiler årsmøtet.

Synes Hareide det er greit at en delegat som er valgt inn for å representere blå eller rød side, snur og stemmer noe annet på landsmøtet?

– Jeg ønsker ikke å gå i kontakt med dem som er stemt inn ut fra en forventning om å stemme på et gitt resultat, for å prøve å påvirke dem. Jeg har respekt for det de lander på. Så er det sånn at når man stemmer, så må man stemme i tråd med sin egen overbevisning.

– Hvordan rimer det å stemme i tråd med sin egen overbevisning med det å ha en representativ delegasjon?

– Jeg tror at delegatene som er valgt fra fylkene, vil kjenne på en forpliktelse og stemme i tråd med det mandatet de har fått fra fylkene. Det er naturlig.

– Er din oppfordring at dersom man er stemt fram fra et årsmøte for å representere ett syn, så skal man følge det?

– Jeg sier at jeg tror at mange vil nettopp kjenne på en forpliktelse.

– Mener du at de er forpliktet?

– Alle fylkene har sagt at en står fritt til å stemme i tråd med sin overbevisning, men jeg forstår dem som vil kjenne seg forpliktet til å stemme i tråd med det mandatet de har fått fra fylkene.

– Det minsker jo din sjanse til å lykkes med å overbevise dem?

– Det kan være, men det kan også være at det er delegater som reelt sett er veldig i tvil, og som har vært tydelig på det i sine fylker. Det er også personer i de sentrale organene som står fritt til å gjøre det valget de genuint mener er rett for landet og for KrF.

– Landsmøtet avgjør

Fylkene sender totalt 151 representanter til landsmøtet. Resten av delegatene kommer fra stortingsgruppen (4), sentralstyret (11), KrFU (12) og KrF Kvinner (12).

Selv om opptellingene viser at det ligger an til blå seier, har ikke Hareide gitt opp håpet.

– Det eneste legitime resultatet, er det resultatet som landsmøtet vårt gir. Resultatet som kommer på landsmøtet, er den retningen vi kommer til å gå.