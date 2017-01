Omlag 50 milliarder kroner har nordmenn innestående hos landets banker og livselskap i 1,2 millioner såkalte pensjonskapitalbevis.

I gjennomsnitt er saldoen 38.000 kroner. Sannsynligvis er det en overvekt av relativt små sparebeløp.

Hver gang noen med såkalt innskuddsordning bytter jobb, får vedkommende med seg et nytt pensjonskapitalbevis.

Dette er penger som forhåpentligvis skal vokse på veien fram til pensjonsalder, og komme på toppen av vanlig folketrygd. Men ifølge Forbrukerrådet spiser høye gebyrer ofte kraftig av avkastningen.

Stortinget bevilget i statsbudsjettet for 2015 og 2016 penger til at Forbrukerådet skal opprette en prisportal for pensjon i finansportalen.no.

Gebyrsjekken er nå klar. Den tolker selskapenes prismodeller, og gir svar – i kroner og øre – på hva du betaler i gebyrer.

Den sammenlikner også alle selskapene for deg, og viser deg hva du kan spare på å flytte dine pensjonskapitalbevis til de ulike selskapene.