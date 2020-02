Slik snakker du med barna om koronaviruset

Overskrifter som forteller at hver fjerde nordmann kan bli smittet av et nytt virus, kan være skremmende lesning for mange. Ikke minst for barn.

Fanger opp mer enn vi tror

Frank Sivertsen, redaksjonsleder i NRK Supernytt, jobber daglig med å presentere nyheter om alvorlige ting til de yngste seerne.

Frank Sivertsen, redaksjonsleder i Supernytt. Foto: Lone Sivertsen Devik

Han mener det er naivt å tro at barna kan skjermes for innholdet i nyhetene.

– Barn fanger opp mye mer enn det vi voksne tror. Over halvparten av niåringene i Norge er på sosiale medier, sier han.

Han mener det viktigste foreldre kan gjøre, er å spørre barna om hva de har fått med seg, og hva de tenker om det.

– Hva har blitt sagt på skolen? Er det noe de er redde for? Det dummeste man gjør er å ikke ta tak i dette, mener han.

Sivertsen er opptatt av at man dyrker håpet når man snakker om alvorlige ting med barna.

– Budskapet må være at det er mange som kommer til å få det i Norge, men at det ikke betyr at det nødvendigvis er veldig farlig av den grunn.

Her kan du se Supernytt.

– Si sannheten

Annette Launes fra Tjøme er mor til Adrian (5). Han ser ikke på nyhetene, men sønnen får absolutt med seg at moren er ekstra nøye med håndvask om dagen.

Om han skulle begynne å spørre, mener hun det er viktig å være ærlig.

– Jeg tror det er viktig å si sannheten om barn spør. At det er en basill som går, som gjør at man kan bli syk. Blir man syk, må man dra til sykehuset. Jeg synes ikke dette er noe mer å være redd for enn influensa, sier Launes.

Må skille mellom angst og lidelse

Barnepsykolog Berhard Weile har lang erfaring med å håndtere barn som er redde.

Han sier det først og fremst er viktig å skille mellom alvorlig angst og engstelse.

Barn får med seg mer av nyhetsbildet enn mange voksne er klar over, mener ekspertene. Foto: Thea Berg Martinsen / NRK

Grensen går der den daglige funksjonen blir nedsatt.

– Hvis du ikke kan gå til skolen lenger, eller får så vondt eller blir så kvalm at det hindrer deg i å være med på et kjøpesenter fordi man tenker at man blir smittet der, da bør man oppsøke profesjonell hjelp, sier Weile.

Han sier at det ofte er nok å berolige på vanlig måte, og si at koronaviruset er en av mange sykdommer.

– Det er mange andre sykdommer som er mye verre. Myndighetene vil ta hånd om dette. Og om vi blir smittet, så er det faktisk slik at de aller fleste overlever, sier Weile.

– Se nyhetene sammen

Om man er usikker på hva barnet har fått med seg, mener Frank Sivertsen man kan invitere barna til å se nyheter sammen med foreldre.

– Les Aftenposten Junior eller se Supernytt sammen. Da kan man forklare det de måtte lure på, og samtidig oppdage om de er redde, mener han.