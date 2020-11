Kort tid etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra ekteparets bolig i Sloraveien 4 på Lørenskog, begynte Tom Hagen (70) å notere ned observasjoner, tanker og teorier om hva som kan ha skjedd.

EKTEPAR: Anne-Elisabeth Hagen og Tom Hagen. «Lisbeth» var hjemme og foretok to telefonsamtaler samtidig og etter at de antatte kjøretøyene er observert. Foto: PRIVAT

Hagens forsvarer, Svein Holden bekrefter overfor NRK at flere rapporter har blitt oversendt til politiet.

I en av rapportene som er oversendt, står det at den eller de som tok seg inn i boligen på forsvinningsdagen kan ha blitt overrasket over at ekteparet startet dagen én time senere enn vanlig.

Forsvareren sier til NRK at Hagen sendte inn en rapport om dette allerede i april 2019, et år før han ble pågrepet og siktet i saken.

FLUKTBIL? Denne grafikken viser hvor nært Hagens hus det mulige kjøretøyet er. Bildet fra oktober i år viser gangveien som går forbi huset. På det svært dårlig oppløste bildet fra forsvinningsdagen, skimtes en mulig bil.

Tom Hagen nekter for å ha noe med konas forsvinning å gjøre.

Lys på gangveien

I slutten av oktober gjorde politiet det kjent at ett eller flere antatte kjøretøy beveget seg mot huset til Anne-Elisabeth og Tom Hagen to ganger på morgenen forsvinningsdagen i 2018.

Politiet håper vitneobservasjoner kan avklare om bilene har noe med forsvinningen å gjøre eller ikke.

Etter det NRK får opplyst skal ikke bilobservasjonen politiet nylig gikk ut med ha vært kjent for Hagen da han sendte inn rapportene.

FORSVARER: Svein Holden er advokat for Tom Hagen. Foto: Alexander Nordby / NRK

Begge observasjonene ble gjort før Tom Hagen reiste på jobb ved 09-tiden.

– Etter vår oppfatning er det utvilsomt en reell mulighet for at det var gjerningspersonene som benyttet denne bilen og at de ventet på at Tom Hagen skulle forlate boligen, sier forsvarer Svein Holden i Advokatfirmaet Hjort til NRK.

Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen, og politiet mener saken bærer preg av en tydelig planlagt villedning. Forsvareren hans mener rapportene om forsinkelse og bruk av bil tyder på det motsatte.

– Dette viser at det er mulig at Tom Hagen har hatt rett i sine vurderinger rundt dette, noe som understreker at dette ikke er snakk om villedning, men et forsøk fra han om å bistå politiet på alle mulige måter, sier Holden.

Politiet har tidligere bekreftet at en av hovedteoriene deres er at Anne-Elisabeth Hagen ble fraktet bort i en bil, og at en rekke bileiere i området har vært inne til avhør.

Mistenker spaning

I flere av rapportene som har blitt sendt til politiet, skal 70-åringen ha uttrykt at gjerningsmennene kan ha spanet på ekteparet i forkant og brukt en bil til bortføringen.

KART: Bildet viser ca. hvor overvåkningskameraet filmer. Merket i rødt er det omtrentlige området der et mulig kjøretøy ble sett. Huset til Hagen ligger like ved. Grafikk: Google Earth / NRK

Området fra gangveien opp mot huset beskrives av Hagen som en naturtomt hvor sjansen for å bli sett er liten.

Startet dagen en time senere

Tom Hagen, som beskriver seg selv som et rutinemenneske, mener kidnappere ble overrasket over at han dro én time senere på jobb enn vanlig.

– Vi forskjøv døgnrytmen en time, for vi var på teater kvelden før sammen med noen venner. Da vi kom hjem ble vi sittende oppe i litt mer enn en time og prate om det vi hadde opplevd, før vi la oss, sa Tom Hagen i et NRK-intervju publisert 31. oktober i år.

ÅSTEDET: Tom Hagen i huset, som politiet mener er et åsted for drap. Foto: HÅVARD G: HAGEN / NRK

Ektemannen sa han sto opp nesten en time senere enn vanlig på forsvinningsdagen.

– Jeg tror jeg sto opp 08.15. Så var jeg ute og hentet avis, drakk mine to kopper kaffe, leste avis og spiste litt. Og så dro jeg på jobb cirka klokka 09. Lisbeth satt og leste, uttalte Hagen til NRK i det samme intervjuet.

Kjøreturen fra ekteparets hus i Sloraveien til Tom Hagens arbeidsplass tar ikke mange minutter, og 70-åringen sier bilen hans ble registrert på et overvåkingskamera da han ankom jobb litt etter klokka 09.

Ifølge denne forklaringen, lå Tom Hagen i senga da den første bilen kom mot huset tidlig på morgenen 31. oktober 2018.

Dette er hva overvåkningskamera registrerte:

Klokka 07.56 forsvinningsdagen: Det politiet antar er en bil kommer kjørende oppover gangveien, bare 50 meter fra huset til Hagen. Lyset beveger seg få sekunder senere bort fra boligen. Ifølge Hagen hadde han på dette tidspunktet ikke stått opp.

Nøyaktig én time senere, klokka 08.56: Nok en gang kommer det politiet antar er et kjøretøy. Det ser ut til å kjøre tilbake mot huset, opp den samme gangveien.

Etter det NRK får opplyst, har Tom Hagen hele tiden ment at den eller de som bortførte Anne-Elisabeth Hagen kan ha fraktet henne fra huset og langs en sti som går fra eiendommen.

Denne stien går i nedkant av gangveien hvor bilobservasjonen ble gjort. I rapportene skriver Hagen at det vil ta kort tid å frakte en person ut av huset og inn i en ventende bil parkert i enden av gangveien, og at det vil være mulig å ta seg ut av området og inn på motorveien på få minutter.

Etterlyst to år etter

Bistandsadvokaten til savnede Anne-Elisabeth Hagen er kritisk til at politiet ventet nesten to år med å offentliggjøre bilobservasjonen fra forsvinningsdagen og etterlysningen av vitner.

BISTANDSADVOKAT: Gard A. Lier representerer Anne-Elisabeth Hagen. Foto: RUNAR HENRIKSEN JØRSTAD / NRK

– Jeg stiller meg kritisk til at politiet ikke går ut med den type informasjon tidligere. Når tiden går, vet vi at hukommelsen blir borte. Jeg tenker at det er skjebnesvangert i den forstand at man går glipp av vesentlig informasjon fra et aktuelt tidspunkt, sier advokat Gard A. Lier, som er bistandsadvokat for Anne-Elisabeth Hagen.

Politiet sier de allerede i 2019 ble klar over at overvåkingsvideoer viste at det var noe på gangveien. De har foretatt rekonstruksjoner og mener at det er biler en kan se på bildene.

– Hvorfor har dere ikke gått ut med dette tidligere?

POLITIINSPEKTØR: Agnes Beate Hemiø. Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

– Vi har på et tidlig tidspunkt gått ut med at vi ønsker informasjon fra dem som kan ha sett noe på forsvinningsdagen rundt Sloraveien 4. Det har vært vanskelig å se på bildene om det er biler eller ikke, og videomaterialet er så dårlig at vi ikke kan si farge, biltype eller se andre kjennetegn, sier politiinspektør Agnes Beate Hemiø i Øst politidistrikt til NRK.

Ifølge politiet jobber det mellom 30–40 personer på fulltid med saken. Hemiø sier at politiet innhenter ny informasjon og bearbeider det omfattende materialet som allerede er samlet inn i saken.

– Vi etterforsker saken bredt. Vi har brukt mye tid på flere hypoteser og det er fremdeles slik at vi også som nevnt har fokus på, og utelukker ikke, kidnappingssporet, sier politiinspektøren til NRK.

– Det er en lettelse for meg at rapportene mine nå kanskje kan bli sett i et annet lys og brukes til noe, sier Tom Hagen til NRK.