Det er en sedvanlig energisk Raja som møter NRK på Egertorvet i Oslo mandag ettermiddag, etter nok en helg på reisefot:

– Hvis jeg hadde vært partileder så hadde jeg reist rundt så mye at folk hadde blitt lei. Jeg hadde reist mer enn noen andre partiledere. Jeg hadde flyttet kontoret mitt utendørs. Du kan ikke vise frem politikken vår i et dokument, du må vise den frem i samtaler med folk.

Det var trolig få som falt av stolen da han søndag gikk ut i VG og formelt bekreftet at han ønsker å overta Venstre-skuta etter Trine Skei Grande.

– Jeg hadde ikke tenkt å si noe før valgkomiteen var klar med sin innstilling, men så meldte jo dere i NRK på fredag hva jeg hadde sagt til valgkomiteen, og derfor tenkte jeg at nå var det bedre å bare gå ut og sette ord på det selv enn å bare la spekulasjonene gå.

– Bestemødre og ferjepersonen

– Hva gjør deg best til å lede Venstre?

– Grunnen til at jeg har stilt meg til disposisjon for valgkomiteen er jo fordi jeg tror og mener at Venstre trenger meg som leder nå. Jeg tror jeg er den i Venstre som akkurat nå er best i stand til å skape begeistring i lokallagene og skaffe Venstre nye velgere.

– Og det er du bedre til enn Sveinung Rotevatn?

– Det er min vurdering.

Og han begrunner det slik:

– Jeg elsker å være ute blant folk, treffe folk, høre på bestemødre, snakke med barnefamilier, treffe verftsarbeideren og ferjepersonen. Det liker jeg å gjøre. Og jeg tror at skal vi skaffe Venstre flere velgere så må vi ut og treffe disse menneskene, vise frem vår politikk og ikke minst legge igjen et inntrykk hos folk om at vi faktisk bryr oss.

Kalenderen hans indikerer at han snakker sant om reisingen. Bare i juli - mens de fleste slappet av - rakk kultur- og likestillingsministeren innom Tromsø, Steinkjer, Verdal, Trondheim, Molde, Hareid, Ålesund, Voss, Bergen, Førde og Nordfjordeid.

Sistnevnte bygd er hjemstedet til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Den eneste andre som åpent har tilstått å gå med en Venstre-leder i magen.

DUELL: Foreløpig har bare Abid Raja og Sveinung Rotevatn sagt høyt at de ønsker seg partiledervervet. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

– Verdimessige forskjeller

Mange har påpekt det ironiske ved at 33-åringen fra idylliske, men grisgrendte, Sogn og Fjordane er de urbane og liberales favoritt, mens den 44-årige eks-advokaten med villa på beste Oslo øst er blitt distriktenes mann i Venstre.

– Sveinung er en fantastisk fyr som jeg har samarbeidet godt med helt siden vi begge kom på Stortinget samtidig i 2013. Jeg heier på han hver dag for at han skal klare å få ned klimautslippene, noe han nå gjør. Og det er veldig bra.

På spørsmål om hva som skiller de to kamphanene oppsummerer Raja slik:

– Det er noen verdimessige forskjeller mellom Sveinung og meg, og så tror jeg vi har litt ulik stil. Så det får partiet ta stilling til.

– Jeg har med meg min ballast gjennom livet, og det er viktig for mitt politiske engasjement. Jeg ønsker å hjelpe de svakere stilte i Norge, det være seg barnehjemsbarn, syke, uføre, fattige familier eller andre som trenger hjelp. Og så mener jeg at jeg ser hele landet. Det er viktig å lage gode samferdselsløsninger her i Oslo, men like viktig å lage skipstunnel på Stad. Vi skal ha infrastruktur og arbeidsplasser i hele Norge.

– I den fasen Venstre er i nå, så trenger vi å skape begeistring og stolthet på grasrota i Venstre, for å klare å bringe prosjektet vårt ut til hele det norske folk og overbevise de om å stemme Venstre, sier Raja.

Om ledelseskabalen

– Kan ikke Rotevatn skape den begeistringen og stoltheten du snakker om?

– Jo, absolutt. Sveinung er en verdig kandidat til å bli leder i Venstre, men også en verdig kandidat til å bli nestleder i Venstre. Jeg tenker at han vil gjøre en fantastisk jobb for Venstre uavhengig av hvilket verv han får.

– Du da? ​​​Kan du være nestleder under han – hvis han blir partileder?

– Ja. Jeg har sagt til valgkomiteen at jeg både kan være leder i Venstre og nestleder under noen andre. Jeg har ingen krav til hvilket persongalleri valgkomiteen og til slutt landsmøtet setter sammen.

– Er det likegyldig for deg om du blir leder eller nestleder?

– Jeg ønsker selvfølgelig å lede Venstre-skuta på rett kjøl og dra det lasset som partileder. Men det er ikke et must for meg å være partileder for å love å fortsatt gjøre en god jobb for Venstre.

Rotevatn la ut hånd i hånd-bilde

NRK har forelagt deler av dette intervjuet for Sveinung Rotevatn. I en SMS skriver han:

«Eg trur nok eg har besøkt minst like mange lokallag som Abid dei siste åra. Og det skulle berre mangle, for vi treng at alle venstrefolk reiser så mykje som mogleg. Det opplever eg at alle statsrådar og stortingsrepresentantar gjer, og heldigvis blir dei fleste tatt svært godt i mot og skaper stor åtgaum».

Kort tid etter at Raja lanserte sitt kandidatur søndag kveld, la Rotevatn ut et gammelt bilde av de to hånd i hånd, sammen med en tekst hvor han omtaler rivalen som en god venn.

Drama for valgkomiteen

Onsdag denne uken intervjuet Venstres valgkomité både Rotevatn, Raja og partiets to øvrige statsråder: kunnskapsminister Guri Melby (39) og næringsminister Iselin Nybø (39).

De to kvinnene har sagt at de stiller seg til disposisjon for valgkomiteen, men ikke avklart om de aktivt ønsker seg ledervervet.

Begge de sittende nestlederne, Ola Elvestuen og Terje Breivik, ønsker gjenvalg. De ble likevel foreslått kastet da valgkomiteen i vår opprinnelig innstilte på Rotevatn og Raja som nye nestledere under Trine Skei Grande, få dager før hun overrasket mange ved å trekke seg 11. mars. Noe som førte til at valgkomiteen restartet hele sitt arbeid.

RINGREV: Den erfarne lokalpolitikeren Per A. Thorbjørnsen fra Stavanger Venstre leder partiets valgkomité. Foto: Annika Byrde / NTB Scanpix

Kommende helg har valgkomiteen planlagt et todagersmøte på Gardermoen, men komiteens leder sier til NRK at det ikke er sikkert innstillingen blir klar da. Siste frist for komiteen er fredag 28. august.

Venstres korona-forsinkede landsmøte, som velger den nye partiledelsen, blir avholdt 26. - 27. september.