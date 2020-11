Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mandag melder EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen at EU får kjøpe 405 millioner doser av Curevacs vaksine.

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen. Foto: STEPHANIE LECOCQ / EPA

– Dersom den viser seg å være trygg og effektiv, vil medlemslandene få tilgang til den samtidig og til samme vilkår, basert på folketall, legger hun til.

Norge skal få tilgang til vaksiner gjennom deltakelse i EUs innkjøpssamarbeid. Dette er den femte vaksinekontrakten EU inngår, i håp om at en eller flere skal bli gode nok til å kunne brukes.

– Bra for Norge

Curevac har fortsatt ikke kommet til den siste og avgjørende testfasen og ligger dermed bak flere andre kandidater i vaksinekappløpet.

Von der Leyen sier mandag at EU også jobber for å sluttføre en sjette vaksinekontrakt, med Moderna. Det amerikanske selskapet mandag frem svært positive resultater fra deres foreløpige undersøkelser.

Preben Aavitsland er overlege i Folkehelseinstituttets ledelse og stab for smittevern. Han ser ikke bort fra at man kan begynne å vaksinere i Norge våren 2021. Foto: Tor Erik Schrøder

Preben Aavitsland i Folkehelsesinstituttet (FHI) sier EU-kommisjonens nyheter er positivt for Norge.

– Norge samarbeider med EU om innkjøpsavtaler. EU lager avtaler med flere produsenter for å øke sjansen for å få kjøpt vaksiner som faktisk virker. Det er dermed bra også for Norge, sier Aavitsland.

Aavitsland uttalte til NTB i mai at han først trodde på en vaksine i Norge i løpet av høsten 2021. På spørsmål om han fortsatt anser det for å være mest realistisk, svarer Aavitsland slik:

– Det er vanskelig å si. Kanskje kan vi komme i gang i løpet av våren. Vi må bare vente og se.

Avviste «kuppforsøk»

Von der Leyen sier EU tidligere i år bidro med penger til utvikling av den nye vaksinen fra CureVac fra Tyskland.

Det har også den norskbaserte vaksineorganisasjonen Cepi, med base på Torshov i Oslo. De har finansiert CureVac med flere milliarder dollar for å utvikle koronavaksine.

Tidligere i år ble det meldt i tyske medier at USAs president Donald Trump hadde forsøkt å «kuppe» den tyske vaksinen. I en pressemelding tilbakeviste selskapet selv påstandene.

Vaksinen fra selskapet Moderna og den amerikanske føderale institusjonen NIAID ser ut til å være meget effektiv, melder selskapet, etter at en uavhengig komité har sett på vaksineforsøket. Foto: Dado Ruvic / Reuters

Tåler mer varme

Vaksinene fra Moderna og Curevac inneholder det som heter mRNA. Det er biologiske koder som forteller cellene i kroppen din hva de skal produsere.

Vaksinen får cellene til å lage deler av koronaviruset. Disse delene oppdages av immunsystemet, og fører til at kroppen din reagerer på samme måt som om du hadde blitt smittet av korona. Forskjellen er at du ikke kan bli syk.

Det gjør også vaksinekandidaten fra Pfizer og BioNTech. De to vaksineprodusentene la i forrige uke frem foreløpige testresultater, som viser at deres vaksine er 90 prosent effektiv.

EU har allerede inngått en avtale om å kjøpe inn 300 millioner doser av Pfizer og BioNTechs vaksine. Totalt bor det om lag 750 millioner mennesker i hele Europa.

Samtidig kom det frem at Pfizer og Biontechs vaksine må fraktes oppbevares ekstremt kaldt under frakt – helt ned mot minus 70 grader – for at effekten ikke skal svekkes.

Dermed blir den vanskeligere å distribuere, også i den vestlige verden.

Mandag la altså det amerikanske selskapet Moderna frem resultater fra sine vaksineforsøk. Disse viste at vaksinen var hele 94,5 prosent effektiv.

Moderna opplyser også at deres vaksine kan oppbevares i -20 grader i et halvt år, og inntil 30 dager i kjøleskapstemperaturer mellom 2 og 8 grader.

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus advarer mot å bli for selvtilfredse etter de gode Moderna-nyhetene.

– Dette er et farlig virus, som kan angripe alle systemene i kroppen. De landene som lar viruset spre seg uhindret leker med ilden, sier WHO-sjefen på en digital pressekonferanse mandag.

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Foto: Christopher Black / AFP

Mer data i løpet av «uker og måneder»

EU-kommisjonen har allerede inngått en forhåndsavtale med Moderna. Legemiddelverket skriver på sine hjemmesider at Moderna-vaksinen er den tredje vaksinen som har nådd godkjenningsprosessen i Europa.

Den første ble utviklet av AstraZaneca i samarbeid med Universitet i Oxford. Denne benytter Ikke mRNA-tekonologien. Den andre er vaksinen fra BionTech/Pfizer.

Utprøvingen av Oxford-vaksinen ble midlertidig satt på vent i september, men er nå i gang i gang igjen.

Legemiddelverket skriver mandag at et vil komme data fra nye studier i løpet av kommende uker og måneder.

– Dersom vaksinen blir godkjent, vil godkjenningen gjelde for hele Europa. Helsemyndighetene i hvert enkelt land kan avgjøre om vaksinene skal tas i bruk og hvem som eventuelt skal vaksineres.

