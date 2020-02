– Det er ikke et tap for Geir Inge, men et stort tap for Fiskeri-Norge

Det sier Rolf Bjørnar Tøllefsen i kommunestyret i Senja Høyre etter at hans mangeårige kollega og venn Geir Inge Sivertsen har varslet at han vil gå av som fiskeriminister.

Tøllefsen snakket sist med Sivertsen for et par dager siden.

– Da sa han at han håpet at det skulle roe seg ned, men så kom den saken med frimurerlosjen. Skriveriene ville ikke stoppet før han hadde gått av uansett. Han har også en familie å tenke på.

– Det ble for umenneskelig for han å holde på. Han har ikke klart å holde fokus på jobben.

Tøllefsen mener det til sist ble en heksejakt mot Sivertsen.

– Han har beklaget etterlønnen, vi i Senja kommunestyre har beklaget at det ble en feil, men likevel kjører de saken helt til bristepunktet. Det er synd at han ikke fikk vist sine politiske evner. Han har vært en aktet politiker her nord, sier Tøllefsen.

Fiskeriminister Geir-Inge Sivertsen under årets Skreifestival 2020 på Myre. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Hadde to jobber

– Han kom ned som statssekretær og hadde to jobber. Han hadde gjort det helt klart for å ta jobben, men ville fullføre kommunesammenslåingen og jobbet dobbelt. Det vet vi som satt i kommunestyret, hvilken bra jobb han gjorde, sier Tøllefsen (H) som sitter i kommunestyret på Senja.

– Han er sivilingeniør og halverte nesten lønna for å bli ordfører. Det er hans politiske engasjement som har drevet han, og ikke lønna, sier han.

Sivertsen har vært i hardt vær etter at han søkte om og fikk innvilget 120.000 kroner i etterlønn som ordfører etter at han ble statssekretær i november i fjor.

I tillegg har han fått kritikk for å ha mottatt dobbel lønn i to måneder i fjor, da han jobbet som både statssekretær og ordfører.

Han forklarer at han har fratrådt alle styreverv og betalt tilbake etterlønnen til Senja kommune. Han har også trukket seg fra Frimurerordenen, etter at Statsminister Erna Solberg rådet han til det.

Geir Inge Sivertsen under Troms og Finnmark Høyres første årsmøte etter at partiet slo sammen fylkeslagene i februar 2019. Foto: Sveinung Åsali / NRK

– Jeg har ryddet opp, men opplever at disse sakene likevel tar all tid og all oppmerksomhet. Da blir det vanskelig å gjøre en god jobb som fiskeri- og sjømatminister. Det har veid aller tyngst når jeg har tatt min beslutning og bedt statsministeren om å fratre.

Sivertsen sier selv at sakene om styreverv og etterlønn har tatt bort fokus fra jobben han ønsker å gjøre som minister.

– Næringen fortjener en minister som kan ha fullt fokus på de oppgaver som må gjøres for å få dette til. Sakene har også blitt en belastning for regjeringen og for mitt parti Høyre.

Sivertsen ble fiskeri- og sjømatminister 24. januar. Han vil bli sittende som fiskeriminister fram til neste statsråd.

Sivertsen har ikke stilt opp til intervjuer i etterkant av pressemeldingen om at han vil gå av.

– En trist nyhet

Ståle Sæther er første nestleder i Troms og Finnmark Høyre. Han synes beskjeden om at fiskeriministeren trekker seg er svært trist.

– Vi mister en svært dyktig person som fiskeri og sjømatminister, en mann med stor kunnskap om sjømat og med enorm drivkraft for Norges viktigste næring.

Sæther sier han har respekt for Sivertsens valg.

– Belastningen av denne medieskapte saken blir for stor og tar all hans tid. Den har også blitt en belastning for regjeringen og for partiet, selv om han har ryddet opp i de forholdene han har blitt kritisert for.

Også nestlederen i Troms og Finnmark Høyre klandrer pressen for å lage en større sak av etterlønnen, selv om også rådmannen i Senja har tatt på seg ansvar for at det ble som det ble.

– Det ble en jakt på Geir Inge. Mannen har ryddet opp, men det har ikke pressen akseptert, sier han.

Politisk kommentator i Nordlys, Skjalg Fjellheim. Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Uunngåelig

Politisk kommentator i Nordlys, Skjalg Fjellheim, er ikke overrasket og mener Geir Inge Sivertsen selv har satt seg i en situasjon der det ble umulig å fortsette.

– Dette var uunngåelig, sier Fjellheim.

Fjellheim var selv en av dem som trakk frem Sivertsen som en god kandidat da regjeringskabalen skulle legges.

Han sier Sivertsen over år har fremstått som en dyktig politiker, med god oversikt over kysten og sjømatnæringen, og med kamp mot juks i fiskerinæringen som en av sine kampsaker.

– Men han har nå skapt et inntrykk av at deler av denne etterlønnen var innenfor regelverket. At han hadde både krav og rett til å gjøre det, uten at han har tatt hensyn til etikk og moral, sier Fjellheim.

– Vi sitter igjen med et inntrykk av at han har tatt for lett på det, sier Fjellheim.

Stortingsrepresentant i Fremskrittspartiet for Troms, Per-Willy Amundsen, mener det var riktig av Sivertsen å trekke seg som fiskeriminister.

– Erna hadde ikke noe valg. Det som har overrasket meg mest er at det har tatt så lang tid. Nå tar jeg til etterretning at vi får en ny fiskeriminister, sier Amundsen.