Grøvan krever åpen avstemming: – Hemmelighold er ikke verdig

– Det kan godt være at noen skifter standpunkt, men da må de kunne stå for det og begrunne hvorfor de har gjort det. Ingen stiller med bundet mandat, men det at man skal lage et hemmelighetskremmeri rundt det standpunktet man lander på, det synes jeg ikke er verdig i en prosess som dette, sier Grøvan til NRK.

VG skriver tirsdag at også tidligere KrF-topp i Oslo, Aud Kvalbein, og tidligere parlamentarisk leder Hans Olav Syversen, advarer mot et hemmelig og anonymt valg på landsmøtet. Ifølge avisen var det generalsekretær Hilde Frafjord Johnson som allerede 4. oktober i en e-post til sentralstyret i KrF foreslo at avstemningene på landsmøtet skulle foregå skriftlig.

Valgt som blå, røde og gule delegater

Grøvan var i USA da sentralstyret og landsstyret ble enige om skriftlig votering i starten av oktober. Etter det NRK får opplyst var det ingen som advarte mot hemmelig avstemming da.

Men mye har skjedd siden den gang.

Blant annet har ledelsen gitt sterke signaler om at fylkeslagene bør sende representative delegasjoner, der også mindretallets syn blir hørt. Alle fylkeslag, bortsett fra Rogaland, har derfor valgt delegater på bakgrunn av hvilket syn de har på veivalget.

For KrFU-leder og landsstyremedlem Martine Tønnessen er dette et viktig argument når hun nå tar til orde for åpen votering.

– Dersom en skriftlig votering ender med et annet utfall enn det man på forhånd har kartlagt, så er jeg redd det vil føre til splittelse i partiet, sier hun til NRK.

– Er det da noe vits å holde landsmøte, eller kunne man bare sendt inn svarene fra fylkene?

– Man kan fremdeles ombestemme seg, men da må man også kunne forklare det til årsmøtet sitt. Årsmøtene må kunne etterprøve at delegatene de har valgt, stemmer som lovet, sier Tønnessen.

Avviser snuoperasjon for å sikre blå seier

Hun leder et ungdomsparti som har hatt en opprivende konflikt om hvordan delegasjonen skal stemme. I slutten av september stemte et flertall på KrFUs landsmøte for at KrF bør gå inn i dagens regjering, men fem av delegatene til landsmøtet vil stemme for motsatt syn.

– Jeg mener de er forpliktet av vårt landsmøtevedtak, men noen er uenige i det. De har vært åpne, og forklart sine syn. Det er realt, åpent og ærlig, og det vil jeg berømme dem for, sier hun.

Tønnessen mener KrF bør bli en del av Erna Solbergs regjering. Slik opptellingen av sikre delegater ligger an nå, er Hareide trolig avhengig av at noen ombestemmer seg på landsmøtet dersom hans syn om regjeringsdeltakelse med Sp og Ap skal vinne fram.

I NRKs oversikt leder blå side med 95 mot 87 delegater før Østfold tirsdag kveld skal velge de siste åtte representantene til landsmøtet.

Tønnessen avviser at hun nå tar til orde for åpen avstemming for å sikre blå seier.

– Det stemmer ikke. Dette er en prinsipiell sak. Man kan ombestemme seg, og det kan bli rød seier. Jeg er opptatt av at organisasjonen vet hvem som stemmer hva, slik at man vet hvor man har folk, spesielt når de er valgt på et standpunkt fra årsmøtet inn mot landsmøtet.

– Ingen skam å snu

Sentralstyremedlem Karin Bjørkhaug fra Trøndelag er ikke enig i at en skriftlig, hemmelig votering vil kunne føre til et splittet parti etter landsmøtet 2. november.

Hun sier til NRK at det er «ingen skam å snu», og at delegater ikke bør bli refset om de skifter side.

– Hver enkelt skal få stemme etter sin overbevisning. Ingen stiller med bundet mandat. Det er bra at alle står fritt. Vi må ha tillit til alt utsendingene gjør gode vurderinger og stemmer etter sin overbevisning. Det kan komme fram ting i møtet som vil påvirke hvordan man ønsker å stemme, sier Bjørkhaug til NRK.

Sentralstyremedlem Hilde Ekeberg, som også følger Hareides råd om regjeringsdeltakelse med Sp og Ap, støtter Bjørkhaugs syn om skriftlig votering.

Det samme gjør Dag Sele og Svein Iversen. Begge er sentralstyremedlemmer og fylkesledere i henholdsvis Hordaland og Finnmark. De viser til at skriftlig votering er innstillingen, altså forslaget, fra landsstyret i KrF.

Kommunikasjonssjef i KrF, Mona Høvset, skriver i en tekstmelding til NRK at det er opp til landsmøtet å vedta forretningsorden, altså hvordan avstemmingen skal foregå.