Gransker mobiler og bankinfo fra tidligere vitner

Etter det NRK får opplyst har minst to personer som tidligere har vært innkalt som vitner på nytt ha blitt bedt om å bidra med informasjon i saken.

De har blant annet blitt bedt om å levere inn gamle mobiltelefoner, regnskaper og å gi politiet tilgang til nettbank, får NRK opplyst.

Henvendelsen om å gjennomsøke tidligere transaksjoner og regnskap kom sent på høsten 2020.

Etter det NRK får opplyst er innhenting av gamle, digitale og økonomiske spor fortsatt et aktivt etterforskningsskritt. Det var Nettavisen som omtalte saken først.

Ferske avhør

NRK vet også at andre vitner har blitt kalt inn til nyeavhør hos politiet, to og et halvt år etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

Politiets hovedteori er at Anne-Elisabeth Hagen er drept, og at en bortføring ble fingert for å skjule drapet.

Ektemannen Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap, og etter det NRK får opplyst mener politiet at ekteskapsproblemer er motivet i saken.

NEKTER STRAFFSKYLD: Politiet har siktet Tom Hagen for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. Han nekter for å ha noe med saken å gjøre. Foto: Eskil Wie Furnes / NRK

Dette avvises av Tom Hagen som nekter straffskyld.

Han sier til NRK at det siden pågripelsen i april 2020 har blitt tegnet et bilde av ham som drapsmann som er tungt å leve med.



– Jeg har ingenting å tilstå, har han sagt til NRK. Se intervju med Tom Hagen nederst i saken.

Tom og Anne-Elisabeth Hagens tre voksne barn støtter faren.De mener siktelsen mot faren «er et sidespor» og «vet at han er uskyldig».







– Tidkrevende

Minst to av personene som politiet nå har fattet ny interesse for, har tidligere vært inne til avhør.

Politiet har etter det NRK forstår ikke funnet noen direkte forbindelse mellom Hagen og forbrytelsen.

EKTEPAR: Anne-Elisabeth og Tom Hagen var sammen siden 1960-tallet. Anne-Elisabeth Hagen forsvant den 31. oktober 2018. Foto: PRIVAT

Det er to og et halvt år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant. Politiinspektør Gjermund Hanssen sier til NRK at etterforskningen fortsetter med uforminsket styrke.

– Det er en krevende etterforskning, og det er en omfattende etterforskning. Vi ser at mange at de relevante etterforskningsskrittene tar lang tid, sier Hanssen.

