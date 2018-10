KrF-dramaet: 95 stemmer kan være nok

Det er blått flertall i kampen om hvilken retning KrF skal gå. Det har tidligere vært nevnt at sidene trenger 96 delegater for flertall, men det kan holde med 95.

Status etter gårsdagens møter er 95 blå og 87 røde – før Østfold i kveld har sitt ekstraordinære årsmøte. Det siste i rekken før fredagens ekstraordinære landsmøte.

– Kan skade partiet

Men siden en av de 190 delegatene sier hun vil stemme blankt uansett, holder de 95 delegatene den blå sida nå har.

– Vi bør vente til landsmøtet til våren med denne diskusjonen. Prosessen går for fort nå. Å gå til rød eller blå side nå kan skade partiet, sier Ingunn Karijord til NRK tirsdag morgen.

Og legger til at hun ikke er alene om dette synet.

VIL STEMME BLANKT: Ingunn Karijord, organisatorisk nestleder i Møre og Romsdal KrF. Foto: Privat

– Kan være snakk om flere

Leder i Møre og Romsdal KrF, Randi Walderhaug Frisvoll, sier delegatene deres står fritt til å stemme hva de vil under det ekstraordinære landsmøtet.

– Det er ingen problem for meg at Ingunn Karijord stemmer blankt. Om det eventuelt ikke er teknisk mulig å stemme blankt kan et alternativ være at hun går ut av salen mens valget blir gjort, sier Walderhaug Frisvoll til NRK.

FYLKESLEDER: Randi Walderhaug Frisvoll. Foto: Trond Vestre / NRK

– Kan det være flere som kan finne på å stemme blankt?

– Det kan jeg ikke utelukke. Noen av delegatene våre står helt sikkert fast på sine røde eller blå standpunkt. Men jeg kan ikke utelukke at noen av dem som er lyserøde eller lyseblå kan finne på å stemme blankt, om det blir mulighet for det, sier fylkeslederen.

Hun mener det er KrF i et nøtteskall at antall blanke eller ikke avgitte stemmer kan bli avgjørende på årsmøtet.

– Presset er stort

Ingunn Karijord sier selv at hun ikke tror det blir et problem å stemme blankt, all den tid det er varslet en skriftlig avstemming.

– En blank stemme må derfor være like mye verdt og like gyldig som en rød eller blå stemme. Det handler om demokrati, sier Karijord, som kaller seg selv en «ultragul» KrF-er.

– Det kan virke som noen blir presset til å stemme rødt eller blått. Det er ikke bra, legger hun til.

POLITISK KOMMENTATOR: Magnus Takvam. Foto: NRK

Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, sier følgende om tellingen:

– Karijord var en av fire i Møre og Romsdal som stemte på fortsatt opposisjon, og hun har insistert på at hun ikke kommer til å ta stilling til en rød eller blå side, hvis det kommer til en skarp votering om det. Jeg snakket med henne i morgentimene, og det står fremdeles fast, selv om vi selvfølgelig ikke vet hva som kan skje på et landsmøte hvor presset sikkert er stort, sier Takvam.

– Så på papiret er det nå nok med 95 stemmer i en slik votering.