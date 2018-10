– Vi har ikke bundet folk før, og jeg ser ingen grunn til å gjøre det nå. Det ville ført til sterke reaksjoner, sier Randi Walderhaug Frisvoll, fylkesleder i Møre og Romsdal.

Om fylkeslederne får det som de vil, står delegatene fritt til selv å velge om de vil stemme for å forbli i opposisjon, gå inn i dagens Solberg-regjering, eller følge KrF-lederens råd om å søke regjeringssamarbeid med Ap og Sp.

Dermed knyttes det stor spenning til hvem det enkelte fylkesårsmøte velger å sende. Samtidig blir avstemningen mer uforutsigbar.

NRK har fått svar fra alle KrFs 16 fylkesledere. Ingen av dem vil råde sine fylkeslag til å binde delegatene de sender på partiets ekstraordinære landsmøte. Mens fylkeslederen i Oppland, Toril Kristiansen, sier hun ikke har tatt stilling til saken, er alle andre klare på at de ikke ønsker binding.

Randi Walderhaug Frisvoll er fylkesleder i Møre og Romsdal

Til sammen skal Agder-fylkene sende 18 delegater til landsmøtet. Fylkesleder Per Sverre Kvinlaug

Fylkesleder Oddny Helen Turøy

Svein Iversen, fylkesleder i Troms og Finnmark

– Jeg fraråder binding veldig sterkt. Det kan dukke opp nye omstendigheter, sier fylkesleder i Akershus, Arne Willy Dahl.

Spenning til siste slutt

I et brev til KrF-medlemmene i Akershus ramser Dahl opp flere faktorer som kan være med å påvirke de som sendes på landsmøtet helt fram til siste slutt:

Det kan dukke opp kompromissforslag ingen har forutsett.

Det kan komme utslagsgivende utspill fra potensielle regjeringspartnere på begge sider.

Meningsmålinger og inn- og utmeldinger kan «gjøre seg gjeldende som tungtveiende argumenter i seg selv».

«Man må med andre ord være forberedt på overraskelser,» avslutter han brevet med.

Frykter mindretallet skvises

KrF opplyser til NRK mandag at over 2000 personer har meldt seg inn i partiet etter Hareides tale om KrFs skjebnevalg 28. september.

Reglene i KrF er slik at de som har betalt kontingent har stemmerett, med mindre noe annet er vedtatt i lovene i det enkelte lokallag. Dermed kan nye medlemmer bli en avgjørende tunge på vektskålen når lokallagene velger hvem de sender til fylkesårsmøtene.

– Jeg er ikke bekymret for nye medlemmer, svarer fylkeslederen i Akershus på spørsmål om han frykter organiserte «kuppforsøk» i regi av nye medlemmer.

Arne Willy Dahl, fylkesleder i Akershus KrF.

– Men jeg er bekymret for om et flertall da nedstemmer mindretallet på en slik måte at de tar alle utsendingene, slik at mindretallet ikke får stemme på fylkesårsmøtet.

– Må speile fylkene

I likhet med flere av de andre fylkeslederne er Dahl opptatt av at også mindretallets syn blir representert. Det skal ikke være slik at «vinnerne» stikker av med hele delegasjonspotten.

«Min anbefaling er at man så vidt mulig søker å sette sammen gruppen av utsendinger slik at i hvert fall større mindretallsfraksjoner blir representert, for eksempel med en av tre utsendinger. Hvor stor en slik mindretallsfraksjon skal være for å bli representert, må dere vurdere selv,» skriver han i brevet til medlemmene i Akershus KrF.

Også Per Sverre Kvinlaug, fylkesleder i Agder, argumenterer for at mindretallet bør bli representert.

– For meg er det viktig at vi kan «speile» Agder KrF sitt syn på best mulig måte, skriver han i en SMS til NRK.

– Jeg forutsetter at delegasjonene skal gjenspeile oppfatningen i de enkelte fylker. Det er tradisjonen, sier Svein Iversen, fylkesleder i Troms og Finnmark.

– Det er sammensetningen av delegasjonene som vil avgjøre dette til syvende og sist. Det er ikke sikkert alle er fasttømret i sine syn på forhånd, legger han til.

Uenige om rekkefølge

Ordlyden og rekkefølgen i forslagene spiller også inn på hvordan delegatene stemmer. Her kan det komme forslag på selve landsmøtet som utsendingene ikke har tatt stilling til på forhånd.

Lederne i KrF Kvinner, Ann Kathrine Skjørshammer, og lederen i KrFU, Martine Tønnessen, har tidligere sagt til NTB at de ikke binder sine delegater. KrFU og KrF Kvinner har 12 delegater hver til landsmøtet.

Som NRK fortalte fredag fikk Hareide gjennomslag i landsstyret for at de først skal stemme over om partiet skal i regjering, eller ikke. Deretter skal de ta stilling til om de skal søke regjeringsmakt på borgerlig eller rødgrønn side.

Tilhengerne av å forbli i opposisjon liker denne løsningen dårlig, da de frykter delegatene vil føle seg tvunget til å velge side i runde to.

Ann Kathrine Skjørshammer, lederen i KrF Kvinner, sa til NRK lørdag at hun er sikker på at det blir en debatt også om avstemningsrekkefølgen på det ekstraordinære landsmøtet.

– For det er landsmøtet som bestemmer. Det foreligger en anbefaling fra landsstyremøtet, men det er landsmøtet som bestemmer.