Historien gir et blikk inn i det indre livet blant de norske fremmedkrigerne i IS-kalifatet. Kvinnens forklaring til PST kom etter at 30-åringen hadde kommet tilbake til Norge.

Hun ble pågrepet på Oslo lufthavn i januar i år etter å ha blitt hentet fra Syria av norske myndigheter. Hjemhentingen utløste et stort politisk drama, som endte med at Frp gikk ut av regjeringen.

I en rekke avhør har kvinnen (30) fra Oslo forklart seg om de nesten åtte årene hun bodde i Syria, for det meste i IS-kontrollerte områder.

30-åringen har også gitt en beskrivelse av hvordan en ett år gammel gutt fra Norge døde etter å ha blitt tatt med til IS-kalifatet. Gutten ble født på Bærum sykehus og var norsk statsborger.

I avhør har kvinnen fortalt at barnet gjentatte ganger ble utsatt for vold av en norsk fremmedkriger.

Hun mener mannen forårsaket barnets død.

Det kommer frem i en forklaring kvinnen har gitt til Politiets sikkerhetstjeneste, får NRK opplyst fra flere kilder.

Dette er første gang norsk politi har fått en forklaring fra en person som skal ha vært til stede da gutten døde.

PST er kjent med saken, sier politiadvokat Per Niklas Hafsmoe. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Vi er kjent med opplysningene om at barnet har dødd i Syria og den norske mannens angivelige rolle i dødsfallet, sier politiadvokat i Politiets sikkerhetstjeneste, Per Niklas Hafsmoe, til NRK.

PST vil ikke kommentere avhørene til kvinnen.

John Christian Elden var fremmedkrigerens advokat på tidspunktet dødsfallet skjedde. Han sier til NRK at han aldri snakket med klienten om hendelsen.

Tok med seg barnet fra Bærum

Barnet ble tatt med til Syria av islamisten Aisha Shazadi Kausar i august 2014. Gutten var født på Bærum sykehus året før. Barnet hadde hun fått med en annen norsk islamist.

Aisha Shazadi Kausar tok med seg sønnen fra Norge til Syria. Foto: NRK

I august 2014 flyttet Kausar og sønnen inn i samme bolig som IS-krigeren og den nå terrorsiktede kvinnen.

I Syria skal mishandlingen av ettåringen ha startet.

– Slo til gutten kastet opp

I avhør med PST har den terrorsiktede 30-åringen forklart hvordan det norske IS-medlemmet brukte tiltagende mer vold mot ettåringen.

Kvinnen har fortalt at mannen slo barnet gjentatte ganger med slag av ulik styrke.

I november, bare fire måneder etter at gutten kom til Syria, døde barnet. Da var han 18 måneder gammel.

I forklaringen til PST har kvinnen fortalt at dødsfallet skjedde da mannen var alene på et rom med gutten. Han skal ha byttet bleie på ettåringen, som våknet og begynte å gråte. Det skal fremmedkrigeren ha mislikt sterkt.

Han skal deretter ha slått barnet til gutten kastet opp, ifølge kvinnens forklaring.

Skal ha tatt bilder av blåmerker

– Samtidig som han grein kastet han opp, og på grunn av pustingen fikk gutten mat i halsen. Da prøvde han å dunke gutten på ryggen for å få det ut igjen, fortalte den terrorsiktede kvinnen til NRK i mars i fjor.

Da snakket vi med henne om ettåringens død, men NRK har valgt å ikke publisere disse detaljene før nå.

I mars 2019 fortalte den nå terrorsiktede kvinnen om dødsfallet da NRK møtte henne i Al Hol-leiren nordøst i Syria. Foto: Christine Svendsen / NRK

På dette tidspunktet hadde kvinnen akkurat kommet til den beryktede Al Hol-leiren etter å ha vært i IS-kontrollerte områder i mange år.

I intervjuet fortalte hun at det norske IS-medlemmet deretter skal ha gitt førstehjelp til barnet.

– Da det ikke hjalp løp han ut for å finne en bil som kunne ta ham til sykehuset, sa Oslo-kvinnen.

På spørsmål om fremmedkrigeren var involvert i barnets dødsfall, svarte kvinnen «ikke slik hun så det».

Etter at kvinnen ble hentet hjem til Norge har hun imidlertid åpnet opp om sin versjon av saken.

I avhør har kvinnen også sagt at hun ikke var øyevitne til mishandlingen av gutten, men at hun gjentatte ganger hørte hvordan han ble banket opp. Hun har også forklart at hun tok bilder av guttens blåmerker.

– Ble banket og mishandlet

Opplysningene om dødsårsaken sammenfaller med det Aisha Shazadi Kausar, barnets mor, har fortalt.

– Aisha sa til meg at han ble banket og mishandlet av det norske IS-medlemmet. Hun sendte meg bilder av ham full av blåmerker, forteller en tidligere venninne av Kausar til NRK.

Aisha Kausar vil ikke kommentere sønnens dødsfall. Dette bildet er fra leiren Roj i april i år. Foto: NRK

Barnets mor fortalte også at sønnen ble kvalt av sitt eget oppkast, og at det ble notert i en obduksjonsrapport.

NRK har kontaktet Aisha Shazadi Kausar, som fortsatt sitter internert i Syria. Hun er kjent med at NRK omtaler forklaringen om dødsfallet til hennes sønn. Kausar ønsker ikke å kommentere saken.

Oslo politidistrikt kan etterforske

I juni sa politiadvokat i PST, Per Niklas Hafsmoe, til NRK at Politiets sikkerhetstjeneste ikke hadde startet en egen etterforskning av saken.

– Den antatte gjerningsmannen er død og åstedet er i Syria, sa Hafsmoe til NRK.

I løpet av sommeren har PST imidlertid sendt opplysninger fra avhøret til Oslo politidistrikt. Nå er det opp til Oslo-politiet om det skal åpnes en egen etterforskning av dødsfallet.

– Vi mottok tidligere i sommer opplysninger fra PST som hadde fremkommet i en etterforskning der. Opplysningene handler om et dødsfall som skal ha skjedd tilbake i tid i et annet land, sier Grete Lien Metlid til NRK. Hun er leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt.

– Hva skal til for å åpne etterforskning?

– Det blir en konkret vurdering med bakgrunn i opplysningene vi har. Vurderingen skal tas over ferien, svarer Metlid.

Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt har fått opplysninger fra PST om saken. Foto: Bård Nafstad / NRK

Politiforsker mener saken bør etterforskes

– Her er det et lite barn som etter det opplyste er utsatt for så grov vold at barnet dør av det. Det bør som hovedregel etterforskes, sier Morten Holmboe.

Han har doktorgrad i straffrett og jobber som professor ved Politihøgskolen.

Holmboe mener saken bør etterforskes siden det kan plassere straffansvar og oppklare hva som faktisk har skjedd.

Selv om den antatte gjerningsmannen er død og mishandlingen av barnet skjedde i utlandet, mener Holmboe en etterforskning er på sin plass:

– Det ville gitt de etterlatte litt mer oversikt over hva som har skjedd. Selv om en etterforskning ikke vil gjøre det lettere å leve med. Det vil vise at rettsstaten i Norge tar saken på alvor, sier Holmboe.

– Her har vi da en mor som har tatt med seg barnet sitt til IS. Mange vil kanskje reagere på at vi i Norge brukte ressurser på etterforske denne saken?

– Formålet med etterforskningen er å ivareta dette barnets interesser. Og da blir det samme, uansett hva moren har gjort, svarer Holmboe.

– Er det mulighet for at andre dømmes for medvirkning i denne saken?

– Ja. Prinsipielt er det alltid mulig at noen dømmes for medvirkning. Det er umulig for meg å si noe om at det er tilfellet her. Da måtte man ha hatt mulighet til å hindre gjerningsmannen fra å utøve denne volden. Og da må det bevises at dette var mulig, svarer Holmboe.

– Hvor strenge krav stilles det til en mulighet for å gripe inn?

– Man kan godt se for seg at det i en slik situasjon i IS er vanskelig for andre å gripe inn. Men det er umulig for meg å si noe om. Jeg vet ikke noe om mulighetene de rundt hadde til å melde fra til noen, for eksempel, men dette er ting som en etterforskning vil kunne avdekke, svarer Holmboe.

MENER SAKEN BØR ETTERFORSKES: Morten Holmboe er jurist og har doktorgrad i strafferett. Han mener mishandlingen av barnet bør etterforskes. Foto: Jon Strype

Norske islamister som karaktervitner

Etter at gutten døde skal fremmedkrigeren ha blitt anklaget for å ha drept barnet. En IS-domstol skal ha tatt saken.

I desember 2014 ble flere norske islamister kontaktet for å vitne til fordel for det norske IS-medlemmet.

De norske islamistene Ubaydullah Hussain (til venstre) Mohyeldeen Mohammad ble spurt om å være karaktervitne for IS-medlemmet etter at han ble anklaget for drapet på barnet.

To av dem som ble forespurt var Ubaydullah Hussain og Mohyeldeen Mohammad.

I en dom mot Hussain skriver Oslo tingrett at de to var kontaktet «i en pågående sak for en ISIL-domstol i Syria. N.N. var beskyldt for å ha sparket i hjel» sønnen til Kausar.

– IS henla saken mot nordmannen

I PST-avhør har den terrorsiktede kvinnen også kommet med nye opplysninger om IS-domstolens håndtering av saken.

Kvinnen har forklart at IS-domstolen henla saken mot den norske fremmedkrigeren fordi det ikke var nok vitner til å dømme ham.

Årsaken skal ha vært at ett kvinnelig vitne ikke var nok til å dømme mannen etter islamsk rett, ifølge kvinnens forklaring.

Den terrorsiktede kvinnen skal selv ikke ha vitnet i saken mot mannen.

Barnets mor, Aisha Kausar, har tidligere sagt til Aftenposten at hun ville anmelde fremmedkrigeren etter dødsfallet, men at hun ikke gjorde det fordi hun kunne risikere å bli domfelt for falske anklager.

Hevder IS-medlemmet døde i ulykke

Våren 2015, seks måneder etter ettåringens død, kom det meldinger om at den norske fremmedkrigeren var drept.

NRK møtte den nå terrorsiktede kvinnen i Al Hol-leiren i juni i fjor. Foto: Christine Svendsen / NRK

I en dom fra Oslo tingrett fremkom det senere opplysninger om at mannen var henrettet av IS-domstolen.

Denne versjonen av saken er også omtalt i Åsne Seierstads bok «To søstre».

Den terrorsiktede 30-åringen, har imidlertid en annen historie om mannens død.

Hun fortalte til NRK at han døde da en granat eksploderte i en bombefabrikk.

– Jeg fikk aldri lov til å se ham, men slik jeg fikk vite det var han i rommet da granaten eksploderte, sa kvinnen.

Vil ikke kommentere

Den terrorsiktede kvinnens forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus, ønsker ikke å kommentere hva hans klient har sagt i avhør.

Advokat Nils Christian Nordhus er 30-åringens forsvarer. Foto: Truls Antonsen / NRK

Han skriver i en e-post til NRK at «avhørene belyser flere år med hendelser som det er krevende for henne å snakke om. Min klient vil fortsette å samarbeide med PST».

Det avdøde barnets far er informert om NRKs omtale av dødsfallet. Han vil ikke kommentere saken.