Fiskeriministeren ber om å få gå av

– Jeg har i dag bedt statsminister Erna Solberg om å få gå av som fiskeri- og sjømatminister, sier Geir Inge Sivertsen i en pressemelding.

Han sier sakene om styreverv og etterlønn har tatt bort fokus fra jobben han ønsker å gjøre som minister.

– Næringen fortjener en minister som kan ha fullt fokus på de oppgaver som må gjøres for å få dette til. Sakene har også blitt en belastning for regjeringen og for mitt parti Høyre.

Sivertsen ble fiskeri- og sjømatminister 24. januar.

Kritikk for etterlønn

Sivertsen har vært i hardt vær etter at han søkte om og fikk innvilget 120.000 kroner i etterlønn som ordfører etter at han ble statssekretær i november i fjor.

I tillegg har han fått kritikk for å ha mottatt dobbel lønn i to måneder i fjor, da han jobbet som både statssekretær og ordfører.

Han forklarer at han har fratrådt alle styreverv og betalt tilbake etterlønnen til Senja kommune.

– Jeg har ryddet opp, men opplever at disse sakene likevel tar all tid og all oppmerksomhet. Da blir det vanskelig å gjøre en god jobb som fiskeri- og sjømatminister. Det har veid aller tyngst når jeg har tatt min beslutning og bedt statsministeren om å fratre.

Sivertsen ikke ønsker å kommentere saken ytterligere fredag kveld. Statsministeren møter pressen klokken 18.

Lysbakken: – Klokt

Audun Lysbakken (SV) mener Sivertsen har tatt en «klok og nødvendig avgjørelse».

– Det skal han ha honnør for, sier SV-lederen.

Audun Lysbakken (SV) mener avgjørelsen er klok. Foto: NRK

– For oss handler dette om at folk skal behandles likt i Norge. Mennesker på Nav møtes med knallharde reaksjoner hvis de får utbetalt for mye penger, da kan ikke statsråder slippe unna uten reaksjon.

Tidligere fredag varslet SV at de ville fremme et mistillitsforslag i Stortinget.

– Erna Solberg har håndtert denne saken dårlig. Hun burde ryddet opp før det ble nødvendig med mistillitsforslag i Stortinget for å tvinge fram en løsning, sier Lysbakken.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener avgangen er «på tide».

– På mandag ba Rødt fiskeriministeren om å gå av. Vi kan ikke ha en statsråd som misbruker etterlønn og hever dobbel politikerlønn for å karre til seg mest mulig av innbyggernes skattepenger, sier han.

– Ikke overraskende

NRKs politiske kommentator, Magnus Takvam mener ministerens beslutning ikke er overraskende.

– Det har ligget i kortene det siste døgnet og de siste timene at fiskeriministeren kom til å gå av. Det vi ikke var sikre på var om det var i dag eller de neste par dagene, sier han.

Takvam mener det er liten tvil om at dette var Erna Solbergs ønske, selv om Sivertsen skriver i pressemeldingen at han selv ønsket dette.