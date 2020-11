Vitner kontaktet politiet – trodde ikke på at Anne-Elisabeth var bortført 

Etter en langvarig og hemmelig etterforskning, offentliggjorde politiet i januar 2019 at Anne-Elisabeth Hagen (68) hadde vært savnet siden den 31. oktober.

Saken ble etterforsket som en bortføring med et økonomisk motiv, etter at ektemannen Tom Hagen (70) hadde funnet et trusselbrev inne i huset med krav om penger.

Da forsvinningen ble kjent, snakket noen bekjente av Anne-Elisabeth Hagen sammen. De bestemte seg for å gå til politiet.

Summen av det Anne-Elisabeth Hagen skal ha sagt til dem kort tid før forsvinningen, gjorde at de hadde liten tiltro til teorien om bortføring. Hun virket ute av seg. De mente Tom Hagen kunne ha hatt en rolle i konas forsvinning, og at motivet var ekteskapsproblemer. Det får NRK opplyst.

– Hun skulle slutte

Dette stiller Tom Hagen seg undrende til. Han svarer slik på vitnenes uttalelser til politiet.

– Jeg har ikke blitt konfrontert med dette før nå. Det disse personene trolig ikke vet, er at hun skulle slutte i foreningen. Men hun gruet seg til å si det. Det kan ha gjort henne emosjonell. Hun ville bruke mer tid på barn, barnebarn og valpen. Valpen ga henne mye glede etter at vi måtte avlive den forrige hunden på våren dette året, noe hun tok tungt, sier Tom Hagen til NRK.

Ekteparets voksne barn har stilt seg kritiske til politiets fremstilling av foreldrenes ekteskap.

KRIPOS-AVHØR: Tom Hagen avbildet i forbindelse med et avhør på Kripos tidlig på sommeren i år. Foto: NRK / NRK

NRK er også kjent med at Anne-Elisabeth Hagen fortalte et av ekteparets barn at hun ville slutte i foreningen.

Vitneuttalelsene ble brukt av politiet da de gikk til retten for å ransake ekteparets eiendommer. Politiet ønsket å gjennomføre ytterligere kriminaltekniske undersøkelser av parets hus, og fikk rettens medhold til å beslaglegge det i tre måneder, frem til høsten 2020.

En rekke andre personer i omgangskretsen til Anne-Elisabeth og Tom Hagen har vært inne til avhør i saken. Flere av disse har omtalt ekteskapet mellom de to som normalt.

I april i år ble Tom Hagen siktet for drap eller medvirkning til drap. Etter elleve dager i varetekt ble han løslatt av Eidsivating lagmannsrett. Retten kom til at det ikke var skjellig grunn til å mistenke ham for drap.

Politiet har etter det NRK forstår ikke funnet noen direkte forbindelse mellom Hagen og forbrytelsen.

ÅSTEDET: Politiet mener parets bolig på Fjellhamar er åstedet i saken. Foto: Heiko Junge

70-åringen har hele tiden nektet straffskyld, og har tidligere sagt til NRK at han ikke har noe å skjule.

Politiets hovedteori er at ekteskapsproblemer er motivet i saken. De mener problemene var et tema helt frem til forsvinningsdagen. Dette mener Tom Hagen ikke stemmer.

I Tom Hagens personlige notater fra 2016, som politiet er opptatt av, skal 70-åringen ha gitt uttrykk for at han og kona stod midt i en skilsmisse, og at han kunne tape mye penger.

Tom Hagen blir overrasket når NRK tar opp dette.

– Jeg synes dette høres merkelig ut. Notatbøkene lå lett tilgjengelig, rundt 17.000 sider, jeg har ikke noe å skjule. Jeg kan ha skrevet at skilsmisse alltid er en utvei, men hvem skiller seg etter 49 år? Når jeg skriver om utfordringer og problemer, tar jeg med alt, både gode og vonde ting. Samtlige scenarioer, sier Tom Hagen.

Han understreker at han rett etter forsvinningen, på eget initiativ, ga politiet tilgang på personlige notater og opptegnelser.

Tom Hagen er frustrert over at politiet bare har vektlagt noen få utdrag og enkeltsitater fra tusenvis av sider. Notatene strekker seg over mange år.

– Det virker som de har sett bort fra alt det positive på disse sidene når de forsøker å tegne et negativt bilde av meg, sier Hagen.

I tillegg til vitnebeskrivelsene, har politiet vært opptatt av en tekstmelding Anne-Elisabeth Hagen sendte til en venninne på bryllupsdagen til ekteparet Hagen, den 25. oktober 2018. Dette var seks dager før hun forsvant.

Tekstmelding på bryllupsdagen

I SMS-en, som har vært omtalt tidligere, ga Anne-Elisabeth Hagen uttrykk for at mannen mente det 49 år lange ekteskapet var bortkastet tid. Hun skrev at han ikke gratulerte henne, og at han ikke var interessert i å feire dagen med en middag.

INGEN LIVSTEGN: Anne-Elisabeth Hagen har vært savnet siden 31. oktober 2018. Politiet tror hun er drept. Foto: Politiet

– Det er helt feil at jeg ikke ønsket å markere bryllupsdagen. Vi pleide ikke gjøre store ting ut av denne dagen, men vi hadde en hyggelig middag hos et av barna. Vi hadde også konkrete planer om å reise til Syden kort tid etter, slik vi pleide å gjøre, sier Hagen.

Han mener SMS-en var ment humoristisk og ikke kan tolkes bokstavlig.

På parets datamaskin fant politiet at det i 2017 hadde blitt gjort googlesøk om skilsmisse.

Undersøkte datamaskin

Politiet mener datamaskinen i huset, hvor googlesøket ble gjort, i hovedsak er brukt av Anne-Elisabeth. Tom Hagen mener kona ikke ville ta ut separasjon.

– Sånn jeg husker det, sto det en sak i avisen, at det var en endring eller forenkling i skilsmisseprosessen, sier Hagen som mener dette kan være årsaken til googlesøket.

– Snakket dere om skilsmisse eller separasjon i tiden rundt 2017?

– Det har aldri vært tema, sier Hagen.

Forsvarer Svein Holden sier at han helt siden Hagens løslatelse «har blitt konfrontert med selektive lekkasjer fra sakens dokumenter».

FORSVARER: Svein Holden er advokat for Tom Hagen. Foto: Alexander Nordby / NRK

– Fellesnevneren for lekkasjene er at alt er negativt for min klient. Det er utfordrende for meg som forsvarer å ikke kunne ta til motmæle på grunn av taushetsplikt om annen informasjon som ligger i saken. Jeg håper imidlertid at NRK sine lesere forstår at lekkasjene fra etterforskningen ikke gir et riktig bilde av hvordan forholdet mellom Anne-Elisabeth Hagen og Tom Hagen var, sier Holden.

Ekteparets tre voksne barn står fast ved at faren er uskyldig, og de mener at et så alvorlig tema som skilsmisse ville blitt tatt opp i all åpenhet.

– De finner det helt utenkelig at Anne-Elisabeth og Tom skulle gå fra hverandre, har advokat Ståle Kihle i advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co DA tidligere sagt til NRK.

NRK har ikke fått tak i Øst politidistrikt torsdag kveld.