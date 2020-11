Hagen-barnas bistandsadvokat: De synes det var på tide å stille opp i media

Drapssiktede Tom Hagen snakket i går for første gang ut i media etter at han kone Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra parets hjem i Lørenskog for to år siden.

Ståle Kihle er advokat for barna til ekteparet Hagen. Foto: NTB SCANPIX

Ståle Kihle er bistandsadvokat for de tre voksne barna til Tom og Anne-Elisabeth Hagen.

Han forteller at barna på forhånd var informert om NRK-intervjuet.

– Alle var enige i at han skulle stille opp. De synes det var på tide at det kom frem et ansikt og noen ord. Slik vi har oppfattet det er det tegnet et unyansert bilde av Tom Hagen ut i media, og særlig gjennom alle lekkasjene som har kommet fra politiet, sier Kihle.

– Hva tenker Hagen-barna om tidspunktet for å stille opp i media?

– Det var antageligvis et naturlig tidspunkt å gjøre det på, ettersom det har vært en del fokus på dette frem mot gårsdagen. Utover det kunne dette vært sendt når som helst, sier Kihle.

Tom Hagen er siktet for drap og medvirkning til drap på kona. Han nekter straffskyld, og har ikke snakket med pressen, men nå han har gitt et lengre intervju til NRK.

– Savner større fokus på Anne-Elisabeth

– Har barna forståelse for at enkelte er kritiske til at Tom Hagen stiller til et intervju i media når han er siktet for drap?

– Hva folk måtte mene om det, får de stå for selv. Det er sikkert delte meninger rundt dette, sier Kihle.

Nylig sendte bistandsadvokat Kihle ut en pressemelding hvor barna går ut og gir støtte til sin far, Tom Hagen. De mener siktelsen mot Tom Hagen er «et sidespor, de vet at han er uskyldig».

I pressemeldingen kommer det også frem at familien savner et større fokus på Anne-Elisabeth Hagen og et mindre fokus på siktelsen mot faren.

Tom Hagen om kona Anne-Elisabeth.

– Kan ikke bli verre enn det er

– Det er klart at han vil på mange måter ha behov for å si noe om sin mening om denne saken. Det er helt forståelig, sier John Christian Grøttum, tidligere Kripos-etterforsker. Foto: NRK

Tidligere Kripos-etterforsker John Christian Grøttum sier at han forstår at Hagen har et behov for å komme med sin versjon og oppfatning av saken.

– Han har vært utilgjengelig for media under hele prosessen. Det er skrevet og sagt så mye i denne saken, at jeg forstår at han også må få lov til å komme med sin oppfatning, sier Grøttum.

– Hvor lurt er det at han prater så åpent når han er mistenkt?

– Det er klart at når du er mistenkt for noe så alvorlig som du er i denne saken, så må du jo ha et behov for å komme med dine meninger og opplysninger.

– Jeg oppfatter ikke at det er noe negativt at han nå står fram. Det må han jo få lov til. Det er hans fulle rett. Det har jeg full forståelse for.

–Kan det slå negativt ut på han?

– Vanskelig å si, men det kan jo ikke bli verre enn det er.