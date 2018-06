PST bekrefter: Aisha Shezadi etterforskes for terrordeltakelse

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) startet allerede for noen måneder siden etterforskning mot Aisha Shezadi (26).

– Vi mistenker henne for deltagelse i en terrororganisasjon, sier Martin Bernsen, seniorrådgiver i PST, til Aftenposten.

Det er ennå ikke tatt ut noen siktelse i saken, skriver avisa.

Martin Bernsen, seniorrådgiver i PST. Foto: Knut-Martin Løken / NRK

Bernsen sier til NRK at bakgrunnen for etterforskningen er at 26-åringen befinner seg i et konfliktområde i Syria. Etterforskningen startet for noen måneder siden, sier Bernsen.

– Det vil nå bli foretatt diverse etterforskningsskritt, men det betyr ikke at vi vil forsøke å få denne kvinnen til Norge, sier Bernsen til NRK, og påpeker at en eventuell utleveringsavtale må avklares i samarbeid mellom de ulike lands myndigheter.

– Prøver å følge med på alle

Shezadi har bakgrunn fra Bærum, men dro til Syria i 2014. Der bosatte hun seg i et område kontrollert av Den islamske staten (IS). Etter avreise til Syria har hun skrevet flere innlegg på Facebook, der hun har omtalt livet i de IS-kontrollerte områdene på en positiv måte.

Shezadi ble kjent for norsk offentlighet i 2011, da hun skrev en tekst om hvorfor hun brukte det heldekkende plagget nikab. Shezadi stilte også opp i et intervju i Dagsrevyen på NRK, og reiste senere rundt på norske skoler for å fortelle om sin tro.

I boken «To søstre», skrevet av Åsne Seierstad, kommer det også frem at Shezadi har hatt tett kontakt med miljøet rundt islamistgruppa «Profetens Ummah».

– Er dette en person dere har fulgt med på over tid?

– Vi prøver å danne oss et bilde av alle de som slutter seg til IS. Hun er en av de vi mistenker at har gjort dette, sier en ordknapp Bernsen.

VIDEO: Aisha Shezadi Kausar var i 2011 gjest i Lørdagsrevyen og snakket om sitt valg om å bruke nikab. Se reportasjen. Reporter Helle Fjelldalen. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Aisha Shezadi Kausar var i 2011 gjest i Lørdagsrevyen og snakket om sitt valg om å bruke nikab. Se reportasjen. Reporter Helle Fjelldalen.

– Jeg har ikke gjort noe galt

I forrige uke ble det kjent at Shezadi for tiden befinner seg i flyktningleiren Al-hol nordøst i Syria, etter å ha blitt arrestert på grensen til Tyrkia. I et brev til Utenriksdepartementet ber hun om hjelp til å komme seg tilbake til Norge med sin to år gamle sønn.

Det har ikke lyktes NRK å komme i kontakt med Shezadi den siste uken, men Aftenposten har besøkt 26-åringen i Syria. I et intervju publisert mandag avviser Shezadi at hun har gjort noe straffbart.

Shezadi sier det først og fremst er av hensyn til sin to år gamle sønn at hun nå ønsker å vende tilbake til Norge.

– Jeg har ikke gjort noe galt. Jeg reiste og bodde i deres områder fordi jeg har trodd det var en islamsk stat, og at det var et liv i tråd med islam og islamske verdier. Men det siste halvannet året har vi sett at de ikke er på rett vei i det hele tatt. Og dermed er jeg ikke en del av dem.

– Jeg støtter dem ikke. Jeg ville vekk, jeg flyktet, men ble tatt på veien, sier hun til Aftenposten.

Flyktningleiren Al-hol, hvor den norske syriafareren Aisha Shezadi hevder hun befinner seg, ligger 14 kilometer fra grensen til Irak. Foto: Delil Souleiman / AFP

Begrenset bistand

Kommunikasjonsrådgiver Ane Haavardsdatter Lunde sa mandag til NRK at sikkerhetssituasjonen i Syria er uoversiktlig og alvorlig, og påpekte at utenrikstjenesten har «svært begrensede muligheter til å yte noen form for bistand til norske borgere som reiser inn i landet».

Haavardsdatter sa samtidig at saker som involverer mindreårige norske statsborgere har høy prioritet. Venstre-politiker Abid Raja og SV-politiker Audun Lysbakken er blant dem som har tatt til orde for at norske myndigheter likevel må anstrenge seg for å hjelpe kvinnens barn tilbake til Norge.

– Barn kan ikke noe for den situasjonen de er i. Om det er barn som er norske statsborgere som er i en farlig situasjon, eller i en flyktningleir i Midtøsten, og vi har muligheten til å hjelpe dem, så er det rimelig, sa Lysbakken til NRK lørdag.

PST: 20 norske barn i «kalifatet»

Ifølge kontraterrorsjef i PST, Arne Christian Haugstøyl, PST har om lag 100 personer reist fra Norge for å bli med i terrorgrupper i Syria og Irak. Om disse har om lag 40 kommet tilbake, mens cirka 30 er drept. Om lag like mange er igjen i konfliktområder.

PST anslår at kvinner som har reist fra Norge har et tjuetalls barn i Syria. Haugstøyl sa til NRK i helgen at det ikke er en del av PSTs mandat å følge med på disse barna.

– De kan ikke lastes for foreldrenes handlinger. Vi har ikke noe fokus på det, sier Haugstøl, som samtidig sier at PST er bekymret for «radikalisering i nære relasjoner».