Tom Hagen hadde minst ti møter med bortføringssiktet kryptoekspert

Mannen i 30-årene ble først siktet for drap. Siktelsen ble lørdag kveld endret, og nå er han siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse.

Etter det NRK får opplyst, ble mannen innkalt til avhør tidlig i etterforskningen, da som vitne.

Tom Hagen er fortsatt siktet for drap eller medvirkning til drap, på sin kone Anne-Elisabeth Hagen. Hun har vært savnet i mer enn 18 måneder.

SIKTET: Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap. Foto: Privat/Scanpix

Møtene mellom dem skal ha handlet om forretningsvirksomhet knyttet til kryptovaluta, får NRK opplyst. Minst et av dem skal ha funnet sted på Hagens jobb.

NRK sitter også på annen dokumentasjon som underbygger møtene mellom den 70 år gamle milliardæren og kryptomannen i 30-årene. Møtene mellom de to siktede har vært tema i avhør.

Begge siktede er nå sluppet fri av politiet, etter at lagmannsretten ikke ga politiet medhold i at de kunne fengsle Tom Hagen i fire uker.

ÅSTED? Huset i Sloraveien fotografert dagen Tom Hagen ble pågrepet. Foto: Cicilie S. Andersen

Tom Hagen var overrasket

Tom Hagen fikk vite om pågripelsen av den medsiktede mannen da han leste om det i media fredag, etter at han slapp ut fra varetektsfengsel, sier hans forsvarer.

– Han var svært overrasket over pågripelsen av mannen, sier forsvarer Svein Holden i Advokatfirmaet Hjort, til NRK.

FORSVARER: Svein Holden er advokat for milliardær Tom Hagen. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Hva slags forbindelse har de to?

– Han sier selv at han i hvert fall ikke har en slik forbindelse som politiet tror, sier Holden.

– Hva tenker dere om at politiet vektlegger dette forholdet så sterkt?

– Det gir meg grunn til å tenke over hvordan politiet håndterer denne saken, og jeg konstaterer også hva den nye pågrepne sier gjennom sin forsvarer. Og det ville være forferdelig hvis dette viser seg å være en person som er helt uskyldig, sier Holden.

NRK har stilt Holden en rekke spørsmål om Tom Hagens møter med medsiktede. Holden ønsker ikke å kommentere.

Advokat Dag Svensson representerer den medsiktede mannen i 30-årene.

FORSVARER: Advokat Dag Svensson forsvarer den bortføringssiktede mannen i 30-årene. Foto: Anders Fehn / NRK

– Han synes det er like absurd å bli siktet for bortføring som å bli siktet for drap, så det er ikke noe endring for han, det er fremdeles en alvorlig siktelse, sier Svensson til NRK.

Svensson har fått spørsmål om klientens møter med Hagen, men ønsker ikke å kommentere dette.

Politiet har foreløpig svart på NRKs spørsmål om møtene mellom de to siktede.

Ti dager på celle

Hagen ble pågrepet av politiet den 28. april, da han var på vei til arbeidsplassen sin. Etter at tingretten, lagmannsretten og til slutt Høyesterett behandlet ankene, ble Hagen løslatt etter ti dager.

Politiet ønsket å pågripe Tom Hagen på nytt etter løslatelsen. Da sa imidlertid statsadvokaten nei.