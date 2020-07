Forsvarer til Hagen-siktet: – Han prøver å leve et normalt liv så godt det lar seg gjøre

Mannen i 30-årene ble pågrepet og siktet av politiet på kvelden den 7. mai. Pågripelsen skjedde bare timer etter at Tom Hagen ble besluttet løslatt fra varetekt.

Opprinnelig var mannen siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen, men etter å ha vært i avhør hos politiet ble siktelsen endret til medvirkning til grov frihetsberøvelse.

– Mannen i 30-årene er fremdeles siktet for grov frihetsberøvelse, sier politiinspektør Gjermund Hanssen i Øst politidistrikt til NRK.

Svensson sier at klienten hans har vært inne til flere avhør siden pågripelsen i mai.

– Han mener siktelsen mot seg er absurd, sier forsvareren til NRK.

Vil stille til nye avhør

Politiet har etterforsket forsvinningen av Anne-Elisabeth Hagen siden 31. oktober 2018, og mannen i 30-årene og Tom Hagen er de to eneste som er siktet i saken.

Mannen i 30-årene har hele tiden nektet straffskyld, og ble ikke varetektsfengslet etter avhøret hos politiet.

Han har nå hatt status som siktet i 85 dager.

– Han prøver å leve et normalt liv så godt det lar seg gjøre. Det er ikke lett å være siktet i en sak som dette. Det er tungt, sier forsvareren til NRK.

Politiet har bekreftet at det er en relasjon mellom de to mennene, og at IT-kunnskapene hans er kjent for dem.

Etter det NRK får opplyst møttes Hagen og mannen i 30-årene ved en rekke anledninger for å diskutere et mulig samarbeid om utvinning av kryptovaluta. Samarbeidet ble aldri noe av.

Forsvareren har ingen kommentar på NRKs spørsmål om klientens møter og kontakt med Tom Hagen.

Vil samarbeide

De siste avhørene av klienten fant rett før sommeren, og ifølge Svensson er det ingen endringer i siktelsen.

– Det er ikke planlagt noen nye avhør, men han stiller seg positiv til det om politiet ønsker å avhøre ham igjen, sier Svensson.

SIKTET: Ektemannen Tom Hagen er siktet for drap på kona Anne-Elisabeth Hagen. 70-åringen nekter straffskyld i saken. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Dette ønsker ikke drapssiktede Tom Hagen. Hagens forsvarere mener at tilliten til politiet er svekket og at politiet har kjørt etterforskningen fast i et blindspor. Hagen nekter straffskyld i saken.

– Vårt klare råd er at han ikke bør stille i nye avhør og det har Tom Hagen besluttet å følge, uttalte forsvarer Mikkel Toft Gimse i advokatfirmaet Hjort som forsvarer Hagen sammen med Svein Holden.

NRKs krimkommentator Olav Rønneberg: Samarbeidsklimaet mellom politiet og ektemannen har lenge vært på et bunnpunkt