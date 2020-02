Ferie til korona-rammet land? Ikke sikkert du får pengene igjen

Fredag kveld ble det sjette bekreftede koronatilfellet i Norge registrert.

Mange er også i karantene i frykt for å ha viruset.

Flere sydendestinasjoner har fått utbrudd av viruset. Blant dem er Italia, Frankrike og Hellas. Bør man derfor ta en tur til disse landene?

– Ikke aktuelt med reiseforbud til Italia

– Utenriksdepartementet har til kontinuerlig vurdering om vi skal innføre reiseråd i et land, men akkurat slik situasjonen er nå er det ikke aktuelt innføre reiseråd for Italia, sier avdelingsdirektør for seksjon for konsulære saker i UD, Thomas Stangeby.

Han sier det handler om at UDs reiseråd ikke baserer seg på smittefare i seg selv.

– De er ofte en helhetsvurdering av sikkerhetssituasjonen. Det er normalt at vi kun innfører reiseråd hvis det er snakk om krig eller krigslinjene tilstander, terrorangrep, naturkatastrofer og andre ting som fører til ekstreme situasjoner.

Hvis landets evne til å ivareta og viktig infrastruktur er sterkt svekket, kan de innføre reiseråd i en smittesituasjon, forteller Stangeby.

– Kan det bli innført hvis det blir enda verre?

FØLG MED: Thomas Stangeby i UD, sier at man bør følge nøye med på restriksjoner i det landet du skal på ferie til. Foto: Thomas Stangeby

– Vi kan ikke se bort ifra noen ting, men historisk sett har vi har sjelden innført reiseråd for europeiske land, fordi land som Italia generelt sett klarer å håndtere en slik situasjon som vi ser nå.

Han sier at det er mange som tar kontakt med ulike spørsmål om det er trygt å reise.

– Det litt kjedelige svaret på det, er at det er opp til hver enkelt å vurdere det. Man bør følge nøye med på hvordan situasjonen er i det landet man skal til.

Hvem bør teste seg for korona-viruset? Ekspandér faktaboks Følgende personer bør testes for korona-virus: Personer som har symptomer og har vært i områder med vedvarende smitte, eller har hatt kontakt med et bekreftet tilfelle.

Områder med vedvarende smitte defineres for øyeblikket som Fastlands-Kina, Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia. ELLER: Personer som har hatt nærkontakt med personer som har fått påvist korona-virus,

og i tillegg har: akutt alvorlig luftveisinfeksjon der sykehusinnleggelse er nødvendig.

ELLER Over 38° i feber, eller sykehistorie med feber, og akutt luftveisinfeksjon, som innebærer enten kortpustethet, hoste eller sår hals. Med «nærkontakt» menes personer som i løpet av de siste 14 dagene: Har pleiet en pasient eller på annen måte har hatt tilsvarende nær fysisk kontakt med en person som er bekreftet syk med korona-virus,

ELLER har besøkt husstanden til en pasient som er bekreftet syk med korona-virus

har besøkt husstanden til en pasient som er bekreftet syk med korona-virus ELLER har hatt minst 15 minutters kontakt under en meters avstand (ansikt til ansikt) med en person som har korona-viruset.

– Er sterkt imot å stenge grenser i Europa

Fagdirektør for smittevern og global helse ved Folkehelseinstituttet (FHI), Frode Forland, sier det er vanskelig å fraråde noen å reise til et land som Italia på generelt grunnlag.

– Men hvis folk henvender seg og har en grunnleggende sykdom og skal til de mest påvirkede områdene og har høy alder, ville jeg sagt på personlig grunnlag at det kanskje ikke er rette tiden å dra.

– Det å stenge grenser i Europa er vi sterkt imot, forteller Forland.

VIL IKKE STENGE GRENSER: Frode Forland i FHI, sier de er sterkt imot å stenge grenser. Foto: Helsedirektoratet

FHI gir råd i forhold til mange land og mange sykdommer hele tiden knyttet til befolkning, med tanke på hvor det er trygt å være for å ikke bli smittet, forteller han.

– Det gjelder malaria i Afrika og korona i Kina. Eksempelet med Kina er godt, der anbefalte vi folk å ikke reise til Hubei-provinsen, og så valgte UD å gi reiseråd for hele Kina. De så at hele landet var i en beredskapssituasjon der mange ting var vanskelig i forhold til transport og nedstengning av byer.

Les også: Nordmenn kan pålegges karantene

Skal til Japan: – Prøver å ha et positivt fokus

Solbjørg Bergum skal reise til Japan for å feire 70-årsdagen sin om fire uker. Hun er optimistisk med tanke på koronavirus-situasjonen.

– Jeg lurer selvfølgelig på om det ikke blir noen tur, og om det skal bli veldig dramatisk. Men jeg prøver å ha et positivt fokus.

Bergum sier at så lenge hun ikke blir advart mot å reise, er hun klar for tur.

– Jeg håper at de kan gjennomføre det etter planen, eller om det må utsettes til et senere tidspunkt.

Hun ønsker at koronaviruset ikke stopper muligheten for å reise.

– Jeg kjenner jo litt på at det kanskje at det ikke blir noen tur. Jeg har hørt at det tar en del liv, men jeg tenker ikke på at det skal være så farlig at alt må stoppes opp. Jeg kan jo få det om jeg er hjemme for den saks skyld.

TENKER POSITIVT: Solbjørg Bergum skal etter planen feire 70-årsdagen i Japan og håper hun får reise. Foto: Privat

Les også: Sykehusene vil slite om koronaviruset blir en pandemi

Hva har du krav på?

Jurist i forbrukerrådet, Caroline Skarderud, sier det avhenger av hvilken billettype du har.

– Er det flybillett i økonomiklasse, er det i utgangspunktet ingen avbestillingsmulighet uansett grunn. Har du bestilt en dyrere flybillett, vil du ofte ha både endrings- og avbestillingsmulighet.

Hun forteller videre at de råder alle å ta kontakt med flyselskapet og hotellet selv for å høre hvilke muligheter de har.

– Noen flyselskaper tilbyr kansellering og refusjon selv om du ikke har den muligheten. Har du kjøpt overnatting uten avbestillingsmulighet og du ønsker å avbestille, vil nok pengene være tapt, sier Skarderud.

Når det gjelder reiseforsikring dekker den ikke frykten for smitte, men avbestilling hvis UD fraråder innreise, forteller hun, og legger til at man uansett bør høre med forsikringsselskapet sitt.

– De fleste reiseforsikringsselskaper dekker i dag avbestilling for reiser til hele Kina, mens noen åpner kun for avbestilling til de mest utsatte stedene.

Les også: Slik snakker du med barna om koronaviruset