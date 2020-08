Guri Melby før Venstres valgdrama-helg: Nekter å svare på hva hun sa om Abid Raja

Onsdag stod Guri Melby frem i Aftenposten og bekreftet nyheten NRK bragte tidligere i uken: Hun stiller som lederkandidat i Venstre.

NRK skrev tirsdag at Melby i sitt intervju med valgkomiteen hadde sagt seg villig til å bli Venstre-leder, men samtidig uttrykt seg skeptisk til å ha Abid Raja som nestleder.

Det ble bekreftet av flere uavhengige kilder med innsikt i Venstres pågående valgprosess.

Melby er den eneste av lederkandidatene som har kommet med klare føringer for hvem hun ønsker å sitte i ledelsen sammen med, ifølge NRKs opplysninger.

Etter at hun i dag offisielt meddelte sitt kandidatur, møtte Melby til intervju med NRK. Nå skulle hun få utdype.

Vil ikke kommentere x 4

– Hvordan vil du beskrive forholdet ditt til Abid Raja?

– Vi samarbeider veldig godt, omtrent daglig i regjering og har sittet på Stortinget sammen tidligere. Jeg mener Abid har en del egenskaper som er veldig viktige for Venstre. Han er en stor ressurs som reiser mye rundt og skaper entusiasme. Det er viktig at vi har en som han i laget vårt.

– Stemmer det at du i møtet med valgkomiteen har uttrykt skepsis til å ha Abid Raja som nestleder under deg?

– Jeg ønsker ikke å kommentere den typen anonyme kilder. Skal Venstre bli et parti som skal vokse, så er det viktig at vi greier å holde sånne prosesser gode og at vi ikke diskuterer ting som har blitt sagt i lukkede rom.

– Men er det feil at du har uttrykt skepsis til å ha Abid Raja som nestleder?

– Jeg ønsker ikke å kommentere det.

– Var noe av det NRK skrev tirsdag feil?

– Jeg har ikke noe lyst til å kommentere hva som ble sagt mellom meg og valgkomiteen.

– Har du i møte med valgkomiteen lansert andre nestlederkandidater?

– Jeg ønsker ikke å kommentere hva som har blitt sagt mellom meg og valgkomiteen.

RIVAL: Melbys skepsis til å sitte i samme partiledelse som kulturminister Abid Raja ble omtalt av NRK tirsdag. Foto: Jan Kåre Ness / NTB Scanpix

Var oppriktig i tvil om hun ville

Fra før har klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og kulturminister Abid Raja begge stått frem med sine ambisjoner. I tillegg har valgkomiteen hatt næringsminister Iselin Nybø til intervju, men hun har ikke sagt offentlig om hun ønsker seg helt til topps.

Dermed er kunnskaps- og integreringsminister Melby den foreløpig siste som lanserer seg selv som lederkandidat i Venstre.

Valgkomiteen skal ha avgjørende møter på Gardermoen til helgen, og en innstilling kan komme søndag.

– Du ventet lenge med å si at du vil, Guri Melby? Hvor motivert er du?

– Veldig. Grunnen til at jeg har ventet er fordi jeg trengte tid til å ta en så stor beslutning. Jeg har små barn, og måtte finne ut om jeg får den kabalen til å gå opp. At jeg både får prioritert Venstre, men også ungene mine. Så har jeg ønsket å bidra til minst mulig konflikt og uro, så jeg mente det var viktig å snakke med valgkomiteen først. Så synes jeg også det var viktig å bli ferdig med skolestart midt i en pandemi hvor jeg er kunnskapsminister med ansvar for at det skal gå på en god måte.

– Mener du at en åpen prosess som Rotevatn la opp til da han lanserte sitt kandidatur tidlig ikke harmonerer med «minst mulig konflikt og uro»?

– Jo, det er fullt mulig å ha en åpen prosess som også er ryddig og god. På det tidspunktet Sveinung gikk ut med sitt kandidatur var jeg rett og slett ikke klar.

– Du var ikke sikker på at du ville?

– Nei, jeg hadde behov for å tenke mer på det. Du må også huske på at før jeg ble statsråd 13. mars var jeg ikke så veldig aktuell som leder i Venstre, og halvåret som kom etter det har vært veldig spesiell og hektisk. Jeg har hatt veldig liten tid til å sette meg ned og reflektere over min egen posisjon i Venstre. Jeg har stortsett brukt tiden på at vi skal få åpnet skoler og barnehager på en trygg måte. Så jeg trengte rett og slett sommerferien på å tenke på det.

– Er det lurt av Venstre å velge en leder som har måttet tvile seg frem til at hun vil?

– Jeg tror alle har forståelse for at det er en ganske stor beslutning om man skal ta på seg den oppgaven. Det er en spennende og takknemlig oppgave på noen områder, men også en ganske krevende jobb.

SKOLEMINISTER: Som kunnskapsminister var Guri Melby selvsagt på plass når skolene startet opp igjen denne uken. Hun valgte seg Lakkegata skole på Grünerløkka i Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix

Vil ha et mer hverdagsnært Venstre

– Hvis du vinner dette: Hvordan vil velgerne og offentligheten merke at Venstre har fått ny leder?

– Jeg mener en viktig jobb for oss er å gjøre Venstre mer relevante for folk i hverdagen deres. Vi er veldig flinke til å snakke om de store utfordringene og løsningene våre på dem, enten det er klimakrisa eller utenforskap i samfunnet, men vi må vise at vi samtidig også løser hverdagsutfordringer for folk.

– Finnes det noen store viktige saker der du, Sveinung Rotevatn og Abid Raja er uenige om Venstres kurs videre?

– Det er nok helt sikkert politiske forskjeller på oss som er lederkandidater. Jeg tror ikke jeg skal komme med noen full oversikt over hva vi alle har votert i ulike spørsmål på ulike landsmøter, men det vil jeg tro at både jeg, Abid, Sveinung og kanskje også Iselin har lyst til å stille opp og fortelle om hvis noen er interessert i det.

Mindre opptatt av «ideologiske diskusjoner» som «godt voksen»

– Rotevatn er fremstilt som den urbane og liberale kandidaten, Raja har fått et stempel som distriktskandidaten Hva slags merkelapp kan vi sette på deg?

- Hehehe. Jeg mener jo jeg har et ben godt festet i distriktene siden jeg er oppvokst i Orkdal i Trøndelag, men også et ben plassert i byen, i Oslo her jeg bor nå. Jeg tror egentlig vi alle har litt fra begge verdener i likhet med de fleste Venstre-folk, og at vi greier å forstå at det finnes ulike perspektiver på verden.

– Hvem er mest liberal av dere som stiller? Hvem er mest Unge Venstre i hodet?

– Jeg tror ikke jeg har lyst til å gi vurderinger av de andre kandidatene. Jeg regner meg selv som liberal, men jeg tror nok kanskje at i veldig mange spørsmål ligger jeg ganske godt plassert i midten av partiet. Det tror jeg kanskje har med å gjøre at jeg har vært aktiv politiker både i Trøndelag og i Oslo. Og at jeg begynner å bli en godt voksen person som både har familie og barn, som nok i likhet med de velgerne jeg vil nå bruker litt mindre tid på de ideologiske diskusjonene og er litt mer opptatt av om vi får barnehageplass, om skolen er god og sånne ting.

Ler bort Frp-spørsmålet

– Snart ferdig. Et Guri Melby-ledet Venstre, er det fortsatt et Venstre trygt plantet på borgerlig side?

– Vi har nå fått den regjeringen vi gikk til valg på, bestående av Venstre, Høyre og KrF. Jeg er veldig stolt av det prosjektet vi er med på og vil gå til valg på den regjeringenneste år. Jeg har også god tro på at den regjeringen kan bli gjenvalgt.

– Sveinung Rotevatn sa da han erklærte at han ville bli leder at han gjerne inviterer Fremskrittspartiet inn igjen i regjering. Vil du det?

– Så lenge Frp har sagt at de ikke vil sitte i regjering er det et hypotetisk spørsmål.

– Riktig forstått at det ikke er det du brenner mest for å få til...?

– Hahahahaha, avslutter Guri Melby. Før hun takker ja til rådgiverens tilbud om en is før neste intervju.