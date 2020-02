Sivertsen ville neppe overlevd neste uke uansett

Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) må betale prisen for egne feil og etterlønn. Statsminister Erna Solberg (H) må betale prisen for å lede en mindretallsregjering. Defor kunne ikke statsministeren beholde fiskeriministeren.

Den enkleste løsningen ble da at han ba om å få gå.

Da opposisjonen fredag ettermiddag strammet grepet om Sivertsen, krympet samtidig statsministerens handlingsrom.

Fredag ettermiddag varslet SV et mistillitsforslag i Stortinget. Frp hadde frem til da vært tause om fiskeriministerens problemer, men ba statsministeren rydde opp og vurdere Sivertsens egnethet og dømmekraft som statsråd basert på siste tids nyhetssaker.

Dramatisk forandret

SVs mistillitsforslag forandret situasjonen ganske dramatisk, så lenge landet har en mindretallsregjering.

Solberg hadde ingen garantier for at Frp skulle redde Sivertsen, naturlig nok, derfor var det best at han selv tok kontroll over situasjonen og for første gang i saken var ordentlig proaktiv:

Fredag 17:17 kom pressemeldingen hvor Sivertsen ber om å få gå av.

Frp er ikke et støtteparti for regjeringen i ett og alt, men en foretrukken partner for å få flertall om statsbudsjett og saker som ble fremforhandlet på Granavolden.

Det er ikke unaturlig om alle de rødgrønne opposisjonspartiene vil støttet SVs mistillitsforslag.

Dermed vil det være opp til Frp å i praksis frede Sivertsen. Slik situasjonen er nå, vil det kunne sies å ha en politisk nedside – heller enn oppside – for Frp. Begrunnelsen for at Frp skulle godta slik bruk av skattebetalernes penger, er krevende å se for seg.

Utålmodighet i Høyre

Selv internt i Høyre er tålmodigheten slutt. Flere sentrale kilder gir fredag uttrykk for at det beste og mest sannsynlige utfallet er at Sivertsen unngår en ydmykende mistillitsvotering i stortingssalen.

Situasjonen kan minne om da KrF og daværende partileder Knut Arild Hareide var i samme situasjon om daværende justisminister Sylvi Listhaug. KrF var ikke en del av Høyre, Frp og Venstre-regjeringen. Alle de rødgrønne opposisjonspartiene sa de ville støtte Rødts mistillitsforslag. Når regjeringen ikke kunne være sikre på KrFs støtte, valgte Listhaug klokken 8.00 om morgenen dagen Stortinget skulle stemme over forslaget å kunngjøre at hun ønsket å gå av som statsråd.

Det er Sivertsens søknad om etterlønn, en aktiv handling fra hans egen side, som utløser SVs mistillitsforslag. Ikke trippelgodtgjørelsen som ordfører, statssekretær og fylkestingsrepresentant før jul, forholdene rundt Sivertsens styreverv som tok tid å sluttføre, eller hans medlemskap i frimurerordenen.

Lars Nehru Sand om Sivertsen: Dømmekraft, ikke juss

Trygdeskandalen

SV har mistet tillit til en statsråd som mottar etterlønn han ikke skulle hatt uten å rydde opp i det før pressen tar kontakt. Partiet mener saken må få konsekvenser for fiskeriministeren, slik folk som feilaktig mottar penger fra Nav blir straffet hardt.

Sammenfallet i tid med trygdeskandalen, har gjort at saken har vakt et betydlig folkelig engasjement og mange ser det som et eksempel på ulikhet for loven.

Ved starten av denne uken forsikret Solberg at Sivertsen var hjemme i nord for å rydde opp. Mandag var han i møter med hjemkommunen og snakket med fylkeskommunen.

– Har du tillit til fiskeriministeren?

– Ja, svarte Erna Solberg til NRK mandag denne uken.

Sivertsen-saken har nok kortsiktig svekket både henne, partiet og regjeringen.

Forhandlingene med britene om fiskeriavtaler, kampen mot fiskefusk og landingen av regjeringens kvotemelding i Stortinget krever en sterk statsråd på feltet. Det ville ikke Geir Inge Sivertsen kunne klart å bli på en god stund.

Og resultatet etter fem uker som fiskeriminister?

At Sivertsen eventuelt vil ha mulighet til å søke om tre måneder med etterlønn.