Geir Inge Sivertsen ble 24. januar utnevnt til ny fiskeriminister i Erna Solbergs regjering, etter at Frp valgte å trekke seg ut.

Han kom da fra stillingen som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartement, en stilling han hadde hatt siden 4. november i fjor.

Før han tiltrådte som statssekretær var han ordfører i Lenvik kommune i Troms, som fra 1. januar i år ble slått sammen med tre andre kommuner og ble en del av Senja kommune.

Halvannen måned

Sivertsen søkte om, og fikk innvilget, etterlønn som ordfører i en og en halv måned, til tross for at han gikk rett inn i ny jobb.

Det ga ham en etterlønn på i overkant av 120.000 kroner. Dette fikk han samtidig som han jobbet som statssekretær.

Etterlønnen ble innvilget av kommunestyret i Senja 11. desember i fjor. Men ifølge kommuneloven kan ikke kommunestyrer gi folkevalgte ettergodtgjørelser uten at det avkortes krone for krone for annen inntekt.

– Etter loven er det krystallklart. Kommunestyret har ikke frihet til å innvilge etterlønn som ikke avkortes krone for krone for annen inntekt, sier Knut-Marius Sture, arbeidsrettsekspert i Arntzen de Besche, til Dagbladet.

– En «glipp»

Senja-ordfører Tom-Rune Eliseussen (Sp) sier at vedtaket ser ut til å ha blitt fattet ut fra mangelfulle saksopplysninger til kommunestyret.

Fiskeriministeren selv innrømmer at etterlønnen skulle ha vært avkortet og omtaler det hele som en «glipp».

– Jeg betaler jo ikke ut lønn til meg selv, men jeg kan selvsagt ta selvkritikk fordi jeg ikke har påpekt feilen. Jeg må ærlig innrømme at jeg rett og slett ikke har reflektert over det.

– Skal du betale tilbake?

– Jeg har vært i kontakt med rådmannen og sagt at vi bare må finne ut av hvordan dette skal ryddes opp i og avregnes slik at det blir rett. Det blir mellom meg og Senja kommune.