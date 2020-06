Demonstrasjoner flere steder – tusenvis samlet i Oslo

Politiet hadde varslet at de ikke ville gripe inn for å opprettholde smittevernreglene i forbindelse med fredagens demonstrasjon mot rasisme.

På forhånd var det lagt opp til at kun 50 demonstranter kunne møtes foran Stortinget. I tillegg skulle 750 personer med to meters avstand danne en menneskelig kjede gjennom deler av hovedstaden.

SE DE STERKE BILDENE FRA DEMONSTRASJONEN: Tusenvis av demonstranter hadde møtt opp ved Stortinget for å markere sin motstand mot politivold og rasisme. Du trenger javascript for å se video. SE DE STERKE BILDENE FRA DEMONSTRASJONEN: Tusenvis av demonstranter hadde møtt opp ved Stortinget for å markere sin motstand mot politivold og rasisme.

Under demonstrasjonen fra 17-tiden fredag var flere tusen samlet i hovedstaden.

Mange gikk tett i tett da et tog av mennesker forflyttet seg fra den amerikanske ambassaden på Huseby. Som bildene viser sto mange også tett foran Stortinget.

– Det er viktig å vise vår avsky når noe er uakseptabelt, uansett om det er covid eller ikke, sier Lise Aanes, som var en av de mange som demonstrerte i Oslo fredag.

– Og så tror jeg det er viktig at vi står opp for dette hjemme i Norge, rasisme er en virkelighet for mange her, sier Andrea Gamst.

Lise Aanes og Andrea Gamst var to av flere tusen som demonstrerte i Oslo. Foto: NRK

Politiet droppet 1-metersregel

Mange hadde med seg plakater med «Black lives matter», «don't sit back and be silent», «we want justice» og «we can't breathe».

Mange unge mennesker ropte taktfast: «No justice, noe peace» og gikk ned på knærne.

Å knele er blitt et symbol for å minnes ofre for politivold.

For amerikanske Rometris Wright, som har bodd i Norge i 10 år, ble det en sterk opplevelse.

– Jeg trodde ikke at jeg skulle bli så berørt som jeg er. Alle som er her og sier navnet hans og roper «uten rettferdighet, ingen fred». Det vil jeg alltid huske, sier hun.

TETT: Slik så det ut foran Stortinget under demonstrasjonen fredag, Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Politiet uttalte under demonstrasjonen at de fokuserer på ro og orden og ikke smittevern.

– Politiet og samfunnet for øvrig setter ytringsfriheten høyt, så politiet kommer ikke til å foreta seg noe opp mot det at det er en større menneskemengde samlet her nå, sa politiets innsatsleder Svein Arild Jørundland til NRK.

– Kan få en superspreder-situasjon

At flere hundre demonstranter har samlet seg i Oslo, Kristiansand og andre steder i Norge i kveld, er brudd på smittevernreglene. Det sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Regelen er at kun 50 personer kan være samlet på et sted.

ADVARER: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad bemerker at regelen er at kun 50 personer kan være samlet på et sted. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi er opptatt av å følge smittevernforskriftene sånn som de er, og da er det per i dag 50 som er grensen ved alle arrangementer og en meters avstand. Selv om det er lite smitte i samfunnet vårt, så er det en del som smitter, og mye mer i Oslo enn i resten av landet akkurat nå.

– Samler man mye folk på ett sted, så er sannsynligheten for at en av dem kanskje er syk, uten at vedkommende selv vet det, ikke neglisjerbar. Da kan vi få en superspreder-situasjon, hvor man er tett på hverandre, og en person smitter veldig mange. Da har vi plutselig et lite utbrudd i Oslo, og det ønsker vi å unngå, sier Nakstad til NRK.

– Er det et arrangement, så må man forholde seg til reglene, påpeker Nakstad.

Han sier det er viktig at personer testes om de får noen symptomer i dagene som kommer.

KRAFTFULLE ROP: Demonstrantene ropte slagord i Karl Johans gate. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Justisminister Monica Mæland ble også spurt om smittefare opp mot demonstrasjonene.

– Jeg er bekymret for smittesituasjonen. Vi anbefaler ikke at flere samler seg. Vi ønsker ikke å risikere smitte, det er det aller viktigste. Der er vi opptatt av at politiet bidrar til og gir smitteråd når man nå velger, på tross av disse rådene vi gir, å samle seg. Jeg har stor forståelse for at man ønsker å demonstrere i denne saken, men det viktigste er at man greier å holde avstand. Det håper vi at politiet bidrar til, sier Mæland.

– Jeg tror de fleste har til hensikt å vise avsky for hendelsen i USA. Så håper vi at vi ikke inviterer inn dem med onde hensikter, og som ikke er opptatt av sak, men av å skape bråk, kommenterer Mæland.

Var stille for Floyd

Arrangementet var flyttet fra den amerikanske ambassaden til Stortinget, og det lå strenge begrensninger i antallet som skulle møte opp, men ikke noe av dette ble fulgt.

Det var en spesiell stemning i Oslo da toget på flere tusen mennesker beveget seg gjennom sentrum. Enkelte steder stoppet de opp og gikk ned på kne.

Ved Stortinget var de flere tusen demonstrantene stille i 8 minutter og 46 sekunder. Det er samme tiden som George Floyd ble presset ned mot bakken mens han ropte at han ikke fikk puste.

Hovedparolen i demonstrasjonen er «We can't breathe» – vi får ikke puste.

Mens demonstrantene var helt stille, leste en av arrangørene opp Floyds siste ord.

Pågrepet etter fyrverkeri

Arrangementet har gått rolig for seg, men da folkemengden løste seg opp på kvelden var det tilløp til uro.

En gjeng på et par hundre stykker var fortsatt på stedet i 19-tiden og ropte slagord lenge etter at appellene var avsluttet.

Det ble blant annet skutt opp fyrverkeri i nærheten av folk ved Stortinget før ungdommene spredte seg.

– Det skremte opp folk i nærheten av Stortinget og Karl Johan. Fyrverkeriet ble skutt rett opp i lufta, men det skapte frykt. Ti ungdommer er nå pågrepet ved Jernbanetorget mistenkt for å ha skutt opp fyrverkeriet, sier operasjonsleder André Kråkenes i Oslo-politiet.

En annen person ble innbragt av politiet litt tidligere på kvelden etter å ha forstyrret demonstranter. Vedkommende hadde et bortvisningspålegg fra et sentrumsområde etter en ordensforstyrrelse tidligere.

Han har tidligere vært i klammeri med personer fra venstresiden, opplyser politiet.

ROPER TAKTFAST: Demonstranter kneler i Oslo sentrum. Foto: Martin Zondag / NRK

Startet ved ambassaden

I utgangspunktet hadde nesten 20.000 mennesker meldt interesse for å delta på demonstrasjonen mot rasisme i Oslo.

Bakgrunnen for markeringen er at George Floyd døde etter å ha blitt pågrepet av politiet i Minneapolis, noe som har ført til voldsomme demonstrasjoner mot politivold over store deler av USA.

Torsdag kveld ble det i siste liten gjort endringer for at fredagens demonstrasjon skulle kunne avholdes i tråd med gjeldende smittevernråd.

Men mange meldte på sosiale medier at de ikke kom til å ta hensyn til smittevernet, og at de satt ytringsfriheten høyere.

Allerede i 15-tiden hadde flere hundre personer møtte opp ved den amerikanske ambassaden på Huseby vest i Oslo. Det var raskt over tusen personer før toget beveget seg nedover mot Stortinget, der det offisielle arrangementet var.

Folk sto og gikk tett, men flertallet hadde på seg smittevernmasker.

I Oslo sentrum knelte demonstrantene mens de ropte «hands up, don't shoot»

Mange politibetjenter fulgte med langs Sørkedalsveien. Politiet har også vært til stedet i sentrum med opprørsbiler.

MANGE PÅ VEI: Demonstrasjonstog på vei mot Oslo sentrum. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Det har vært demonstrasjoner mange steder i landet.

DEMONSTRASJONER: Selv om arrangementet er flyttet fra den amerikanske ambassaden til Stortinget, har det møtt opp folk begge steder.

Demonstrasjoner flere steder

En stor folkemengde har samlet seg på Festplassen i Bergen sentrum for å demonstrere mot rasisme og politivold.

BERGEN: Demonstrasjon på Festplassen. Foto: NRK

Flere hunder personer har møtt opp til demonstrasjon på Torvet i Kristiansand. Mange har med seg plakater. Mange har også på seg maske.

KRISTIANSAND: Flere hundre demonstrerer. Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

Tromsø kommune har avlyst den planlagte demonstrasjonen i byen på grunn av smitteverntiltak. Til tross for dette hadde flere hundre personer møtt opp i Tromsø sentrum. Deriblant ordføreren, Gunnar Wilhelmsen.

– Jeg støtter demonstrasjonen, men syns det er for mye folk. Det syns jeg er synd, sier Wilhelmsen.

Han forstår at folk møter opp og vil vise solidaritet, men tenker også på smitteverntiltakene.

Stille protest i Skien

I Skien har det vært en stille protest fra politiske partier og organisasjoner. Flerkulturelt utvalg i Skien hadde invitert 50 organisasjoner til punktmarkeringen i Ibsenhuset.

– Dette var sterkt. Alle de politiske partiene, store og små bedrifter, alle tros- og livssynssamfunnene knelte og strakte en arm opp mot rasisme og for en kamp mot den systematiske forskjellsbehandlingen vi har sett mot svarte over år. Jeg er beveget over å ha vært en del av dette, sier initiativtaker i Skien, Odin Adelsten Aunan Bohmann.

SKIEN: Politiske partier, bedrifter og organisasjoner stilte sammen i en protest i Skien.

Han er også leder av flerkulturelt utvalg Skien.

– Hva mener du folk må gjøre nå?

– Jeg tror det viktigste er å bevisstgjøre. Bevisstgjøre ved frokostbordet og arbeidsplassen. Dette er en problemstilling vi er en del av. Systematiske overtramp mot mennesker er noe vi tar avstand fra. Neste gang er det kanskje deg eller meg, og da skal vi også stå sammen i solidaritet, sier Bohmann.