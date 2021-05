Eirik Jensen klager Norge inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen

Klagen til EMD ble levert i posten onsdag, opplyser Jensens forsvarer Sigurd Klomsæt til Nettavisen. Klomsæt tok over som Jensens forsvarer etter John Christian Elden i mars.

NRK har også vært kjent med at Eirik Jensens forsvarer Sigurd Klomsæt har jobbet med en klage til Den europeiske menneskerettsdomstolen.

Tidligere i dag postet en av Eirik Jensens støttespillere også et innlegg om at klagen var levert i støttegruppa til Jensen på Facebook. Gruppa, som er lukket, har over 20.000 medlemmer.

Klagen blir i all hovedsak møtt med oppmuntring og heiarop i kommentarfeltet.

Jensen har anført brudd på artikkel 6 og 6.3 som omhandler retten til rettferdig rettergang, skriver Nettavisen.

– Vi mener det er gjort mange, hver for seg, alvorlige krenkelser av norsk lov og Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK), altså om grunnleggende rettigheter, sier Klomsæt til Nettavisen.

Han sier dette blant annet gjelder manglende innsyn i dokumenter i egen sak. Klomsæt mener dette gjorde det umulig å svare på anklagene.

– Det er også andre feil som samlet, etter vårt syn, gjorde at Jensen ikke fikk oppfylt kravet om en rettferdig rettergang. Feilene ble ikke gjort av domstolen, sier forsvareren videre.

DRAMATISK: Eirik Jensen ble pågrepet av Spesialenheten i en pause, etter å ha fått dommen på 21 års fengsel. Du trenger javascript for å se video. DRAMATISK: Eirik Jensen ble pågrepet av Spesialenheten i en pause, etter å ha fått dommen på 21 års fengsel.

Pågrepet i rettssalen

Guro Glærum Kleppe, nestleder i Spesialenheten og aktor i saken mot Jensen, sier til NRK at hun ikke ønsker å kommentere saken.

Sigurd Klomsæt har overtatt som forsvarer for Eirik Jensen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Jensen ble dømt til 21 års fengsel i Borgarting lagmannsrett i juni i fjor, for grov korrupsjon og brudd på grove narkotikaforbrytelser. Dommen ble opprettholdt i Høyesterett, og er dermed rettskraftig.

Jensen ble pågrepet etter at dommen i lagmannsretten var lest opp. I etterkant har han sittet fengslet i Kongsvinger fengsel, ifølge Nettavisen.

Gjentar tidligere anklager

Den tidligere polititoppen nekter straffskyld, og hevder han er uskyldig dømt.

– Jeg mener det er flere mangler ved etterforskningen. Måten Spesialenheten har etterforsket saken på er under enhver kritikk. Jeg har jobbet med dette i 26 år og vet hva jeg snakker om, sier Jensen til Nettavisen.

Jensen hevder videre at retten har fått presentert et bilde som ikke stemmer. Han anklager også Spesialenheten for å ha basert seg på anklagene fra Gjermund Cappelen. Dette er anklager Jensen har kommet med flere ganger tidligere i løpet av de til sammen tre rettsrundene i den omfattende saken.

Begge de to dommene som er avsagt i saken har blitt omtalt som «knusende». Både tingretten og lagmannsretten har konkludert med at Jensen manglet troverdighet.

Høyesteretts ankeutvalg har ikke behandlet bevisene i saken, men konkluderte med at lagmannsrettens behandling av saken var grundig.

Sigurd Klomsæt får overlevert en signert bok av Eirik Jensen i forbindelse med boklansering 22. desember 2017. På dette tidspunktet var ikke Klomsæt Jensens forsvarer. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Liten sjanse

NRK har forsøkt å få en kommentar fra Eirik Jensens forsvarer Sigurd Klomsæt, foreløpig uten hell.

Jusprofessor Mads Andenæs har jobbet med klagen på vegne av Eirik Jensen. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Overfor Nettavisen erkjenner Klomsæt at nåløyet for å få klagen behandlet er trangt. Om lag 10 prosent av sakene som klages inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen tas opp til behandling, sier forsvareren.

Jusprofessor Mads Andenæs har bistått i arbeidet med EMD-klagen. Andenæs sier til Nettavisen at man ikke kommer med noe annet enn det Høyesterett har behandlet tidligere.

Andenæs erkjenner overfor Nettavisen at sjansen for at klagen ikke slippes inn til full behandling er høy. Samtidig mener han det statistisk er mer enn 50 prosent sjanse for å vinne frem, dersom den behandles.