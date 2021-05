Evaluering av Oslo-politiet: Kunne Eirik Jensen ha blitt oppdaget før?

Eirik Jensen (63) har påbegynt soningen av dommen på 21 års fengsel, etter at Høyesterett i fjor avslo å behandle Jensens anke.

Til tross for at dommen mot Jensen er rettskraftig, er det fortsatt en rekke ubesvarte spørsmål, sier høyesterettsadvokat Ingeborg Moen Borgerud.

– Både innen politiet og utenfor var det mange som stilte spørsmålet: Hvordan kunne dette skje, og hvordan kunne det pågå så lenge? Og hvilke lærdom kan trekkes av denne saken?

Bogerud har det siste halvåret ledet det eksterne utvalget, satt ned av politidirektør Benedicte Bjørnland. De har evaluert hva Oslo-politiet kan lære av en av de mest omtalte straffesakene i norgeshistorien.

Bjørnland mottok i dag funnene i en rapport.

– Det er viktig for politiets legitimitet og tillit at saken blir evaluert av andre enn oss selv, og med et kritisk blikk. Korrupsjon vil i sin natur være skadelig. Politikorrupsjon angriper tilliten til rettsstaten, sier Bjørnland.

Fakta om Eirik Jensen-saken Ekspandér faktaboks Den tidligere politimannen Eirik Jensen (62) ble i Oslo tingrett i september 2017 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj.

Hans medtiltalte Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av 16,7 tonn hasj. Cappelen ble tilkjent seks års strafferabatt.

Jensen anket skyldspørsmålet, mens Cappelen anket straffutmålingen. Ankesaken startet i Borgarting lagmannsrett 28. august 2018, som den siste jurysaken i Norge.

28. januar 2019 fant juryen Eirik Jensen skyldig i grov korrupsjon, men frikjente ham for medvirkning til innførsel av hasj. Fagdommerne satte juryens kjennelse til side, noe som innebar at hele saken måtte opp til ny behandling.

Den siste ankerunden startet i Borgarting lagmannsrett 6. november 2019. Saken ble ført etter ny ordning med meddomsrett med to fagdommere og fem meddommere.

19. juni 2020 falt dommen i lagmannsretten. Jensen ble dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av hasj. Cappelen ble dømt til 13 års fengsel.

Dommen mot Jensen ble anket til Høyesterett, som skulle ta stilling til saksbehandlingen og lovanvendelsen i dommen. Bevisvurderingen og skyldspørsmålet var i utgangspunktet endelig avgjort. Også Cappelen anket til Høyesterett, men trakk anken i august 2020.

Jensen har vært varetektsfengslet siden dommen falt.

10. november 2020 nektet Høyesteretts ankeutvalg anken fremmet til behandling i Høyesterett.

6. mai 2021 opplyste Eirik Jensen at han klager Norge inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) for brudd på artikkel 6 og 6.3, som omhandler retten til rettferdig rettergang.

26. mai overleverer Politidirektoratets eksterne granskingsutvalg sin rapport med evaluering og identifisering av læringspunkter etter den omfattende saken. Kilde: NTB

Den tidligere polititoppen Eirik Jensen er dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet. Han har hele tiden hevdet at han er uskyldig Foto: Håkon Mosvold Larsen

Håper sannheten kommer frem

Utvalget, som har vært ledet av høyesterettsadvokat Ingeborg Moen Borgerud, har jobbet med tre sentrale spørsmål:

Ble det gitt bekymringsmeldinger om Jensen i perioden 1993-2013? I hvilken form ble disse eventuelt gitt og hvem var mottaker?

Hvorledes ble disse eventuelt fulgt opp og med hvilket resultat?

Hvorfor ble disse eventuelt ikke fulgt opp?

Advokat John Christian Elden var Jensens forsvarer i de tre rettssakene, der Jensen sto tiltalt for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet. Elden sier til NTB at han håper utvalget vil gi svar på en rekke spørsmål som ikke ble besvart i løpet av de mange månedene i retten.

– Jeg regner med vi vil få en avklaring på sannheten fra dem som påsto i politiet at de satt på kunnskap om at Cappelen aktivt innførte narkotika. Hvem de i så fall er som har begått tjenesteforsømmelser som det ikke var spor av sakens dokumenter for øvrig, sier Elden.

Jensen har nektet straffskyld. Han byttet advokat, til Sigurd Klomsæt, i mars i år. I mai ble det kjent at Jensen klager inn Norge for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Samtidig jobbes det med en begjæring til gjenopptakelseskommisjonen.

Flere varsler

I rettssakene mot Eirik Jensen har flere mulige varsler vært et tema.

Eks-spaner Rolf Meyer i Asker og Bærum politidistrikt har fortalt om en episode fra 2000. Jensen skal da ha bedt om å overta en mann pågrepet for narkotika som informant. Mannen sa han hadde opplysninger om at Gjermund Cappelen var en storimportør av hasj.

Politiet i Asker og Bærum begynte å spane på Cappelen, og så at han møtte Jensen. Noen timer senere ringte Cappelen og spurte hvorfor han ble spanet på, ifølge Meyer.

Meyer forklarte i retten at politiet i Asker og Bærum mente det var Jensen som hadde blåst dem. Meyer sier han meldte mistanken videre til kriminalsjefen. Likevel kan ikke tidligere kriminalsjefer eller politimestre huske at saken ble brakt videre.

Et annet mulig varsel er fra 2003.

Einar Aas, som da var kriminalsjef i Asker og Bærum, har fortalt at han fikk tips om «en møkkete politimann». Aas sier han tok dette videre til daværende politimester i Asker og Bærum, Torodd Veiding. Veiding har forklart at han ikke husker et slikt varsel.

I 2010 ble et varsel om at Gjermund Cappelen ble beskyttet av en politimann lagt bort av Kripos.

Jensens navn ble ikke nevnt, og tipset ble ikke fulgt opp fordi det ikke inneholdt konkrete opplysninger.

I 2011 skal et lignende tips ha blitt overlevert Spesialenheten for politisaker.