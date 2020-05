Etterforskningen mot Tom Hagen (70) tok en dramatisk vending torsdag ettermiddag, da Eidsivating lagmannsrett ferdigbehandlet anken til Tom Hagen.

Lagmannsretten besluttet å slippe Hagen fra varetekt, fordi de mente bevisene til politiet ikke var sterke nok til å holde ham varetektsfengslet i fire uker, slik politiet ønsket. De har siktet han for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen.

Nå skal Hagen sitte i varetekt til høyesterett har behandlet politiets anke.

– Politiet tar lagmannsretten kjennelsen til etterretning. Samtidig må vi innrømme at vi er noe overrasket over denne kjennelsen, sier påtaleansvarlig Haris Hrenovica til pressen.

Øst politidistrikt inviterte mediene til Lørenskog lensmannskontor klokken 17 torsdag ettermiddag.

Hrenovica kom ut, møtte pressen og leste en kort uttalelse fra et ark. Hrenovica ønsket ikke å svare spørsmål etter uttalelsen.

NRKs krimkommentator Olav Rønneberg sier at kjennelsen fra lagmannsretten er knusende for politiet.

– Lagmannsretten mener det er mindre enn femti prosent sjanse for at Hagen er skyldig. Men retten gir seg ikke der, et flertall av dommerne sier bevisene som er lagt på bordet i liten grad underbygger drapssiktelsen, sier Rønneberg.

Fortsatt etterforskning

Torsdag morgen fortsatte politiet å etterforske Tom Hagen og hans eiendommer. Hagens hytte på Kvitfjell ble i dag gjennomsøkt av kriminalteknikere fra politiet.

I likhet med flere av de andre eiendommene til Hagen, ble også dette eiendommen gjennomsøkt med en 3D-skanner.

– Politiet kan bekrefte at vi i dag gjør undersøkelser på Kvitfjell, opplyser politiadvokat Haris Hrenovica til NRK torsdag morgen.