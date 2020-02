Én person har fått påvist koronasmitte i Bergen

Dette melder Bergen kommune på sine nettsider fredag ettermiddag.

Ifølge kommunen har personen vært på reise i Nord-Italia og sitter nå i hjemmeisolasjon i boligen sin i Bergen.

Etat for helsetjenester i Bergen kommune undersøker nå hvem vedkommende har vært i kontakt med.

Dette kom fram på en pressekonferanse om koronaviruset på Bergen helsehus fredag ettermiddag.

Pressekonferanse med Bergen kommune

Det betyr at fem personer har fått påvist koronasmitte. De bor i Tromsø, Oslo, Bærum og Bergen.

Etter det NRK erfarer, skal også to personer være satt i karantene etter å ha vært på reise i Asia.

Bergen legevakt vil gjennomføre tester på personer som kan være utsatt for smitte, melder kommunen.

– Innbyggere som kan ha vært utsatt for smitterisiko, vil få direkte informasjon av helsetjenestene om hvordan de skal forholde seg. For øvrig oppfordrer vil alle innbyggere om å ha gode hygienetiltak, sier etatsdirektør Brita Øygard.

Moderat sykdom

Personen som er smittet har vært på reise i Nord-Italia. Like etter hjemkomst tirsdag, ble personen syk og tok kontakt med helsevesenet.

– Personen har hatt moderat sykdom, ikke alvorlig sykdom, sier etatsdirektør Brita Øygard i Bergen kommune.

Hun kunne ikke si om personen som er smittet er i en såkalt risikogruppe.

Skolen starter som vanlig

Bergen kommune opplyser på pressekonferansen at de sender ut råd til foreldre med barn i skoler og barnehager. Skolene starter som vanlig etter vinterferien, og kommunen ber om at det settes inn ekstratiltak.

– Dersom elever eller barn har vært på ferie i et smitteområde og har symptomer på infeksjon, bør de holde seg hjemme og ringe Legevakten, sa Øygard.

Hun sa også at barn som har vært i smitteområder, men som ikke har symptomer, kan være i barnehage og skole som normalt.

Tester 12 personer på legevakten

Legevakten begynte å teste personer for koronavirus kl. 10 i fredag. Etter planen skal 12 personer testes der i løpet av dagen, informerte legevaktsjef Dagrunn Linchausen.

– Det er et stort påtrykk på telefonen, så vi har bemannet opp telefonsentralen blant annet med to leger, sa Linchausen.

Rundt 150 personer har ringt inn til Legevakten med spørsmål om de kan være smittet.

Linchausen forteller at de merker tydelig at det er stor bekymring i befolkningen, men at det er viktig å få ut beroligende meldinger.

– De fleste vil tåle denne sykdommen veldig godt.

Men dersom folk har grunn til å mistenke at de kan være smittet, og opplever symptomer på sykdom, må de kontakt med Legevakten eller fastlegen, ifølge legevaktsjefen.

– Ikke overraskende

Fylkeslege Helga Arianson fortalte at det ikke er overraskende at det er påvist et tilfelle av koronasmitte i Bergen.

– Dette endrer ikke situasjonen. Vi må fortsatt jobbe med å forsinke og begrense viruset. Det er den nasjonale strategien, og det gjør vi mest mulig hensiktsmessig.