Ap-politiker om vaksine: Regjeringen må få først

– Grunnen er rett og slett at noen må styre landet i denne pandemien, og de er ikke veldig mange så det går ikke ut over andre grupper, sier Else-May Norderhus fra Arbeiderpartiet, som vil ha regjeringen først i køen.

Norderhus, som het Botten da hun ble valgt inn på Stortinget, viser til at det er regjeringen som koordinerer og organiserer smittevern

VIL HOLDE REGJERINGEN FRISK: Else-May Norderhus (Ap) Foto: Vidar Ruud / NTB

– Derfor er det viktig at de holder seg friske, spesielt i denne situasjonen, sier Ap-politikeren.

Hvem skal vaksineres først?

NRK har gjort en kartlegging blant stortingspolitikerne hvor et av spørsmålene er hvem de mener bør få koronavaksinen først.

Vi har bedt dem rangere følgende grupper; Helsepersonell, personer med alvorlig sykdom, eldre, gravide, personer med alvorlig fedme, regjeringsmedlemmer, innbyggere i storbyene eller andre.

Norderhus er den eneste som har satt regjeringen øverst på listen, men i alt 8 av de 79 politikerne som har svart mener regjeringen bør være blant de tre gruppene som vaksineres først.

57 av politikerne som har svart mener at helsepersonell må vaksineres aller først.

Også Norderhus mener det er viktigere å vaksinere helsepersonell enn for eksempel eldre og gravide.

– Uansett om gravide, eldre eller andre blir syke, så må noen ta seg av dem, sier hun.

I tillegg til helsepersonell peker mange på alvorlig syke og eldre som grupper som bør prioriteres høyt når vaksinen kommer.

NRKs kartlegging Ekspandér faktaboks NRK har sendt en rekke spørsmål om koronasituasjonen til alle 169 møtende stortingsrepresentanter.

Undersøkelsen er sendt ut i perioden 26.10-8.11.2020.

79 politikere har svart.

Partivis fordeling av svar (antall representanter i parantes): Ap: 20 (49), H: 20 (45), Frp 13 (27), Sp: 8 (19), SV: 8 (11), V: 5 (8), KrF: 3 (8), MDG: 1 (1), Uavh: 1 (1)

Vi har bedt politikerne rangere hvem som bør vaksineres først. 68 har svart helsepersonell, 59 alvorlig syke og 43 eldre på de tre høyest rangerte plassene. Kilde: NRK Researchsenteret

Fort gjort

Helsepolitisk talsperson i Venstre, Carl-Erik Grimstad mener også at regjeringsmedlemmene bør være blant de tre gruppene som vaksineres først. Men at helsepersonell må gå foran.

HELSEPERSONELL FØRST: Carl-Erik Grimstad (V) Foto: Geir Olsen / NTB

– Helsepersonell er jo den mest kritiske faktoren vi har i vaksineringen. Ikke hvem som helst kan forestå vaksinering, og da må vi håndtere den gruppen først, sier han.

– Du mener at regjeringen bør prioriteres som gruppe nummer tre. Hvorfor?

– Fordi dette har vært en politisk krise og en informasjonskrise i like stor grad som det har vært en medisinsk krise, svarer Grimstad, som også viser til at det bare er snakk om 20 personer.

– Det er gjort i løpet av en times tid, så er regjeringen vaksinert.

Ingen køsniking

– Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som vil foreslå hvilke grupper som skal prioriteres i vaksineringen, skriver statssekretær Rune Alstadsæter ved Statsministerens kontor i en SMS til NRK.

– Det vil trolig være personer i risikogruppen og helsepersonell som kommer først. Regjeringen har ingen planer om å snike i køen som FHI foreslår, skriver han.

Anbefalingen er klar

FHI har nå utarbeidet sin anbefaling for hvilke grupper som skal prioriteres for vaksinasjon. For det blir ikke nok vaksiner til alle i første runde. Anbefalingen er nettopp levert til Helsedepartementet, men blir ikke offentlig før regjeringen har tatt sin beslutning, ifølge direktør Geir Bukholm. Han leder koronavaksinasjonsprogrammet ved FHI.

HAR VURDERT KRITISKE SAMFUNNFUNKSJONER: Områdedirektør ved Folkehelseinstituttet, Geir Bukholm, leder programmet for koronavaksinasjon. Foto: Terje Pedersen / NTB

Det er imidlertid en del føringer som alltid ligger til grunn for slike vurderinger, ifølge Bukholm.

– Det første er å redusere risiko for død, og det andre er å redusere risiko for alvorlig sykdom. Etter dette kommer å opprettholde essensielle tjenester og kritisk infrastruktur i samfunnet, og der er jo helsetjenesten en viktig del, sier han.

– Så ut fra det tenker jeg det er ganske opplagt at de personene i samfunnet som har størst risiko for å få et alvorlig forløp ved covid-19 vil bli prioritert først.

– Hva med regjeringsmedlemmer?

– Vi skal også vurdere kritiske samfunnsfunksjoner og se om det er noe grunnlag for å prioritere spesielle yrkesgrupper knyttet til det. Men det kommer jo et stykke ned på listen over de grunnleggende kriteriene våre, svarer Bukholm.