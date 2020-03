– Tyskland er ikke til salgs, sier finansminister Olaf Scholz tørt.

The Guardian skriver at mange tyske politikere ble sinte da de fikk høre om president Donald Trumps iver etter å sikre seg en tysk vaksine eksklusivt for den amerikanske befolkningen.

Finansminister Olaf Scholz sier at Tyskland ikke er til salgs. Han liker ikke at Trump vil kjøpe tysk vaksine mot korona. Foto: John Macdougall / AFP

Selskapet CureVac skal ha mottatt et tilbud på en milliard dollar for vaksinen mot korona mot at den «bare er for USA».

– Trump skyr ingen midler i en valgkamp, sier Christian Lindner, leder av det liberale partiet FDP.

– Samarbeid over landegrensene er viktig nå, ikke nasjonale særinteresser, sier Erwin Ruddel, som sitter i helsekomiteen i nasjonalforsamlingen.

Vil vaksinere verden

Tysklands helseminister Jens Spahn sier at Trumps utspill om å ta over CureVac ikke kommer på tale.

– CureVac skal kun utvikle en vaksine for hele verden, ikke for enkeltland, sier helseministeren.

Tysklands utenriksminister Heiko Maas liker ikke Trumps iver etter å sikre seg en tysk vaksine eksklusivt for amerikanerne. Foto: Thomas Kienzle / AFP

Utenriksminister Heiko Maas liker ikke det han hører om Trumps bud.

– Vi kan ikke tillate en situasjon der noen ønsker å utnytte forskernes resultater, sier utenriksminister Heiko Maas.

På en pressekonferanse på søndag sa innenriksminister Horst Seehofer at han har hørt fra regjeringskolleger at Trumps bud på vaksine-firmaet er reelt.

– Vi skal diskutere det i krisekomiteen på mandag, svarte Seehofer.

Sjef byttet ut etter Trump-møte

The Guardian skriver at toppsjefen i CureVac ble byttet ut kort tid etter at vedkommende møtte president Trump og visepresident Pence i Washington.

I forrige uke meldte selskapet at direktør Daniel Menichella ikke lenger er selskapets leder. Han var erstattet av Ingmar Hoerr.

Etter at daværende toppsjef møtte Trump og pence for noen uker siden, uttalte han seg positivt om en vaksine.

– Vi er veldig overbevist om at vi vil utvikle en potent vaksinekandidat innen få måneder, sa toppsjefen som nå er byttet ut.

Søndag sendte CureVac ut en melding der selskapet bekrefter at de ikke vil selge vaksinen til et enkeltland.

Tysk overreaksjon?

Ifølge nyhetsbyrået AFP er de tyske reaksjonene en overreaksjon, ifølge amerikanske myndigheter.

En amerikansk tjenestemann som AFP har snakket med sier at USA har kontakt med 25 medisinske selskaper i mange land. Flere av selskapene får økonomiske midler fra USA.

Han hevder også at USA ikke har planer om å holde en eventuell koronavaksine for seg selv.