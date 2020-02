Kilder til NRK: Frp varslet Høyre om at de ikke lenger kunne støtte Sivertsen

Ifølge NRKs kilder ga Frp fredag beskjed til Høyre om at Frp ikke lenger kunne støtte at Geir Inge Sivertsen er statsråd.

NRK får opplyst dette fra både Høyre- og Frp-hold.

Frp-ledelsen skal ikke eksplisitt ha sagt til Høyre at de ville komme til å stemme for mistillit mot Sivertsen i Stortinget, men på bakrommet kommunisert at «dette går ikke lenger», får NRK opplyst av sentrale kilder.

Beskjeden fra Frp ble etter det NRK erfarer utslagsgivende for at Sivertsen sent fredag ettermiddag sendte ut pressemelding om at han går av som fiskeriminister etter bare 35 dager.

LES OGSÅ: Lars Nehru Sand: Sivertsen ville neppe overlevd neste uke uansett

Etterlønn og dobbelt lønn

Fra sentralt Høyre-hold får NRK opplyst at Frps beskjed ikke var det som isolert sett gjorde at Sivertsen måtte trekke seg. Saken ble allerede diskutert til topps i partiet, og konklusjonen kunne uansett blitt at han måtte gå av, får NRK opplyst.

Sivertsen har vært i hardt vær etter at han søkte om og fikk innvilget 120.000 kroner i etterlønn som ordfører etter at han ble statssekretær i november i fjor.

I tillegg har han fått kritikk for å ha mottatt dobbel lønn i to måneder i fjor, da han jobbet som både statssekretær og ordfører.

LES OGSÅ: Fiskeriministeren ber om å få gå av

Kjente til Frps ønsker

Fredag kveld ble det kjent at fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) har bedt om å få gå av som statsråd.

Statsminister Erna Solberg bekrefter overfor NRK at de var kjent med Frps standpunkt

– Er det riktig at Frp tok kontakt med dere og sa de ikke kunne støtte Sivertsen videre?

– Vi er blitt informert om det Limi også har sagt i media. At de har ønsket at dette skal ryddes opp i, svarer Solberg.

Hans Andreas Limi er parlamentarisk nestleder for Frp på Stortinget.

– Når mange opposisjonspartier sier at de støtter et mistillitsforslag, at Senterpartiet og Frp begge i løpet av dagen har bedt deg rydde opp. Hadde du da i realiteten noe valg?

– Det er sånn at hva man sier i media knyttet til et mistillitsforslag selvfølgelig teller med i vurderingene. Samtidig er det ikke slik at det har utkrystalisert seg et klart flertall for mistillitsforslag i media denne dagen før det som sies etter at Geir Inge Sivertsen har trukket seg, sier statsministeren.

Møtte ikke pressen

Da Sivertsen varslet sin avgang fredag kveld, var begrunnelsen at sakene om styreverv og etterlønn har tatt for mye tid og oppmerksomhet.

Han ba derfor om å få gå av som minister.

– Næringen fortjener en minister som kan ha fullt fokus på de oppgaver som må gjøres for å få dette til. Sakene har også blitt en belastning for regjeringen og for mitt parti Høyre, sier han i en pressemelding.

Sivertsen har ikke stilt opp til intervjuer i etterkant av pressemeldingen.