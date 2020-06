En knusende dom – både for Jensen og sjefene hans

Det ble en dramatisk dag i Borgarting lagmannsrett. Spesialenheten for politisaker står igjen som vinneren av den seks år lange kampen mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen. Men saken har egentlig bare tapere.

Rystende detaljer

Bare minutter ut i det flere timer lange rettsmøtet måtte den tidligere politimannen innse at slaget var tapt. Etter tre kvarter kom den første begrunnelsen fra dommerne: «Ut fra samlet vurdering mener retten at det er grunn til å se fullstendig bort fra forklaringen om at han ikke visste at Cappelen smuglet inn hasj. Retten ser også fullstendig bort fra at kontakten med Cappelen var av politifaglig karakter. Det samme gjelder forklaringen om at han ikke har tatt imot penger eller ytelser fra Cappelen.»

Tydeligere kan det nesten ikke sies. Jensen ble ikke trodd på noe punkt, tvert imot mener retten at han i årevis har tilrettelagt for Cappelens omfattende narkotikasmugling. Et samlet dommerpanel ser helt bort fra Jensens forklaring, og avviser at det finnes tilstrekkelig tvil.

Detaljene i dommen er også rystende lesning. Retten mener at Jensen og Cappelen allerede i 2004 avtalte å samarbeide. Dette samarbeidet gjorde Cappelen trygg på at han kunne smugle inn tonnevis med hasj, uten å bli tatt av politiet. Retten ser det som klart straffeskjerpende at korrupsjonen skjedde mens Jensen hadde lederstillinger i politiet.

Kritikk mot politilederne

I første pause var Jensens liv i frihet over. Tre sivilkledde spanere pågrep han foran øynene på samboer og journalister. Spesialenheten mener det vil stride mot allmennhetens rettsfølelse at han får gå fri frem til dommen er rettskraftig.

Det er grunn til å tro at de får støtte i dette i domstolen, og at Jensen dermed blir varetektsfengslet.

I et større perspektiv er denne dommen er også en alvorlig ripe i lakken for Jensens ledere i Oslo-politiet. Blant annet heter det at «det virker som det er tale om en kvalifisert svikt i oppfølging av rutiner og Jensens arbeidsoppgaver.»

Opprullingen av saken har for lengst utløst et krav om gransking av politiets kilde- og informanthåndtering. Det er verdt å lytte til de stemmene som i dag sier at denne granskingen må fullføres.

Undergravd politiyrket

For mange spørsmål står fortsatt ubesvart. Hvordan kunne det være mulig for Jensen å opptre på denne måten? Og kan man være sikre på at han var den eneste? Så må det legges til at politiet selv allerede har gjort mye på dette området.

De senere årene er det utarbeidet et helt annet regelverk for denne typen politiarbeid, og man har blant annet reist til britisk politi for å lære av feil som er begått der. I sum er håpet at man aldri vil få lignende saker her til lands.

Men Eirik Jensen fikk altså holde på som han ville. Jensen var en gang en av politiets mest betrodde og profilerte tjenestemenn. Han ble sett på som en spydspiss i kampen mot så vel narkotika som hovedstadens gjengmiljøer.

Etter dette blir han stående igjen som en kriminell som i årevis har undergravd hele politiyrket. Selv om han opererte alene, er denne saken et alvorlig slag for tilliten til politietaten.