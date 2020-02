Nordmenn kan pålegges karantene

Fire personer i Norge er så langt bekreftet smittet av koronaviruset covid-19.

Personer over hele Norge er pålagt å holde seg hjemme etter mistanke om at de er smittet.

– I utgangspunktet samarbeider vi med folk. De aller fleste er interessert i å begrense smitteutbruddet, og derfor vil de sannsynligvis oppføre seg fornuftig, sier Frode Forland, fagdirektør i Folkehelseinstituttet (FHI) til NRK.

Nødparagraf

Han forteller at det likevel finnes en løsning for dem som eventuelt motsetter seg kravet om hjemmekarantene.

FAGDIREKTØR: Frode Forland i Folkehelseinstituttet. Foto: Helsedirektoratet

– Hvis folk ikke vil rette seg etter de får rådene får, så er det en hjemmel i smittevernloven til å bruke tvang, sier Forland.

Dette står i smittevernloven:

«En smittet person med en allmennfarlig smittsom sykdom har plikt til å ta imot og følge den personlige smittevernveiledningen som legen gir, jf. § 2–1 for å motvirke at sykdommen blir overført til andre og plikt til å la seg isolere dersom det er nødvendig.»

Forland understreker at dette er en nødparagraf, som de trolig slipper å benytte. Dersom en person ikke følger retningslinjene, må vedkommende i ytterste konsekvens legges på isolat på sykehus.

Disse skal holde seg hjemme

Det er tre grupper som FHI mener skal holde seg hjemme.

Personer som har vært i risikoområder og som har fått symptomer på smitte.

Personer som har vært i kontakt med syke personer fra risikoområder.

Personer som har testet positivt, men ikke er alvorlig syke. (Dette er tilfellet med kvinnen i Tromsø, som er det første bekreftet tilfellet i Norge).

Karantenetiden hjemme er 14 dager. Dersom man ikke har symptomer eller har testet negativt, kan man oppføre seg som normalt.

«Det er fortsatt mye ukjent om sykdommen, men man regner med at sykdommen i liten grad smitter før man får symptomer,» opplyser FHI.

NRK er en av flere bedrifter som går lengre enn det FHI anbefaler. NRK-medarbeidere som har vært i risikoområder, skal etter ankomst i Norge jobbe hjemmefra i 14 dager.

Dersom du er hjemme i karantene, må du ordne med å få mat levert på døra. Du skal også ha kontakt med helsetjenesten hver dag.

Hvem bør teste seg for korona-viruset? Ekspandér faktaboks Følgende personer bør testes for korona-virus: Personer som har symptomer og har vært i områder med vedvarende smitte, eller har hatt kontakt med et bekreftet tilfelle.

Områder med vedvarende smitte defineres for øyeblikket som Fastlands-Kina, Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia. ELLER: Personer som har hatt nærkontakt med personer som har fått påvist korona-virus,

og i tillegg har: akutt alvorlig luftveisinfeksjon der sykehusinnleggelse er nødvendig.

ELLER Over 38° i feber, eller sykehistorie med feber, og akutt luftveisinfeksjon, som innebærer enten kortpustethet, hoste eller sår hals. Med «nærkontakt» menes personer som i løpet av de siste 14 dagene: Har pleiet en pasient eller på annen måte har hatt tilsvarende nær fysisk kontakt med en person som er bekreftet syk med korona-virus,

ELLER har besøkt husstanden til en pasient som er bekreftet syk med korona-virus

har besøkt husstanden til en pasient som er bekreftet syk med korona-virus ELLER har hatt minst 15 minutters kontakt under en meters avstand (ansikt til ansikt) med en person som har korona-viruset.

Dersom du mistenker smitte

Rådet fra Folkehelseinstituttet er at man skal ringe lege eller legevakt hvis man mistenker smitte.

– Konfererer med legen eller legevakten. De får detaljopplysninger og kan ta en avgjørelse basert på det, sier Forland.

Han anbefaler de som enten har vært i smitteutsatte områder, eller som mistenker smitte, å ringe lege eller legevakt. En sykepleier vil da komme hjem og ta prøver av personen så fort som mulig.

– Hvis du ikke har symptomer, så er det ikke et krav eller pålegg om å måtte gå i karantene, sier han.

FHIs anbefaling om hjemmekarantene: Ekspandér faktaboks Kommunelegen skal sikre at nærkontakter daglig følger med på tegn til luftveissykdom og symptomer som feber, hoste og andre luftveissymptomer i 14 dager etter siste kontakt med personen som har fått påvist koronaviruset.

Dersom de blir syke skal de ta kontakt med lege/legevakt per telefon.

Friske nærkontakter bør redusere unødvendig reise og sosial kontakt, inkludert unngå å gå på jobb, skole og butikker.

Andre kontakter med mulig eksponering bør informeres om at de skal følge med på tegn til luftveissykdom og symptomer som feber, hoste og andre luftveissymptomer i 14 dager etter siste kontakt med personen som har fått påvist det nye koronaviruset.

Disse kontaktene følges ikke opp av helsetjenesten spesielt.

Kontakter som utvikler symptomer, må kontakte lege/legevakt på telefon.

Binder seg til karantene

UD tilbyr også utreise for nordmenn fra Wuhan til Norge.

I en e-post bekreftet Utenriksdepartementet fredag kveld at tre norske borgere benyttet seg av denne muligheten.

«Utenriksdepartementet kan bekrefte at tre norske borgere har benyttet seg av muligheten for utreise fra Wuhan sammen med andre europeiske borgere. Reisen ble organisert ved bruk av EUs samordningsmekanisme for krisehåndtering, og gjennom et fellesnordisk samarbeid.», står det i e-posten.

For å få tilbudet, må de som hentes ut skriftlig godkjenne et krav om hjemmekarantene. Alle som hentes fra Wuhan til Norge binder seg til hjemmeisolering i minst to uker.

Dette innebærer at det er ulike regler for om man hentes ut av den norske stat eller om man kommer seg hjem på egen hånd.

Personer satt i korona-karantene i Norge Ekspandér faktaboks Agder: Én person er satt i korona-karantene, etter å ha vært på ferie i Italia. To andre vil bli satt i karantene når de kommer hjem. Alle tre er ansatt i Agder-Energi.

Én person er satt i korona-karantene, etter å ha vært på ferie i Italia. To andre vil bli satt i karantene når de kommer hjem. Alle tre er ansatt i Agder-Energi. Innlandet: Fem personer fra Elverum er testet for koronavirus. De fem sitter nå i hjemmeisolat.

Fem personer fra Elverum er testet for koronavirus. De fem sitter nå i hjemmeisolat. Nordland: I Mo i Rana er en person i hjemmekarantene, etter å ha vist tegn til luftveissykdom.

I Mo i Rana er en person i hjemmekarantene, etter å ha vist tegn til luftveissykdom. Oslo: To personer med konstatert smitte er satt i karantene. Helseetaten har bedt 50 personer om å holde seg hjemme til de får svar på prøvene sine.

To personer med konstatert smitte er satt i karantene. Helseetaten har bedt 50 personer om å holde seg hjemme til de får svar på prøvene sine. Rogaland: Én husstand i Sauda er satt i hjemmekarantene, etter mistanke om koronasmitte. I Stavanger er sju personer i hjemmekarantene. De ble testet i dag og venter på resultatet.

Én husstand i Sauda er satt i hjemmekarantene, etter mistanke om koronasmitte. I Stavanger er sju personer i hjemmekarantene. De ble testet i dag og venter på resultatet. Troms og Finnmark: Én kvinne i Tromsø har testet positivt på koronasmitte. Kvinnen er i hjemmekarantene.

Én kvinne i Tromsø har testet positivt på koronasmitte. Kvinnen er i hjemmekarantene. Trøndelag: Her er flere ansatte i kommunen som har vært i risikoområder satt i hjemmekarantene. Det samme gjelder ansatet fra forskningsinstituttet SINTEF.

Her er flere ansatte i kommunen som har vært i risikoområder satt i hjemmekarantene. Det samme gjelder ansatet fra forskningsinstituttet SINTEF. Vestfold og Telemark: Fem familier i Sandefjord er satt i karantene. Tre lærere ved Horten videregående er i bedt om å holde seg hjemme, etter at de kom fra Italia. De er ikke testet for koronasmitte. I tillegg er en elev sendt hjem fra skolen, etter å ha vært på vinterferie i Italia. I tillegg er to personer fra Larvik som har vært utenlands den siste tiden, satt i hjemmekarantene. De er ikke bekreftet smittet.

Fem familier i Sandefjord er satt i karantene. Tre lærere ved Horten videregående er i bedt om å holde seg hjemme, etter at de kom fra Italia. De er ikke testet for koronasmitte. I tillegg er en elev sendt hjem fra skolen, etter å ha vært på vinterferie i Italia. I tillegg er to personer fra Larvik som har vært utenlands den siste tiden, satt i hjemmekarantene. De er ikke bekreftet smittet. Vestland: Fylkeslegen opplyser til NRK at «noen få» er satt i hjemmekarantene mens de venter på svar fra virustest.

Fylkeslegen opplyser til NRK at «noen få» er satt i hjemmekarantene mens de venter på svar fra virustest. Viken: En person med konstatert smitte er satt i karantene.To personer i Moss og fire i Fredrikstad er satt i karantene, ifølge kommuneoverlegene i Moss og Fredrikstad.

I Bærum har 50 personer blitt bedt om å holde seg hjemme etter at de har testet seg for viruset hos Legevakten. (Kilde: NRK. Oppdatert per 27.02)

Derfor er reglene ulike

Ørjan Olsvik, professor i medisinsk biologi ved UiT, forteller til NRK at den norske stat må være sikre på at de ikke bidrar til spredning.

– Hvis den norske stat skal hente noen, det vil si kjøpe flykapasitet, og få absolutt alt på plass, så er det klart at det ville være galt av den norske stat å si at «OK, nå er vi i Norge, spring rundt og ha det gøy». Vi må være sikre, ellers ville den norske stat ha vært med på å øke risikoen for en spredning, sier Olsvik.

– Det er ikke forulemping av disse menneskene, det er faktisk en stor tjeneste man gjør dem, å klare å få dem ut, fordi de hadde ikke fått lov å komme ut ellers. Kina har restriksjoner på det, så dette er en humanitær handling.

– Så det er i forbindelse med Kina også, at norske myndigheter på en måte «godtar» det ansvaret som de blir pålagt?

– Ja. Og da må man passe på de andre som er i Norge – at vi ikke har hentet hjem noen som var smittet eller kunne vært smittet.

Kan ha rett på sykmelding

Nav opplyser at personer som helsemyndighetene anbefaler at skal holde seg hjemme, vil ha rett til sykmelding.

«Man har rett til sykmelding hvis en lege vurderer at man må holdes isolert fordi man kan være smittet av koronaviruset. Dette gjelder også hvis legen ikke vet sikkert om pasienten faktisk er smittebærer. Nav kan godta sykmelding uten personlig undersøkelse når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen,» skriver Nav.

For å ha rett på sykepenger, må man ha en sykmelding fra lege.

For personer som må isoleres i hjemmet, kan hjemmekontor være et aktuelt tiltak for å unngå sykmelding.

Personer som isolerer seg frivillig (som altså ikke er av de tre kategoriene oppgitt i starten av denne saken), har ikke rett på sykmelding.

Les mer om regelverket i forbindelse med koronaviruset på NAV.no.