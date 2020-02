Onsdag kveld bekreftet Folkehelseinstituttet at det første tilfellet av korona-smitte på norsk jord var et faktum. En kvinne i Tromsø er i hjemmekarantene, etter å ha testet «svakt positivt» på viruset.

På en pressekonferanse torsdag ettermiddag gjentok WHO-direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus budskapet om at antallet nye tilfeller av koronasmitte nå er høyere utenfor Kina, enn i Kina.

WHO-sjefen sier det er syv nye land som har meldt om smittede, bare det siste døgnet. Hans beskjed til disse landene, deriblant Norge, er klar:

– Dette er deres mulighetsvindu. Hvis dere tar aggressive grep nå, kan dere hindre folk fra å bli syke og redde liv. Vår beskjed fortsetter å være at dette viruset har pandemi-potensiale, understreker Ghebreyesus.

Helsedirektoratet opplyste torsdag at de forbereder seg på at én av fire nordmenn kan bli smittet.

I løpet av torsdagen har det kommet inn en rekke meldinger om mulig korona-smitte over hele landet.

Ifølge Helseetaten i Oslo er 50 bedt om å holde seg i hjemmekarantene til de får svar på prøvene sine, ifølge VG, som omtalte saken først.

– 50 personer er testet i Oslo de siste to dagene. Disse har fått beskjed om å holde seg hjemme til prøvesvar er klare, sier kommunikasjonssjef Christian Ekker Larsen i Helseetaten til NRK.

Personer satt i korona-karantene i Norge Ekspandér faktaboks Agder: Én person er satt i korona-karantene, etter å ha vært på ferie i Italia. To andre vil bli satt i karantene når de kommer hjem. Alle tre er ansatt i Agder-Energi.

Cruiseskip snudde: – Virker overilt

Cruiseskipet «Saga Sapphire» skulle egentlig legge til kai i Tromsø torsdag formiddag, men snur og går videre nordover på grunn av korona-frykt.

I går kveld opplyste Folkehelseinstituttet at en kvinne i Tromsø er den første som er bekreftet smittet. Ifølge Folkehelseinstituttet er det lite sannsynlig at hun har smittet andre.

Maritim direktør i Tromsø havn, Knut-Ivar Bendiksen sier til Nordlys at det er kapteinen som har tatt beslutningen.

Overlege Are Berg ved Folkehelseinstituttet ved Folkehelseinstituttet er kritisk til avgjørelsen.

– Det virker ikke spesielt fornuft siden det ikke er smittefare i Tromsø. I tillegg er vedkommende som har testet svakt positivt, og i utgangspunktet ikke utgjør noen smittefare, isolert hjemme. Så dette synes svært overilt, sier Berg til NRK.

Visit Tromsø sier korona-frykt på virker reiselivet i regionen.

– Koronaviruset har en større påvirkning på turismen nå enn for bare et døgn siden. Vi er spente på hvordan dette utvikler seg det neste døgnet, sier reiselivssjef i Visit Tromsø, Chris Hudson, til NRK.

– Vi merker at turistene er obs på koronaviruset. Vi har blant annet fått flere avbestillinger på grunn av reiseforbud.

Mo i Rana: – Tegn på luftveissykdom

I Mo i Rana i Nordland har en person vært på reise i områder med smitte vist tegn på luftveissykdom, sier kommuneoverlegen til NRK.

Personen er bosatt i Rana og har reist i et av områdene Folkehelseinstituttet definerer som områder med høy risiko for smitte av koronavirus. Personen ble testet i går, og er bedt om å holde seg hjemme.

Smittevernlege Kai Brynjar Hagen svarer på spørsmål fra NRKs seere. Du trenger javascript for å se video. Smittevernlege Kai Brynjar Hagen svarer på spørsmål fra NRKs seere.

– Vi venter på svar på prøvene. Fastlegen og pasienten har blitt enig om at personen holder seg hjemme isolert inntil vi får svar på prøven, sier kommuneoverlege Frode Berg.

Det er uklart hvor mange personer vedkommende har vært i kontakt med etter reisen.

– Smitteoppsporing er noe vi starter med først etter at vi får bekreftet av noen er syke, sier Berg.

Italia-ferie

I Sauda i Rogaland er en husstander satt i karantene som følge av mistanke om virussmitte.

Det ble først meldt at fire husstander er satt i karantene. Men nå er isoleringen opphevet for tre av husstandene. Årsaken er at de første prøvene ikke viste noe tegn til korona-smitte.

Fylkeslege Helga Arianson i Vestland fylke sier at «noen få» er satt i hjemmekarantene mens de venter på svar fra virustest.

I Agder er en person satt i korona-karantene, etter å ha vært på ferie i Italia. To andre vil bli satt i karantene når de kommer hjem. Alle tre er ansatt i Agder-Energi.

Hvem bør teste seg for korona-viruset? Ekspandér faktaboks Følgende personer bør testes for korona-virus: Personer som har symptomer og har vært i områder med vedvarende smitte, eller har hatt kontakt med et bekreftet tilfelle.

Områder med vedvarende smitte defineres for øyeblikket som Fastlands-Kina, Hong Kong, Singapore, Japan, Sør-Korea, og regionene Lombardia, Veneto, Piemonte og Emilio-Romagna i italia. ELLER: Personer som har hatt nærkontakt med personer som har fått påvist korona-virus,

og i tillegg har: akutt alvorlig luftveisinfeksjon der sykehusinnleggelse er nødvendig.

ELLER Over 38° i feber, eller sykehistorie med feber, og akutt luftveisinfeksjon, som innebærer enten kortpustethet, hoste eller sår hals. Med «nærkontakt» menes personer som i løpet av de siste 14 dagene: Har pleiet en pasient eller på annen måte har hatt tilsvarende nær fysisk kontakt med en person som er bekreftet syk med korona-virus,

ELLER har besøkt husstanden til en pasient som er bekreftet syk med korona-virus

har besøkt husstanden til en pasient som er bekreftet syk med korona-virus ELLER har hatt minst 15 minutters kontakt under en meters avstand (ansikt til ansikt) med en person som har korona-viruset.

Sauda kommune venter svar på prøvene i morgen. Foto: Thomas Halleland / NRK

Horten: Elev sendt hjem fra skolen

Onsdag kveld meldte lokalavisa Østlendingen at fem personer fra Elverum i Innlandet fylke sitter i hjemmeisolat etter å ha vært i Italia. Etter det NRK får opplyst hadde familien, som hadde vært på alpintur, influensalignende symptomer ved hjemkomst.

Familien er testet for korona-viruset, og kommuneoverlege Knut Skulberg sier at svaret på testene vil komme i løpet av få dager.

Tre av lærerne ved Horten videregående skole i Vestfold og Telemark er i korona-karantene etter at de kom hjem fra en studietur i Nord-Italia, melder Gjengangeren.

– Ingen av dem er syke. De er blitt bedt om å holde seg hjemme som et sikkerhetstiltak, sier rektor Gisle Birkeland til NRK.

Lærerne har ikke vært på skolen etter at de kom hjem fra Italia. De er foreløpig ikke testet for korona-smitte.

I tillegg er en elev sendt hjem fra skolen. Eleven hadde vært på vinterferie i Italia og hadde influensasymptomer ved hjemkomst.

– Eleven tok det med fatning. Jeg var veldig klar på at dette ikke var noe farlig, men at det var et sikkerhetstiltak fra skolens side, sier rektor Birkeland.

Han forklarer at bakgrunnen var at elevens foreldre hadde vært i kontakt med kommuneoverlegen, som anbefalte hjemmeskole.

I Larvik i Vestfold er også to personer som har vært utenlands den siste tiden blitt satt i hjemmekarantene, ifølge Østlandsposten. Kommuneoverlege Dorthe Huse sier til avisa at prøvesvarene for de to ikke er klare ennå.

Flere i hjemmekarantene i Trondheim

Trondheim kommune har flere ansatte som har vært i risikoområder. De er satt i hjemmekarantene.

– Vi avventer prøvesvar fra disse. Mens vi venter på dette holder de seg hjemme, sier kommunikasjonssjef Harry Tiller i kommunen.

Kommunen har varslet en pressekonferanse om korona-situasjonen klokken 13.30 på rådhuset i Trondheim.

Forskningsinstituttet SINTEF i Trondheim én ansatt på jobb i Nord-Italia, én i Kina og fem i Japan.

I tillegg har flere ansatte som har kommet hjem fra jobb i Nord-italia blitt bedt om å ha hjemmekontor i 14 dager, sier HMS-sjef Mette Estenstad.

– Det er en del usikkerhet knyttet rundt folk som kommer tilbake fra reiser og hvordan skal vi sørge for å ivareta det med smitterisiko hvis de kommer fra områder som er definert som høyrisikoområder, sier Estenstad.

– Kan komme flere tilfeller

På Helsedirektoratets pressekonferanse om koronasmitte torsdag, sa helsedirektør Bjørn Guldvog at han det ikke var uventet at vi fikk et bekreftet tilfelle av koronasmitte i går.

– Vi må være forberedt på at det kan komme flere tilfeller til Norge når viruset er påvist i så mange europeiske land, sier helsedirektøren.

Guldvog sier de viktigste tiltakene vi kan gjøre er å vaske hendene ofte.

– Vi må passe på at vi har gode hostevaner, ikke host ut i rommet. Og så må man ta kontakt med legevakt eller fastlege på telefon ved mistanke om smitte, ikke møt opp fysisk.

Helsedirektoratet planlegger nå for en mulig situasjon med mange smittede samtidig.

– Vi vil bremse spredningen slik at epidemien spres over en lengre periode og at færrest mulig blir smittet. Det er for å unngå at mange blir syke, og for at de som er syke får best mulig behandling og oppfølging, sier Guldvog.

Fram til tirsdag var det tatt 100 prøver av nordmenn for covid-19 uten at viruset var påvist.

Onsdag ble det også kjent at en nordmann som studerer i Italia er innlagt på sykehus med koronasmitte.