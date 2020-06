Tom Hagen vil ikke i nye avhør med politiet

På grunn av dette har Tom Hagen bestemt seg for å takke nei til nye avhør.

– Vårt klare råd er å ikke stille til nye avhør i dagens situasjon, og det rådet har han bestemt seg for å følge, sier medforsvarer Mikkel Toft Gimse i advokatfirmaet Hjort til NRK.

70-åringen var innkalt til nye avhør både tirsdag, torsdag og fredag i neste uke, men der vil ikke den drapssiktede milliardæren møte. Det var VG som omtalte nyheten først.

Hagens advokater mener at etterforskningen har kjørt seg fast i et blindspor.

FORSVARER: Mikkel Toft Gimse i advokatfirmaet Hjort forsvarer Tom Hagen sammen med Svein Holden. Foto: Vegar Erstad / NRK

– Vi ikke kan se at ytterlig avhør kan bringe saken videre siden etterforskningen ikke synes å være rettet mot å finne Anne-Elisabeth Hagen. Politiet er ute etter å ta Tom Hagen og det, sett i sammenheng med at personlige informasjon fra avhør regelmessig kommer ut i media, gjør at vår tillit et betydelig svekket. Vårt klare råd er at han ikke bør stille i nye avhør og det har Tom Hagen besluttet å følge, sier Toft Gimse.

- Politiet tar til etterretning at Tom Hagen ikke ønsker å stille i avhør, sier påtaleansvarlig Haris Hrenovica til NRK.

Konflikt

Onsdagens møte hos Kripos, som var det første møtet mellom Hagen og politiet siden varetektsfengslingen, ble avbrutt etter kort tid på grunn av Hagens helsetilstand.

For første gang siden pågripelsen i april stiller drapssiktede Tom Hagen i nytt møte med politiet. Du trenger javascript for å se video. For første gang siden pågripelsen i april stiller drapssiktede Tom Hagen i nytt møte med politiet.

Hagens forsvarere uttalte etter møtet at helsetilstanden til 70-åringen gjorde det uforsvarlig å gjennomføre møtet, og at beslutningen ble fattet sammen med politiet.

Dette var ikke politiet enige i. De beskrev tilstanden hans som «litt pjusk».

– Jeg står ved det jeg sa i går. Idet jeg kom til Kripos lokaler så fikk jeg beskjed av en ansatt i Kripos at hun hadde reagert på Hagens tilstand. Påtaleansvarlig, som ønsket å pågripe Hagen etter lagmannsrettens løslatelse, går i ettertid offentlig ut og nærmest harselerer over Hagens helsetilstand og kaller han «litt pjusk» etter at Hagen har vært i utrolig belastende situasjon i 19 måneder og i tillegg er arrestert av beredskapstroppen, fengslet uten grunnlag og nektet tilgang til egen bolig er utrolig krevende for en 70 år gammel mann. Det reagerer jeg på, sier Toft Gimse.

– Har samarbeidet

Medforsvarer Toft Gimse sier at Hagen hele tiden har vært samarbeidsvillig og vært med på totalt 12 avhør hos politiet. Politiet har ønsket nye avhør av den drapssiktede, men det er nå utelukket.

– Han har hele tiden samarbeidet, vært i 12 avhør som har blitt flere hundre sider med avhør. Og han har sendt over alt av info som kan være relevant. Vi vil fortsette dialogen med politiet, men vi kan ikke se at nye avhør kan hjelpe politiet med det som er avgjørende: å finne ut av hva som har skjedd med Anne Elisabeth Hagen. Det er et blindspor.