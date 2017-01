– Det vi oppnår her er at alle taper på det. Både de som eier pensjonskassene og de som har rettigheter der. Det blir rett og slett mindre pensjon for pengene, sier LO-nestleder Tor-Arne Solbakken til NRK.

KRITISK: Tor-Arne Solbakken frykter lavere pensjoner. Foto: Trond Isaksen / LO

Bakgrunnen for kritikken er forslaget fra regjeringen om å innføre strengere kapitalkrav for pensjonskasser basert på EU-regelverket Solvens II (se faktaboks). Det vil innebære at pensjonskassene må ta mindre risiko, noe som normalt betyr lavere avkastning på medlemmenes penger. Flere organisasjoner mener imidlertid at norske pensjonskasser er solide og at de tar lite nok risiko som det er.

– Dette blir som å drive hard medisinering av en frisk person. Det er jo ingen oppside for noen her, så det er vanskelig å se hva som er begrunnelsen, sier Solbakken.

Hard kritikk mot forslaget

Og LO er ikke de eneste som er kritiske. I en felles høringsuttalelse med NHO, NITO, Pensjonistforbundet og Pensjonskasseforeningen hevder organisasjonene at de foreslåtte kravene vil føre til økte kostnader for arbeidsgivere og reduserte ytelser til arbeidstakere.

Direktør i NHO, Svein Oppegaard, mener forslaget vil tappe bedriftene for penger. Foto: Caroline Roka / NHO

– Vi ser ingen fordeler med dette forslaget. Det vil ikke gi mer pensjon og det vil tappe bedriftene for penger fordi dette må finansieres gjennom å skyte inn mer kapital i pensjonskassene, sier direktør Svein Oppegård i NHO til NRK.

I høringsuttalelsen pekes det også på at EU selv har valgt å ikke innføre Solvens II på pensjonskasser.

Vil ha like konkurransevilkår

Regjeringen begrunner innføringen av regelverket med at det vil gjøre pensjonskassene mer solide, og at Solvens II er innført for livsforsikringsselskaper (også kalt livselskaper). Disse konkurrerer i teorien med pensjonskassene, og regjeringen mener derfor like regler vil sikre like konkurransevilkår.

Tor-Arne Solbakken i LO mener det blir feil å sidestille pensjonskasser med private forsikringsselskaper:

– I pensjonskassene er det ingen eiere som tar ut utbytte og det er store solide bedrifter, offentlige foretak eller kommuner som står bak, sier han.

I høringsuttalelsen hevdes det også at ingen livselskaper i dag er villige til å ta over pensjonskassenes avtaler, slik at det i praksis er null konkurranse mellom aktørene.

Finansdepartementet skriver i en e-post til NRK at departementet nå skal gå gjennom høringsuttalelsene og behandle saken. Departementet vil derfor ikke kommentere organisasjonenes innspill nå, men skriver at de vil bli grundig lest i forbindelse med at saken behandles.