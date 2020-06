Flere tusen demonstrerer i Stavanger. Helseministeren var klar: – Bli hjemme

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Kampen mot rasisme er utrolig viktig, og jeg forstår at mange vil gi uttrykk for sine holdninger. Det sier helseminister Bent Høie til NRK.

Han understreker at han er glad for at mange gir uttrykk for sin holdning til rasisme på andre måter enn å gå ut i gatene.

– Vi frykter lokale oppbluss av smittespredning, at noen er til stede og smitter andre. Klarer vi ikke å stoppe smitten, må det vi har gjort sammen gjøres på ny. Det får store konsekvenser.

Bent Høie var tydelig da han tidligere i dag snakket om demonstrasjonen mot rasisme som foregår i Stavanger nå:

– Bli hjemme, og finn andre måter å uttrykke dine holdninger på.

Rundt 4000 demonstranter er samlet i Stavanger, og trosser dermed helseministerens råd.

Verken kommunen eller politiet vil gripe inn

Da demonstrantene samlet seg i Stavanger sentrum kl. 14 i dag, hadde arrangøren, Antirasistisk Front Stavanger, fått tillatelse av både politiet og Stavanger kommune til demonstrasjonen.

– Når så mye folk er samlet, er det bekymringsfullt, sier beredskapssjef i Stavanger kommune, Torstein Nielsen.

Verken politiet eller kommunen kommer til å gripe inn om det skulle vise seg at smittevernrådene blir brutt.

Beredskapssjef i Stavanger kommune, Torstein Nielsen, sier at de tror på en god dialog med arrangørene i forkant, framfor å nekte demonstranter og så få en demonstrasjon likevel. Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Det ville vært fryktelig vanskelig. Vi kan bare oppfordre folk til å følge rådene. Vi så tydelig i Oslo i går at det var altfor mange folk pakket tett sammen, sier Nielsen.

På Facebook-arrangementet til markeringen, har 2200 mennesker trykket at de skal delta. 3100 er interessert. Rundt 4000 har møtt opp i Byparken i Stavanger.

– Tiden vil vise om vi burde tillatt denne demonstrasjonen eller ei, men vi har hatt veldig god dialog med arrangøren i forkant, sier Torstein Nielsen.

Se opp for symptomer

Fredag ettermiddag samlet flere tusen mennesker seg i Oslo sentrum for å demonstrere mot rasisme og vise sin sympati for George Floyd, som døde etter å ha blitt pågrepet av politiet i Minneapolis, 25. mai.

I et innlegg på Facebook i dag, oppfordrer helseminister Bent Høie gårsdagens demonstranter i Oslo til å bli hjemme og teste seg, dersom de får symptomer på koronaviruset.

– Det var mange mennesker som samlet seg på demonstrasjonene, og som har stått tett i tett. De har blitt utsatt for risiko for smitte.

Høie skriver at det er viktig at vi fortsetter å følge rådene og retningslinjene fra helsemyndighetene.

Jeg vil igjen si takk til alle de initiativtakerne som før demonstrasjonene i går oppfordret folk til å følge... Publisert av Bent Høie Lørdag 6. juni 2020

Trist at smittevernrådene ble trosset

FrPs partileder Siv Jensen, skriver i et innlegg på Facebook at hun synes det er trist å se at så mange mennesker trosset smittevernrådene om ikke å samle mer enn 50 personer.

– Nå har vi stått sammen lenge i den nasjonale dugnaden mot koronaviruset. Mange har mistet jobben, og mange bedrifter står i fare for å gå konkurs, skriver hun blant annet på Facebook.

Hun mener at uansett hvor viktig saken er, er det ikke verdt å risikere at den nasjonale dugnaden skal være forgjeves.

Jeg støtter helhjertet opp om kampen mot rasisme. Rasisme er bare ikke greit! Det er likevel trist å se at så mange... Publisert av Siv Jensen Fredag 5. juni 2020

Bekymret for smittefaren

Justisminister Monica Mæland var bekymret for smittesituasjonen under gårsdagens demonstrasjon.

– Vi ønsker ikke å risikere smitte, det er det aller viktigste. Jeg har stor forståelse for at man ønsker å demonstrere i denne saken, men det viktigste er at man greier å holde avstand, sa Mæland.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad var også bekymret, og sa til NRK at demonstrasjonen var et brudd på smittevernreglene.

– Samler man mye folk på ett sted, så er sannsynligheten for at en av dem kanskje er syk, uten at vedkommende selv vet det, ikke neglisjerbar. Da kan vi få en superspreder-situasjon, hvor man er tett på hverandre, og en person smitter veldig mange. Da har vi plutselig et lite utbrudd i Oslo, og det ønsker vi å unngå, sier Nakstad til NRK.