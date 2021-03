Trusselbrevet som ble funnet inne i Sloraveien 4 etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant, er et av politiets viktigste bevis i saken. Det har vært gjenstand for en rekke etterforskningsskritt.

Brevet ble funnet i en konvolutt inne i boligen, og overlevert til politiet av hennes ektemann Tom Hagen. Siden forsvinningsdagen har Hagen mottatt flere e-poster fra en avsender som hevder å ha tatt hans kone.

I det fem sider lange brevet, som er rettet til Tom Hagen, blir det gitt en detaljert beskrivelse av de angivelige kidnappernes betingelser for å slippe hans kone fri.

I brevet forklares også hva som vil skje med Anne-Elisabeth Hagen hvis ektemannen kontakter politiet eller media.

SAVNET: Anne-Elisabeth Hagen forsvant i oktober 2018. Politiet tror hun er drept. Foto: Politiet

Tidlig i etterforskningen utelukket ikke politiet at utenlandske kriminelle miljøer sto bak forbrytelsen. I fjor høst ble det kjent av politiet hadde kontaktet nye språkeksperter for en gjennomgang av trusselbrevet.

Nå tror politiets sakkyndige at forfatteren av trusselbrevet er norsk.

NRK har sett hele trusselbrevet. Språket fremstår som gebrokkent norsk med innslag av engelsk. Det inneholder flere skrivefeil.

Blant annet formulerer forfatteren av brevet seg slik:

«SOM DU KAN GJETTE VI KREVE PENGER FOR RETURN ANNE ELISABETH I LIVE. INGEN CASH ON HAND, IKKE VÅR PROBLEM»

Arbeidsoppgaven til de sakkyndige var å undersøke om brevet var forfattet av personer eller en person med norsk som førstespråk eller andrespråk, opplyser politiet til NRK.

NEKTER STRAFFSKYLD: Politiet har siktet Tom Hagen for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. Ektemannen har hele tiden nektet straffskyld i saken. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Den sakkyndige rapporten ble overlevert til politiet i forrige måned.

– De sakkyndiges vurdering er at brevet mest sannsynlig er forfattet av en eller flere personer med norsk som førstespråk. Utover dette har vi ingen kommentarer til undersøkelsene, sier politiinspektør Gjermund Hanssen, påtaleansvarlig i saken i Øst politidistrikt til NRK.

I tillegg til de sakkyndiges vurderinger av innholdet, er det også gjort analyser av oppsett, språk, dialekter og lignende, opplyser politiet.

Sentralt spor

Politiet har tidligere bekreftet at de anser trusselbrevet som et sentralt spor i saken.

ÅSTEDET: Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra boligen sin den 31. oktober i 2018. Nå har eksperter undersøkt brevet som ble funnet inne i huset. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Det er også gjennomført omfattende kriminaltekniske undersøkelser, herunder av papir, blekk, printer, fingeravtrykk og DNA.

Med hjelp av utenlandske eksperter, har politiet tidligere sporet konvolutten og papiret som trusselbrevet ble skrevet på til Clas Ohlson.

Nekter straffskyld

28. april i fjor ble Tom Hagen pågrepet av politiet og siktet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen. Dagen etter ble han varetektsfengslet i fire uker.

Han har hele tiden nektet for å ha noe med saken å gjøre, og til NRK sier Hagen at han ikke har noe å skjule.

Den 7. mai avgjorde Eidsivating lagmannsrett at Hagen skulle løslates. Et flertall av dommerne mente at bevisgrunnlaget mot Hagen ikke var godt nok.

– Det har blitt tegnet et bilde av meg som drapsmann, og det er tungt, har Tom Hagen tidligere uttalt til NRK.

I første versjon av saken skrev vi at politiet tror at forfatteren bak trusselbrevet er norsk. Det er ikke politiet som tror dette, men politiets sakkyndige. Dette er endret i tittelen.