Bakgrunnen for forslaget er at fiskeriministeren søkte om og fekk innvilga 120.000 kroner i etterløn som ordførar etter at han blei statssekretær i november i fjor.

I tillegg har han fått krass kritikk for å ha motteke dobbel løn i to månader i fjor, då han både jobba som statssekretær og som ordførar.

– Denne saka er alvorleg, og for oss handlar den først og fremst om at dei på toppen skal bli behandla likt som alle andre, seier Audun Lysbakken, leiar i SV.

– Folk som har teke imot pengar dei ikkje har krav på frå Nav blir straffa hardt, og då kan ikkje ein statsråd i same situasjon sleppe unna utan reaksjon, meiner han.

Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen seier han har rydda opp og betalt tilbake pengane han tok imot i etterløn. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk/NTB

– Uforståeleg

Arbeidarpartiet har vore svært kritiske til Sivertsen si handtering av etterløna og dobbel løn, men enno ikkje avgjort om dei vil fremme mistillitsforslag.

– For meg er det uforståeleg at Erna Solberg kan ha tillit til ein statsråd som til dei grader manglar moralsk dømmekraft, sa Terje Aasland, næringspolitisk talsperson i Ap, tidlegare i veka.

Hans Andreas Limi i Frp seier at summen av sakene om fiskeriministeren no er nok til at statsministeren bør vurdera om Geir Inge Sivertsen «har den vurderingsevne og dømmekraft som krevjast av ein statsråd».

– Statsministeren må rydde opp i forholda rundt fiskeriministeren, seier Limi til NRK.

– Kan de støtte eit mistillitsforslag saman med opposisjonen?

– Det er framleis mogleg for statsministeren å rydde opp i dette, svarer Limi.

Han legg til at Frp ikkje har vurdert om dei vil støtte eit mistillitsforslag enno.

– Det må vi ta ei runde på i vår stortingsgruppe.

Har tillit

Solberg sa tysdag at ho har tillit til Sivertsen Foto: Rune N. Andreassen / NRK

Statsminister Erna Solberg (H) har ei rekke gongar fått spørsmål om ho har tillit til Sivertsen. Seinast tysdag denne veka svara ho VG at ho har tillit til han.

– Eg meiner han er ein god fiskeriminister, og eg har tillit til han, sa Solberg til VG.

Problematiske saker

I går blei det også kjend at Sivertsen signerte rekneskapen til eit selskap han var styreleiar for i januar, trass i at han sa han hadde sagt frå seg alle styreverv to månader tidlegare.

Fiskeribladet kunne også fortelje at Sivertsen var medlem av Frimurarlosjen, utan at han hadde opplyst om dette då statsminister Erna Solberg tilsette han. Sivertsen har no meldt seg ut.